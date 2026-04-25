Christian Horner is opnieuw opgedoken in de internationale paddock, maar dit keer niet in de Formule 1. De voormalig Red Bull-teambaas werd gespot tijdens het MotoGP-weekend in Circuito de Jerez, waar hij meteen voer voor speculatie opleverde over zijn toekomst in de autosport.

De Brit, die vorig jaar na de GP van Groot-Brittannië moest vertrekken bij Red Bull, zit sindsdien zonder vaste rol. Toch gonst het al langer van de geruchten over een mogelijke comeback in de Formule 1, waarbij hij gelinkt wordt aan een investeerdersgroep met interesse in Alpine.

Horner duikt op bij Honda in MotoGP-paddock

Tijdens het raceweekend in Jerez werd Horner gesignaleerd in de garage van het fabrieksteam van Honda. Daar sprak hij uitgebreid met Koji Watanabe, een oude bekende van hem. De twee werkten in het verleden nauw samen toen Honda als motorleverancier actief was bij Red Bull.

Dat Horner juist daar opduikt, zal de geruchten alleen maar verder aanwakkeren. Zijn band met Honda is nog altijd sterk en een terugkeer in de autosport lijkt slechts een kwestie van tijd, al is er voorlopig nog geen concreet nieuws over een deal in de Formule 1.

MotoGP steeds interessanter voor F1-kopstukken

Opvallend is dat de interesse vanuit de Formule 1-wereld in de MotoGP blijft groeien. Sinds de betrokkenheid van Liberty Media bij de koningsklasse van de motorsport, zoeken steeds meer bekende namen hun weg richting de MotoGP-paddock. Guenther Steiner, voormalig teambaas bij Haas, ging Horner voor in het walhalla van de tweewielers.

Een goed voorbeeld daarvan is Günther Steiner, die inmiddels actief is in de MotoGP. Hij staat aan het hoofd van een investeerdersgroep die het Tech3 KTM-team heeft overgenomen en vervult daar de rol van CEO. Daarmee lijkt de MotoGP steeds meer een interessante uitwijkmogelijkheid te worden voor prominente figuren uit de Formule 1.