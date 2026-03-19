user icon
icon

Zwager doet opvallende uitspraak over Verstappen en Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het is geen geheim dat Max Verstappen niet tevreden is met de huidige Formule 1-regels. De frustratie spuit bijna uit zijn oren, en hij haalde ook afgelopen weekend in China weer keihard uit. Volgens zijn zwager Nelson Piquet Jr zou Verstappen heel anders reageren als hij in een Mercedes zou zitten.

Verstappen maakte er in China geen geheim van: hij is helemaal klaar met de nieuwe Formule 1-regels. Na twee raceweekenden blijft hij bij zijn standpunt dat dit niets met racen te maken heeft en dat het eerder een soort Mario Kart is. Hij kreeg veel bijval, maar ook kritiek. Verstappens frustratie heeft immers ook te maken met het feit dat hij geen winnende auto heeft gekregen van Red Bull.

Meer over Mercedes Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

17 maa
 Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa

Waarom dit geen verrassing is

Verstappens zwager Nelson Piquet Jr is niet verrast door de frustratie. De Braziliaanse oud-coureur besprak Verstappens uitspraken in zijn podcast Pelas Pistas: "Dat is Max voor je. Max wil gewoon de beste auto hebben, toch?"

Piquet Jr stelt dat Verstappen wil winnen, en het liefst met overmacht: "Als je aan Max vraagt welke titel leuker was; het jaar waar je het kampioenschap won in de laatste race of het jaar waar je hem vijf races voor het einde al won? Hij kiest voor die met vijf races te gaan. Hij wil elke race winnen, nietwaar? Dus ja, het is normaal dat hij er zo over praat."

'Bij Mercedes zou Verstappen stil zijn'

Verstappen stelde zelfs dat hij ook kritisch zou zijn als hij zou winnen, maar dat klopt volgens Piquet Jr niet. De Braziliaan komt met een opmerkelijke uitspraak: "Als hij in een Mercedes had gezeten, dan was hij nu muisstil, hij zou geen woord zeggen. Daar kan je echt zeker van zijn."

Mercedes vooralsnog oppermachtig

Het team van Mercedes is uit de startblokken geschoten, en was oppermachtig in de eerste twee Grands Prix van het jaar. Coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten allebei een race te winnen, terwijl Verstappen het moest doen met een zesde plaats in Australië. Afgelopen weekend viel hij uit tijdens de Grand Prix van China.

F1 Nieuws Max Verstappen Nelson Jr. Piquet Mercedes Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.865

    "Als hij in een Mercedes had gezeten, dan was hij nu muisstil, hij zou geen woord zeggen. Daar kan je echt zeker van zijn."

    Nelsinho zal Max naar alle waarschijnlijkheid persoonlijk beter kennen dan ik. Maar toch heb ik de mening dat Verstappen net zo kritisch over de regels zou zijn als wanneer hij nu de 2 races, de Sprint en de 3 Pole Positions gewonnen had.

    • + 3
    • 19 maa 2026 - 10:49
  • HermanInDeZon

    Posts: 925

    Gelukkig dat de kerstdagen nog ver weg zijn
    Had daar anders maar grimmig sfeertje aan tafel geweest

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 10:49
  • StevenQ

    Posts: 10.340

    Nelson jr. is het kennelijk ook ontgaan dat Max al in 2023 kritiek had op deze regels

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 10:51
    • Regenrace

      Posts: 2.451

      Maar toen won niet nog niet onder de 2026 regels. - Dus een niet ter zake doende opmerking.
      De echte combinatie heeft zich nog niet voorgedaan. Dus we zullen zien.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 11:16
    • StevenQ

      Posts: 10.340

      Hij had kritiek op de 2026 regels op het moment dat hij wel alles won, dus dat doet zeker wel ter zake

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 11:20
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.775

    Jos zit al op het vliegtuig richting Brazilië om Nelson jr even tot de orde te roepen.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 11:22

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar