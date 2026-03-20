user icon
icon

Honda krijgt een ultimatum: 'Aston Martin wil veranderingen in Miami'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Honda krijgt een ultimatum: 'Aston Martin wil veranderingen in Miami'

De spanningen tussen Aston Martin en Honda beginnen nu echt op te lopen. Na de rampzalige start van het Formule 1-seizoen, wil het team van Adrian Newey serieuze veranderingen zien in aanloop naar de volgende race in Miami. 

De start van het F1-seizoen 2026 had voor Aston Martin niet slechter kunnen beginnen. Behoudens de sprintrace in China, haalden Fernando Alonso en Lance Stroll geen enkele keer de finish en zorgen de vibraties in de AMR26 ervoor dat er getwijfeld wordt aan de veiligheid.

Aston Martin wijst naar Honda

Veel van die problemen hebben te maken met de Honda-motor achterin de auto. Op onverklaarbare wijze heeft de Japanse fabrikant de plank enorm misgeslagen en is de achterstand op Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en zelfs Audi gigantisch. Newey, Alonso en ook Stroll hebben dan ook hun onvrede geuit en stelden dat het nog een hele lange tijd gaat duren voordat zij weer echt competitief zullen zijn. 

Een enorme deceptie dus voor het team uit Silverstone. In aanloop naar 2026 - waarin de nieuwe reglementen plaats zouden vinden - sprak Lawrence Stroll de ambitie uit om voor een wereldtitel te willen vechten in de koningsklasse van de autosport. Maar in de realiteit komen zij totaal niet in de buurt. 

Aston Martin wil verandering

Naar verluidt begint de maat vol te raken voor Newey en consorten. Aangezien de komende GP's in Bahrein en Saoedi-Arabië gecanceld zijn, krijgen zij iets meer tijd om aan verbetering te werken. Maar meerdere bronnen duiden er nu op dat als Aston Martin in Miami aankomt, er oplossingen bij Honda geëist worden. Werk aan de winkel dus op de fabriek in Sakura.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Aston Martin Honda

Reacties (16)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 496

    Ik hoor Alonso dit jaar alweer: "GP2 Engine" roepen door de boordradio...

    • + 1
    • 20 maa 2026 - 10:49
    • Regenrace

      Posts: 2.459

      Wij eisen in Miami verbetering!!!!
      Want anders?
      Anders gaan wij zonder motor van start!

      • + 5
      • 20 maa 2026 - 11:50
    • AirJan

      Posts: 1.406

      Ik denk dat Alonso nu maar wat graag een GP2 engine achterin de auto zou willen hebben liggen, dat rijd een stuk aangenamer dan de huidige generatie F1 motoren en zorgt voor aanzienlijk minder vibratie dan de Honda waar hij het nu mee moet doen.

      • + 2
      • 20 maa 2026 - 11:54
  • HermanInDeZon

    Posts: 936

    Hopelijk geen McLaren-tje dat achteraf blijkt dat het chassis net zo goed ruk was als de motor ...
    Anders valt AM serieus door de mand

    • + 1
    • 20 maa 2026 - 10:50
  • StevenQ

    Posts: 10.344

    Eisen stellen en niet proberen samen te werken, daar gaat het fout

    • + 7
    • 20 maa 2026 - 11:08
  • misstappen

    Posts: 3.501

    en als Honda niet voldoet aan die 'eisen', krijgt de AM dan een Flintstone motorblok?

    • + 4
    • 20 maa 2026 - 11:15
    • f(1)orum

      Posts: 9.752

      Yep, want dan kunnen ze zich beter uit de voeten maken

      • + 4
      • 20 maa 2026 - 12:03
  • Pietje Bell

    Posts: 33.772

    Zolang het chassis hetzelfde blijft gaat het maanden duren voordat Honda die vibraties
    kan verhelpen. Als de wagen aangepast wordt zal het een stuk sneller gaan.

    In Miami al verbteringen? Vergeet het maar, het moet van 2 kanten komen.

    • + 2
    • 20 maa 2026 - 11:21
  • shakedown

    Posts: 1.755

    Wat is het alternatief?

    Als journalisten even 2 tellen nadenken dan weten ze dat dit soort berichten onzin zijn.

    Honda en Aston Martin werken samen en zullen samen aan een oplossing moeten werken. Naar elkaar wijzen doen ze echt intern echt niet. Dat er iets mis gegaan is, is iedereen duidelijk. En dan beseffen ze zich maar al te goed. Het zijn professionele bedrijven die echt wel doorhebben dat ze er samen uit moeten komen.

    Maarja dat is natuurlijk niet leuk voor een journalist om te schrijven...

    • + 3
    • 20 maa 2026 - 11:25
    • Pietje Bell

      Posts: 33.772

      "Naar elkaar wijzen doen ze echt intern echt niet."

      Dacht je dat?

      Honda heeft idd met geen vinger naar AM gewezen, maaaaar
      AM heeft zeer zeker wel met de vinger naar Honda gewezen!!
      Alles ligt aan Honda en dat chassis van AM is top!! Niet dus.

      • + 1
      • 20 maa 2026 - 11:59
    • shakedown

      Posts: 1.755

      Welnee. Het zijn volwassen mensen. Dat vingerwijzen is een mooie situatie schets van journalisten.... Kijk even naar je eigen werk omgeving. Zou je daan een partner waarmee je zaken moet doen in een overleg of iets dergelijks afbranden en openlijk zeggen dat ze ruk zijn? Mag hopen van niet...

      • + 2
      • 20 maa 2026 - 12:06
    • Pietje Bell

      Posts: 33.772

      " Dat vingerwijzen is een mooie situatie schets van journalisten.... "

      Ben jij werkelijk zo naïef? Newey heeft enkel de schuld bij Honda gelegd.
      Allemaal negatieve zaken opgenoemd VOOR DE CAMERA.
      Met geen woord erover gerept dat hij zelf de wagen bijna niet klaar had voor het testen en Honda de PU maar effies aan zijn ontwerp aan moest passen.
      Zo laat zelfs dat ze niet eens in Graz gebruik konden maken van de VTT om te kijken of alles goed samenwerkte.
      En Honda heeft enkel benoemd dat ze er hard aan gaan werken op de zaken in order te krijgen!!

      • + 2
      • 20 maa 2026 - 12:24
  • Regenrace

    Posts: 2.459

    Japanners en hard werken. Die zitten alleen maar sake te drinken.

    • + 0
    • 20 maa 2026 - 11:48
    • f(1)orum

      Posts: 9.752

      Wat is er eigenlijk mis met het drinken van sake? Je moet het alleen wel goed doen; de dure merken zijn koud het lekkerst, maar de andere sake's zijn heerlijk wanneer je ze warm drinkt, maar dan wel op de juiste temperatuur: 98.4 graden fahrenheit.

      * Bron: James Bond (Sean Connery) in YOLT.

      • + 1
      • 20 maa 2026 - 12:09
    • The Wolf

      Posts: 380

      Sake sake five dolla!

      • + 2
      • 20 maa 2026 - 12:14
    • misstappen

      Posts: 3.501

      ga jij nou maar lekker in de regen aan je Schultenbrau
      dat Japanners niet hard zouden werken,, de waarheid is wel effe wat anders.

      • + 2
      • 20 maa 2026 - 12:32

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar