Regerend constructeurskampioen McLaren is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. In de eerste twee raceweekenden van het jaar liepen ze tegen de nodige problemen aan, en dat zorgt ervoor dat hun achterstand groot is. Ze hebben zelfs minder rondjes gereden dan het geplaagde Aston Martin.

Regerend wereldkampioen Lando Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri hadden ze afgelopen weekend op de derde startrij gekwalificeerd in China. Onderweg naar de grid leek alles koek en ei te zijn, maar bij Norris werden er problemen ontdekt. Zijn auto werd snel naar de pits geduwd, waar de monteurs er alles aan deden om de wagen te repareren voor de start.

Wat was er aan de hand?

Piastri leek op dat moment gewoon te kunnen starten. De Australiër stond klaar op de grid, en zijn race-engineer Tom Stallard babbelde zelfs even rustig met F1 TV. Een paar minuten later sloeg ook hier het noodlot toe, en werd Piastri's McLaren van de grid gehaald en pakten de monteurs het gereedschap erbij. Vlak voor de start werd echter duidelijk dat zowel Piastri als Norris niet konden starten. Terwijl hun concullega's begonnen aan de race, stonden de twee papaja-coureurs onder de douche.

Zelfs Aston Martin doet het beter

Voor Piastri was het extra pijnlijk, want één week eerder was hij in Australië gecrasht onderweg naar de grid. Na twee raceweekenden heeft hij nog geen meter gereden in de Grands Prix, en dat is een flinke dreun voor McLaren. Het feit dat ze in China niet konden starten zorgt ervoor dat ze dit seizoen nog maar 58 raceronden hebben gereden. Het geplaagde Aston Martin, dat de races niet kan uitrijden, heeft er zelfs meer gereden: 105 rondjes.

Het is een pijnlijke statistiek voor McLaren, waar genoeg werk aan de winkel is. Qua pace moeten ze het afleggen tegen Mercedes en Ferrari, terwijl ze geluk hebben dat Red Bull nog met genoeg problemen kampt. McLaren staat nog wel derde in het constructeurskampioenschap, maar ze hebben slechts één puntje meer gescoord dan Haas.

Wel meer punten dan Red Bull in China

Opvallend genoeg heeft McLaren afgelopen weekend in China wel vier punten meer gescoord dan Red Bull. Dat komt dan weer door het feit dat ze wel punten hebben gescoord in de sprintrace op zaterdag. Vanzelfsprekend zouden ze veel liever punten pakken in de Grand Prix.