Verstappen krijgt open uitnodiging voor nieuw GT3-avontuur

Max Verstappen keert aankomend weekend terug op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlandse Red Bull-coureur ruilt hier zijn Formule 1-bolide in voor een Mercedes GT3, en het geldt als een voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De deur wordt direct wijd opengezet voor een deelname aan een andere iconische race.

Verstappen heeft zijn liefde voor de langeafstandsracerij nooit onder stoelen of banken gestoken. Op de simulator reed hij al een aantal 24-uursraces, maar nu gaat hij zijn debuut maken in de echte wereld. Na zijn twee deelnames aan de NLS in 2025, is hij nu terug en gaat hij zich voorbereiden op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring.

Trotse gevoelens

Hij bestuurt een Mercedes GT3 in de kleuren van Verstappen Racing, en de auto wordt gerund door Winward Racing. Bij het team hebben ze veel ervaring, en teameigenaar Russell Ward reageert bij Sportscar365 enthousiast: "Het is echt ongelooflijk. Hij wordt over het algemeen gezien als de beste coureur in de wereld, en het is heel cool dat hij meegaat doen met ons spelletje en gaat kijken wat enduranceracen inhoudt."

"Het is een bewijs van de kwaliteit van ons team in Europa en hier in de Verenigde Staten. Het is echt een hechte groep mensen die ernaar streeft het beste product op de baan te brengen. Ik denk dat hij dat ziet dat is wat hem tot ons heeft aangetrokken."

Verstappen naar Daytona?

Als Verstappen in de toekomst wil deelnemen aan andere grote autosportklassiekers, dan mag hij altijd aankloppen bij Winward. Ward zet de deur voor een eventuele deelname aan de 24 uur van Daytona wijd open: "Ik zou het geweldig vinden als hij ons team kiest. Hij heeft een breed aanbod, dus hij kan kiezen waar hij zin in heeft."

"Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we nu het best mogelijke programma voor de 24 uur van de Nürburgring samenstellen. En misschien kunnen we mensen zoals hem overhalen om voor ons te rijden. Ik zou het geweldig vinden, we hebben de capaciteit en de wil om het te doen."

Windward heeft in ieder geval nog niet met Verstappen gesproken over een mogelijk Daytona-avontuur: "We focussen ons nu op de NLS. Dat is onze eerste kans om hem van een goede machine te voorzien."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

  • Larry Perkins

    Posts: 63.565

    Da's mooi voor Max want zelfs hij mag niet op mijn roze John Deere rijden...

    • 17 maa 2026 - 16:21

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

