Verstappen ontbreekt bij belangrijke bijeenkomst op Red Bull-fabriek

Max Verstappen is vandaag niet aanwezig op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Op de donderdag voor een vrij raceweekend reist Verstappen meestal af naar het Verenigd Koninkrijk, maar dat is vandaag niet het geval. Hij zal later vandaag wel in het vliegtuig stappen, naar de Nürburgring.

Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen niet op de gewenste wijze begonnen. De Nederlander wist afgelopen weekend in China geen punten te scoren, en moest in Australië een inhaalrace rijden die hem een zesde plaats opleverde. Aankomend weekend staat er geen Grand Prix op het programma, en Verstappen reist dan meestal af naar Milton Keynes waar hij met het team spreekt en plaatsneemt in de simulator.

Waarom ontbreekt Verstappen?

Vandaag verschijnt hij echter niet op de Red Bull-campus in Milton Keynes. Op een foto die Red Bull vanochtend deelde op sociale media is te zien dat teambaas Laurent Mekies en Verstappens teamgenoot Isack Hadjar wél op de fabriek zijn. Bij de foto schrijft het team dat Hadjar en Mekies met het team de eerste twee races doornemen en dat ze vooruitkijken naar de Grand Prix van Japan. 

Dit betekent echter niet dat Verstappen het team de rug toekeert, want hij zal zich zeer zeker wel op de Grand Prix van Japan voorbereiden. Verstappen heeft aankomend weekend simpelweg andere verplichtingen, want hij zal in actie komen in de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife met zijn eigen raceteam. Voor hem is deze race een voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden op het programma staat. Hij stapt later vandaag in het vliegtuig richting Duitsland.

Mag Verstappen van Red Bull racen op de Nürburgring?

Mekies gaf eerder al aan dat het voor Red Bull geen probleem is dat Verstappen wil deelnemen aan de races op de Nordschleife. Verstappen was in de afgelopen weken opvallend kritisch op de nieuwe Formule 1-regels, maar hij was niet boos op zijn eigen team. Hij legde meerdere keren uit dat hij juist in deze situatie onder de indruk is van het Red Bull-personeel, en hij deelde complimenten aan hen uit.

Wanneer spraken Verstappen en Mekies elkaar?

Daarnaast hebben Verstappen en Mekies uitgebreid de kans gehad om met elkaar te spreken, want de Fransman vloog afgelopen weekend met zijn coureur mee naar Europa. In Shanghai stapten ook race-engineer Gianpiero Lambiase en technisch directeur Pierre Waché in het vliegtuig van Verstappen.

Skoda F1

Posts: 550

Zo te zien is snoop dog er gelukkig wel bij in Milton Keynes!

  • 4
  • 19 maa 2026 - 12:43
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.874

    Rudy doet het simulator werk voor Max en via Teams sluit Max aan voor de meeting met de RB kopstukken, af en toe kan dit gewoon toch....

    • + 2
    • 19 maa 2026 - 11:54
    • Pietje Bell

      Posts: 33.753

      Rudy doet het simulator werk als Max op een circuit is, niet op de donderdagen. Dan doet Max het zelf. Bovendien is Rudy nu niet in Milton Keynes.

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 13:07
    • Mick34

      Posts: 1.291

      Ik vind het toch wel bijzonder Max niet naar Milton Keynes reist deze donderdag. Vorige keer dat hij op de Nordschleife ging racen vloog hij ook eerst naar Engeland om RBR te bezoeken.

      Ik ben bang dat Max er zo klaar mee is dat hij voor nu even de handdoek heeft geworpen... Ik ben bang dat juist Hadjar hier veel voordeel uit kan halen tov Max....

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 13:13
    • Pietje Bell

      Posts: 33.753

      Ik vind het toch wel bijzonder Max niet naar Milton Keynes reist deze donderdag. Vorige keer dat hij op de Nordschleife ging racen vloog hij ook eerst naar Engeland om RBR te bezoeken.

      Precies, dat dacht ik vanmorgen dus ook.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 13:19
    • WickieDeViking

      Posts: 794

      Pietje en Mick, er zullen vast gewoon redenen voor zijn, dus heeft geen zin om te speculeren.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 14:54
  • Skoda F1

    Posts: 550

    Zo te zien is snoop dog er gelukkig wel bij in Milton Keynes!

    • + 4
    • 19 maa 2026 - 12:43
    • Snorremans

      Posts: 233

      Hahaha wilde het zelfde typen.

      Mocht Snoop zijn dubbelganger willen ontmoeten...wij hebben hem iig..😜

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 12:53
    • Skoda F1

      Posts: 550

      "Fo shizzel my Nizzel"

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 12:58
    • Tony

      Posts: 1.578

      Lewis gaat Max een beetje opfleuren.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 14:19
  • Tifoso-01

    Posts: 3.841

    Het lijkt erop dat Max veel te veel macht bij Red Bull heeft, ieder ander team had hem ter verantwoording geroepen als het gaat om de auto te verbeteren.Dit ga je krijgen als iemand vele jaren voor hetzelfde team rijdt.
    F1 is voor hem bijzaak geworden, GT racen, daar gaat het schijnbaar om.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 14:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

