Max Verstappen keert aankomend weekend terug op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlandse Red Bull-coureur ruilt hier zijn Formule 1-bolide in voor een Mercedes GT3, en het geldt als een voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De deur wordt direct wijd opengezet voor een deelname aan een andere iconische race.

Verstappen heeft zijn liefde voor de langeafstandsracerij nooit onder stoelen of banken gestoken. Op de simulator reed hij al een aantal 24-uursraces, maar nu gaat hij zijn debuut maken in de echte wereld. Na zijn twee deelnames aan de NLS in 2025, is hij nu terug en gaat hij zich voorbereiden op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring.

Trotse gevoelens

Hij bestuurt een Mercedes GT3 in de kleuren van Verstappen Racing, en de auto wordt gerund door Winward Racing. Bij het team hebben ze veel ervaring, en teameigenaar Russell Ward reageert bij Sportscar365 enthousiast: "Het is echt ongelooflijk. Hij wordt over het algemeen gezien als de beste coureur in de wereld, en het is heel cool dat hij meegaat doen met ons spelletje en gaat kijken wat enduranceracen inhoudt."

"Het is een bewijs van de kwaliteit van ons team in Europa en hier in de Verenigde Staten. Het is echt een hechte groep mensen die ernaar streeft het beste product op de baan te brengen. Ik denk dat hij dat ziet dat is wat hem tot ons heeft aangetrokken."

Verstappen naar Daytona?

Als Verstappen in de toekomst wil deelnemen aan andere grote autosportklassiekers, dan mag hij altijd aankloppen bij Winward. Ward zet de deur voor een eventuele deelname aan de 24 uur van Daytona wijd open: "Ik zou het geweldig vinden als hij ons team kiest. Hij heeft een breed aanbod, dus hij kan kiezen waar hij zin in heeft."

"Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we nu het best mogelijke programma voor de 24 uur van de Nürburgring samenstellen. En misschien kunnen we mensen zoals hem overhalen om voor ons te rijden. Ik zou het geweldig vinden, we hebben de capaciteit en de wil om het te doen."

Windward heeft in ieder geval nog niet met Verstappen gesproken over een mogelijk Daytona-avontuur: "We focussen ons nu op de NLS. Dat is onze eerste kans om hem van een goede machine te voorzien."