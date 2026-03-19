Max Verstappen is vandaag niet aanwezig op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Op de donderdag voor een vrij raceweekend reist Verstappen meestal af naar het Verenigd Koninkrijk, maar dat is vandaag niet het geval. Hij zal later vandaag wel in het vliegtuig stappen, naar de Nürburgring.

Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen niet op de gewenste wijze begonnen. De Nederlander wist afgelopen weekend in China geen punten te scoren, en moest in Australië een inhaalrace rijden die hem een zesde plaats opleverde. Aankomend weekend staat er geen Grand Prix op het programma, en Verstappen reist dan meestal af naar Milton Keynes waar hij met het team spreekt en plaatsneemt in de simulator.

Waarom ontbreekt Verstappen?

Vandaag verschijnt hij echter niet op de Red Bull-campus in Milton Keynes. Op een foto die Red Bull vanochtend deelde op sociale media is te zien dat teambaas Laurent Mekies en Verstappens teamgenoot Isack Hadjar wél op de fabriek zijn. Bij de foto schrijft het team dat Hadjar en Mekies met het team de eerste twee races doornemen en dat ze vooruitkijken naar de Grand Prix van Japan.

Dit betekent echter niet dat Verstappen het team de rug toekeert, want hij zal zich zeer zeker wel op de Grand Prix van Japan voorbereiden. Verstappen heeft aankomend weekend simpelweg andere verplichtingen, want hij zal in actie komen in de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife met zijn eigen raceteam. Voor hem is deze race een voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden op het programma staat. Hij stapt later vandaag in het vliegtuig richting Duitsland.

Mag Verstappen van Red Bull racen op de Nürburgring?

Mekies gaf eerder al aan dat het voor Red Bull geen probleem is dat Verstappen wil deelnemen aan de races op de Nordschleife. Verstappen was in de afgelopen weken opvallend kritisch op de nieuwe Formule 1-regels, maar hij was niet boos op zijn eigen team. Hij legde meerdere keren uit dat hij juist in deze situatie onder de indruk is van het Red Bull-personeel, en hij deelde complimenten aan hen uit.

Wanneer spraken Verstappen en Mekies elkaar?

Daarnaast hebben Verstappen en Mekies uitgebreid de kans gehad om met elkaar te spreken, want de Fransman vloog afgelopen weekend met zijn coureur mee naar Europa. In Shanghai stapten ook race-engineer Gianpiero Lambiase en technisch directeur Pierre Waché in het vliegtuig van Verstappen.