De spanningen tussen Aston Martin en Honda beginnen nu echt op te lopen. Na de rampzalige start van het Formule 1-seizoen, wil het team van Adrian Newey serieuze veranderingen zien in aanloop naar de volgende race in Miami.

De start van het F1-seizoen 2026 had voor Aston Martin niet slechter kunnen beginnen. Behoudens de sprintrace in China, haalden Fernando Alonso en Lance Stroll geen enkele keer de finish en zorgen de vibraties in de AMR26 ervoor dat er getwijfeld wordt aan de veiligheid.

Aston Martin wijst naar Honda

Veel van die problemen hebben te maken met de Honda-motor achterin de auto. Op onverklaarbare wijze heeft de Japanse fabrikant de plank enorm misgeslagen en is de achterstand op Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en zelfs Audi gigantisch. Newey, Alonso en ook Stroll hebben dan ook hun onvrede geuit en stelden dat het nog een hele lange tijd gaat duren voordat zij weer echt competitief zullen zijn.

Een enorme deceptie dus voor het team uit Silverstone. In aanloop naar 2026 - waarin de nieuwe reglementen plaats zouden vinden - sprak Lawrence Stroll de ambitie uit om voor een wereldtitel te willen vechten in de koningsklasse van de autosport. Maar in de realiteit komen zij totaal niet in de buurt.

Aston Martin wil verandering

Naar verluidt begint de maat vol te raken voor Newey en consorten. Aangezien de komende GP's in Bahrein en Saoedi-Arabië gecanceld zijn, krijgen zij iets meer tijd om aan verbetering te werken. Maar meerdere bronnen duiden er nu op dat als Aston Martin in Miami aankomt, er oplossingen bij Honda geëist worden. Werk aan de winkel dus op de fabriek in Sakura.