McLaren heeft het zwaar: Zelfs Aston Martin rijdt meer rondjes

Regerend constructeurskampioen McLaren is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. In de eerste twee raceweekenden van het jaar liepen ze tegen de nodige problemen aan, en dat zorgt ervoor dat hun achterstand groot is. Ze hebben zelfs minder rondjes gereden dan het geplaagde Aston Martin.

Regerend wereldkampioen Lando Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri hadden ze afgelopen weekend op de derde startrij gekwalificeerd in China. Onderweg naar de grid leek alles koek en ei te zijn, maar bij Norris werden er problemen ontdekt. Zijn auto werd snel naar de pits geduwd, waar de monteurs er alles aan deden om de wagen te repareren voor de start.

Wat was er aan de hand?

Piastri leek op dat moment gewoon te kunnen starten. De Australiër stond klaar op de grid, en zijn race-engineer Tom Stallard babbelde zelfs even rustig met F1 TV. Een paar minuten later sloeg ook hier het noodlot toe, en werd Piastri's McLaren van de grid gehaald en pakten de monteurs het gereedschap erbij. Vlak voor de start werd echter duidelijk dat zowel Piastri als Norris niet konden starten. Terwijl hun concullega's begonnen aan de race, stonden de twee papaja-coureurs onder de douche.

Zelfs Aston Martin doet het beter

Voor Piastri was het extra pijnlijk, want één week eerder was hij in Australië gecrasht onderweg naar de grid. Na twee raceweekenden heeft hij nog geen meter gereden in de Grands Prix, en dat is een flinke dreun voor McLaren. Het feit dat ze in China niet konden starten zorgt ervoor dat ze dit seizoen nog maar 58 raceronden hebben gereden. Het geplaagde Aston Martin, dat de races niet kan uitrijden, heeft er zelfs meer gereden: 105 rondjes.

Het is een pijnlijke statistiek voor McLaren, waar genoeg werk aan de winkel is. Qua pace moeten ze het afleggen tegen Mercedes en Ferrari, terwijl ze geluk hebben dat Red Bull nog met genoeg problemen kampt. McLaren staat nog wel derde in het constructeurskampioenschap, maar ze hebben slechts één puntje meer gescoord dan Haas.

Wel meer punten dan Red Bull in China

Opvallend genoeg heeft McLaren afgelopen weekend in China wel vier punten meer gescoord dan Red Bull. Dat komt dan weer door het feit dat ze wel punten hebben gescoord in de sprintrace op zaterdag. Vanzelfsprekend zouden ze veel liever punten pakken in de Grand Prix.

The Wolf

Posts: 348

Nek-aan-nek race tussen Aston Martin en McLaren! Hoezo dit seizoen is niet spannend....

  • 17 maa 2026 - 13:30
F1 Nieuws McLaren Aston Martin GP China 2026

Reacties (5)

  • Dikkedop

    Posts: 772

    Norris era is wel erg snel over...

    maar zonder gekheid, erg verwonderlijk dat topteams McLaren en RedBull er zo slecht voor staan. Hopelijk kunnen ze zich snel mengen tussen merc en ferrari

    • 17 maa 2026 - 13:26
    • NicoS

      Posts: 20.366

      Er zit een flink gat tussen Mercedes en Ferrari, dus ruimte genoeg voor een auto of 10…..;)

      • 17 maa 2026 - 14:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.761

    "McLaren heeft het zwaar".

    Beetje egoïstisch van McLaren.
    Hebben hun niet gelezen dat men medelijden met Max heeft omdat hij te zwaar is met maar liefst +- 10 kilo schoon aan het haakje?

    Nee, dat valt me tegen van McLaren hoor.

    • 17 maa 2026 - 13:39
  • bvonk2

    Posts: 234

    Natuurlijk tegenvallend maar met 1x met 1 coureur deelnemen aan een hoofdrace op zondag staat mclaren wel derde in het wk. De vergelijking met Aston Martin gaat dus niet echt op. De problemen bij mclaren zijn waarschijnlijk ook snel opgelost, bij aston Martin gaat dat nog wel even duren verwacht ik.

    • 17 maa 2026 - 14:55

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

