user icon
icon

Opvallend: Horner duikt op met oude bekende bij MotoGP

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallend: Horner duikt op met oude bekende bij MotoGP

Christian Horner is opnieuw opgedoken in de internationale paddock, maar dit keer niet in de Formule 1. De voormalig Red Bull-teambaas werd gespot tijdens het MotoGP-weekend in Circuito de Jerez, waar hij meteen voer voor speculatie opleverde over zijn toekomst in de autosport.

De Brit, die vorig jaar na de GP van Groot-Brittannië moest vertrekken bij Red Bull, zit sindsdien zonder vaste rol. Toch gonst het al langer van de geruchten over een mogelijke comeback in de Formule 1, waarbij hij gelinkt wordt aan een investeerdersgroep met interesse in Alpine.

Horner duikt op bij Honda in MotoGP-paddock

Tijdens het raceweekend in Jerez werd Horner gesignaleerd in de garage van het fabrieksteam van Honda. Daar sprak hij uitgebreid met Koji Watanabe, een oude bekende van hem. De twee werkten in het verleden nauw samen toen Honda als motorleverancier actief was bij Red Bull.

Dat Horner juist daar opduikt, zal de geruchten alleen maar verder aanwakkeren. Zijn band met Honda is nog altijd sterk en een terugkeer in de autosport lijkt slechts een kwestie van tijd, al is er voorlopig nog geen concreet nieuws over een deal in de Formule 1.

MotoGP steeds interessanter voor F1-kopstukken

Opvallend is dat de interesse vanuit de Formule 1-wereld in de MotoGP blijft groeien. Sinds de betrokkenheid van Liberty Media bij de koningsklasse van de motorsport, zoeken steeds meer bekende namen hun weg richting de MotoGP-paddock. Guenther Steiner, voormalig teambaas bij Haas, ging Horner voor in het walhalla van de tweewielers. 

Een goed voorbeeld daarvan is Günther Steiner, die inmiddels actief is in de MotoGP. Hij staat aan het hoofd van een investeerdersgroep die het Tech3 KTM-team heeft overgenomen en vervult daar de rol van CEO. Daarmee lijkt de MotoGP steeds meer een interessante uitwijkmogelijkheid te worden voor prominente figuren uit de Formule 1.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Honda

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 709

    Nou zo opvallend is dat niet hoor! Motorace is nog steeds een Pure no nonsens racesport voor coureurs met grote ballen waarbij het nog draait om "Laat remmen, Vroeg op het gas, En zo hard en plat mogelijk door de bocht".. En het belangrijkste natuurlijk! Er zijn gewoon nog pitpoezen..

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 13:10
    • Bertrand Gachot

      Posts: 508

      Behalve in Qatar want dat mag daar niet, dus MotoGP is ook woke / waait mee met wokeism.

      • + 0
      • 25 apr 2026 - 13:17
    • Skoda F1

      Posts: 709

      Ja oke' wel Woke maar met grote ballen

      • + 0
      • 25 apr 2026 - 13:19
    • markos

      Posts: 991

      MotoGP is tegenwoordig ook eigendom van Liberty, helaas...

      • + 0
      • 25 apr 2026 - 14:35
  • Larry Perkins

    Posts: 64.552

    Ja, de voorbeelden zijn gigantisch, de schrijvert weet er al twee:
    1. Guenther Steiner.
    2. Günther Steiner.

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 13:33
    • markos

      Posts: 991

      Hoho, dat mag allebei!

      • + 0
      • 25 apr 2026 - 14:36
    • Larry Perkins

      Posts: 64.552

      Je snapt het niet. Hij noemt Steiner twee keer als voorbeeld.
      En hij 'schrijft' zijn naam de ene keer anders dan de andere keer. Dat is journalistiek [i] not done[./i]
      Daarnaast lijkt het daardoor alsof er uit twee stukjes is geknipt en onder elkaar is geplakt...

      ("Je gaat het pas zien als je het doorhebt" - J.C.)

      • + 0
      • 25 apr 2026 - 14:49

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Honda
Bekijk volledig profiel
show sidebar