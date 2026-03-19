Het is geen geheim dat Max Verstappen niet tevreden is met de huidige Formule 1-regels. De frustratie spuit bijna uit zijn oren, en hij haalde ook afgelopen weekend in China weer keihard uit. Volgens zijn zwager Nelson Piquet Jr zou Verstappen heel anders reageren als hij in een Mercedes zou zitten.

Verstappen maakte er in China geen geheim van: hij is helemaal klaar met de nieuwe Formule 1-regels. Na twee raceweekenden blijft hij bij zijn standpunt dat dit niets met racen te maken heeft en dat het eerder een soort Mario Kart is. Hij kreeg veel bijval, maar ook kritiek. Verstappens frustratie heeft immers ook te maken met het feit dat hij geen winnende auto heeft gekregen van Red Bull.

Waarom dit geen verrassing is

Verstappens zwager Nelson Piquet Jr is niet verrast door de frustratie. De Braziliaanse oud-coureur besprak Verstappens uitspraken in zijn podcast Pelas Pistas: "Dat is Max voor je. Max wil gewoon de beste auto hebben, toch?"

Piquet Jr stelt dat Verstappen wil winnen, en het liefst met overmacht: "Als je aan Max vraagt welke titel leuker was; het jaar waar je het kampioenschap won in de laatste race of het jaar waar je hem vijf races voor het einde al won? Hij kiest voor die met vijf races te gaan. Hij wil elke race winnen, nietwaar? Dus ja, het is normaal dat hij er zo over praat."

'Bij Mercedes zou Verstappen stil zijn'

Verstappen stelde zelfs dat hij ook kritisch zou zijn als hij zou winnen, maar dat klopt volgens Piquet Jr niet. De Braziliaan komt met een opmerkelijke uitspraak: "Als hij in een Mercedes had gezeten, dan was hij nu muisstil, hij zou geen woord zeggen. Daar kan je echt zeker van zijn."

Mercedes vooralsnog oppermachtig

Het team van Mercedes is uit de startblokken geschoten, en was oppermachtig in de eerste twee Grands Prix van het jaar. Coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten allebei een race te winnen, terwijl Verstappen het moest doen met een zesde plaats in Australië. Afgelopen weekend viel hij uit tijdens de Grand Prix van China.