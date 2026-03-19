Verstappen vertrekt naar Duitsland voor comeback op Nürburgring

Verstappen vertrekt naar Duitsland voor comeback op Nürburgring

De comeback van Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife komt steeds dichter en dichterbij. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 neemt aankomend weekend deel aan de NLS2-race, en is vanuit Monaco vertrokken naar Duitsland. Hij arriveert later vanmiddag op de luchthaven van Keulen.

Verstappen is inmiddels in zijn vliegtuig gestapt, dat is gestationeerd op het vliegveld van Nice, wat vlakbij zijn woonplaats Monaco ligt. Als alles volgens planning is verlopen, is Verstappen om 16:00 vertrokken met zijn privéjet. Hij vliegt naar de luchthaven van Keulen-Bonn, wat op een uurtje rijden van de iconische Nürburgring Nordschleife ligt.

De vlucht van Nice naar Keulen duurt iets minder dan anderhalf uur, en het is dan ook de verwachting dat Verstappen rond half zes zal landen in Duitsland. Hij is ruim op tijd aanwezig in het land om morgen rustig te kunnen beginnen aan het NLS-weekend op de Groene Hel. Morgen staat er een trainingsdag op het programma, die overigens niet wordt uitgezonden. Voor Verstappen is dit de kans om zijn Mercedes GT3 uit te testen op de Nürburgring. Hij testte eerder met deze auto op de circuits van Estoril en Portimão. 

Wie zijn de teamgenoten van Verstappen?

Voor Verstappen wordt dit zijn eerste race met de Mercedes. Zijn raceteam rijdt sinds dit jaar met deze wagen, en ze hebben ook een fabrieksdeal met Mercedes op zak. Verstappen deelt de auto dit weekend met de ervaren coureurs Jules Gounon en Daniel Juncadella. De race geldt als een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, waar Verstappen over twee maanden ook aan zal deelnemen. Naast Gounon en Juncadella maakt dan ook Lucas Auer deel uit van de line-up van de auto met startnummer 3.

Gounon was gisteren nog op het circuit van Zandvoort te vinden, waar hij testte met de Mercedes. Hij was eind vorig jaar ook aanwezig in Estoril, waar hij samen met Verstappen met deze auto reed. Hij geldt als een ervaren GT3-coureur, en is dus de ideale teamgenoot voor Verstappen. De Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut op de Nürburgring, en won samen met Chris Lulham bij hun GT3-debuut op deze baan.

Droom gaat in vervulling

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op de langeafstandsracerij, en hij reed op de simulator al meerdere 24-uursraces. Dit wordt echter zijn debuut in zo'n race in het echte leven. Aangezien de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de Formule 1-kalender zijn geschrapt, is de kans aanwezig dat Verstappen in april nog meer races kan rijden op de Ring.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 398

    Ik mis hier toch wel wat relevante informatie: trok hij eerst zijn broek aan of eerst zijn casual reis polootje? Koos hij voor kekke sneakers of gewoon zijn redbull stappers? Hoe laat trok hij de deur achter zich dicht? Wie zorgt ervoor de katten??

    • + 2
    • 19 maa 2026 - 16:12
  • Larry Perkins

    Posts: 63.618

    Verstappen vertrekt naar Duitsland voor comeback op Nürburgring.

    Heb Max ook beschreven hoe de fiets van mijn opa er nu ongeveer uit moet zien...

    • + 2
    • 19 maa 2026 - 16:30

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar