Wolff neemt Antonelli in bescherming: "Nog niet klaar voor wereldtitel"

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het nog veel te vroeg om al over een wereldtitel te praten voor Kimi Antonelli. De negentienjarige Italiaan schreef in China geschiedenis met zijn eerste Grand Prix-overwinning, maar volgens Wolff moet de jonge coureur vooral blijven groeien zonder de druk van een titeljacht.

Antonelli pakte op het Shanghai International Circuit al een historische poleposition en kroonde zich een dag later tot één van de jongste racewinnaars ooit in de Formule 1. Toch wil Mercedes voorkomen dat de verwachtingen rond het Italiaanse talent meteen ontsporen.

Meer over Toto Wolff Wolff en Mercedes hebben medelijden met Verstappen

Wolff en Mercedes hebben medelijden met Verstappen

15 maa
 Wolff haalt hard uit naar kritische F1-coureurs

Wolff haalt hard uit naar kritische F1-coureurs

10 maa

Wolff tempert titelkoorts rond Antonelli

Tijdens de race in China klopte Antonelli onder meer Lewis Hamilton bij de start en leidde hij Mercedes naar een overtuigende één-twee, met George Russell op de tweede plaats. Daardoor lijkt het kampioenschap voorlopig vooral een interne strijd bij Mercedes te worden.

Wolff wil echter niet dat de hype rond zijn jonge coureur te groot wordt. “Je voelt nu al welke hype er gaat ontstaan, zeker in Italië”, stelde hij. “Ik zie de krantenkoppen al verschijnen: ‘Grande Kimi, toekomstige wereldkampioen’. Maar dat is helemaal niet gezond.”

Volgens de Oostenrijker is Antonelli nog lang niet klaar voor dat soort verwachtingen. “Hij is nog maar negentien. Fouten gaan er sowieso komen. Het is simpelweg te vroeg om al over een kampioenschap te praten.”

Mercedes verwacht fouten van jonge Antonelli

Hoewel Mercedes met de W17 momenteel een wagen heeft die races kan winnen, wil Wolff zijn coureurs voorlopig vooral laten groeien. “We hebben een auto die op dit moment competitief genoeg is om races te winnen”, aldus de teambaas. “Beide rijders krijgen dezelfde kansen, maar dat betekent nog niet dat we al over titels moeten praten.”

Antonelli zelf beseft dat hij nog midden in zijn leercurve zit. “Het is soms lastig, want je weet dat je een enorme kans hebt met zo’n snelle auto”, legde hij uit. “Je wilt niets laten liggen, dus je pusht hard. Maar ik ben nog aan het leren hoe ik de balans tussen risico en beloning beter kan inschatten.”

Wolff ziet vooral vooruitgang in de manier waarop zijn jonge coureur met fouten omgaat. “Wat me opvalt, is hoe volwassen hij ermee omgaat. Hij maakt een fout, analyseert wat er misging en laat het daarna los. Dat zie je vaak bij grote sporters: je leert ervan en gaat meteen weer verder.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.093

    Mooi, Toto voorkeur gaat duidelijk naar Antonelli en probeer de druk bij hem weg te halen.

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 16:53
    • HermanInDeZon

      Posts: 890

      Nee, jij hoopt dat Toto zijn voorkeur naar Antonelli gaat omdat je goed genoeg weet dat als Russell het dit jaar haalt er voor Max geen plaats is bij Mercedes

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 17:40
  • shakedown

    Posts: 1.740

    Hij hoeft alleen met Russell te strijden. Hoe simpel kan het zijn. Versla je teammaat, en je bent kampioen.

    Zolang je niet met andere teams aan het strijden bent is elke rijder klaar voor het kampioenschap

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 16:54
    • HermanInDeZon

      Posts: 890

      Dus Perez was toch klaar voor het kampioenschap, ik wist het !

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 17:43
  • Lulham

    Posts: 698

    Wat een onzin. In deze auto en met deze middelmatige teamgenoot is hij gewoon klaar voor de titel.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 17:30
    • Pietje Bell

      Posts: 33.716

      Middelmatige teamgenoot???

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 17:37
    • HermanInDeZon

      Posts: 890

      Middelmatige teamgenoot die het net zo goed deed als een zevenvoudig wereldkampioen en F3/F2 kampioen is :)

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 17:41
    • Joeppp

      Posts: 8.412

      Is Russell zevenvoudig wereldkampioen? Denk dat ik iets gemist heb dan.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 17:56

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

