Max Verstappen komt vandaag in actie op de Nürburgring



Het gaat er in de autosportwereld al weken over: de terugkeer van Max Verstappen op de Nürburgring. Vandaag is het zover, en zal Verstappen de Ring betreden in zijn nieuwe Mercedes GT3-bolide. Voor Verstappen staat dit weekend in het teken van voorbereiding, want hij wil over twee maanden vlammen tijdens de 24 uur van de Nürburgring.

Twee weken geleden kondigde Verstappen aan wat veel mensen al wisten: hij gaat dit jaar deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op zijn eerste 24-uursrace, en daarom verschijnt hij dit weekend aan de start van de NLS2-race. De organisatie van de NLS heeft de kalender speciaal voor Verstappen aangepast, zodat hij dit weekend kan deelnemen.

Waarom is dit weekend zo belangrijk?

Voor Verstappen staat vandaag in het teken van testen. Op de Nürburgring Nordschleife worden er vandaag tests afgewerkt ter voorbereiding op de kwalificatie en de 4-uursrace van morgen. Voor Verstappen is dit de eerste keer dat hij met deze Mercedes-bolide op het iconische circuit te rijden. Vorig jaar bestuurde hij tijdens zijn GT3-debuut een Ferrari, maar van die auto hebben ze nu afscheid genomen. Verstappen Racing heeft een exclusieve deal gesloten met Mercedes, en ze krijgen ook fabriekssteun van dit team.

Verstappen zal de Mercedes dit weekend delen met ervaren GT3-coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella. Beide coureurs kennen de Mercedes als hun broekzak, en ze zijn dan ook meer dan geschikt om Verstappen dit weekend bij te staan. Tijdens de 24 uur van de Nürburgring krijgen ze ook gezelschap van de ervaren Oostenrijker Lucas Auer.

Wat gaat er morgen gebeuren?

Waar vandaag simpele tests op het programma staan, is dat morgen wel anders. Op de zaterdag staat eerst de kwalificatie op het programma, waarna aan het begin van de middag de race van start gaat. De race duurt in totaal vier uur, en Verstappen zal de tijd gaan verdelen met Gounon en Juncadella. Of hij de kwalificatie voor zijn rekening zal nemen, is nog niet bekend. Toen hij vorig jaar samen met Chris Lulham de Ferrari bestuurde, reed hij wel de kwalificatie.

Ja lekker man! Even lekker je frustratie weg raggen in die gt3 wagens. Om vervolgens met een opgeladen batterij in japan weer in de Micky Mouse klasse te stappen

  • 20 maa 2026 - 07:49
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

  • Pietje Bell

    Posts: 33.765

    Hier morgenvroeg live te zien om 08:15u: https://youtu.be/0F6vg-_iGR8

    Hier morgenvroeg live te zien om 11:15u: https://youtu.be/8rwzlrV_Mx4

    • 20 maa 2026 - 07:48
    • Pietje Bell

      Posts: 33.765

      Onboard #3: https://youtu.be/7aTRXZli4zg

      • 20 maa 2026 - 08:00
  • Skoda F1

    Posts: 553

    Ja lekker man! Even lekker je frustratie weg raggen in die gt3 wagens. Om vervolgens met een opgeladen batterij in japan weer in de Micky Mouse klasse te stappen

    • 20 maa 2026 - 07:49

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
