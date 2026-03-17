Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het nog veel te vroeg om al over een wereldtitel te praten voor Kimi Antonelli. De negentienjarige Italiaan schreef in China geschiedenis met zijn eerste Grand Prix-overwinning, maar volgens Wolff moet de jonge coureur vooral blijven groeien zonder de druk van een titeljacht.

Antonelli pakte op het Shanghai International Circuit al een historische poleposition en kroonde zich een dag later tot één van de jongste racewinnaars ooit in de Formule 1. Toch wil Mercedes voorkomen dat de verwachtingen rond het Italiaanse talent meteen ontsporen.

Wolff tempert titelkoorts rond Antonelli

Tijdens de race in China klopte Antonelli onder meer Lewis Hamilton bij de start en leidde hij Mercedes naar een overtuigende één-twee, met George Russell op de tweede plaats. Daardoor lijkt het kampioenschap voorlopig vooral een interne strijd bij Mercedes te worden.

Wolff wil echter niet dat de hype rond zijn jonge coureur te groot wordt. “Je voelt nu al welke hype er gaat ontstaan, zeker in Italië”, stelde hij. “Ik zie de krantenkoppen al verschijnen: ‘Grande Kimi, toekomstige wereldkampioen’. Maar dat is helemaal niet gezond.”

Volgens de Oostenrijker is Antonelli nog lang niet klaar voor dat soort verwachtingen. “Hij is nog maar negentien. Fouten gaan er sowieso komen. Het is simpelweg te vroeg om al over een kampioenschap te praten.”

Mercedes verwacht fouten van jonge Antonelli

Hoewel Mercedes met de W17 momenteel een wagen heeft die races kan winnen, wil Wolff zijn coureurs voorlopig vooral laten groeien. “We hebben een auto die op dit moment competitief genoeg is om races te winnen”, aldus de teambaas. “Beide rijders krijgen dezelfde kansen, maar dat betekent nog niet dat we al over titels moeten praten.”

Antonelli zelf beseft dat hij nog midden in zijn leercurve zit. “Het is soms lastig, want je weet dat je een enorme kans hebt met zo’n snelle auto”, legde hij uit. “Je wilt niets laten liggen, dus je pusht hard. Maar ik ben nog aan het leren hoe ik de balans tussen risico en beloning beter kan inschatten.”

Wolff ziet vooral vooruitgang in de manier waarop zijn jonge coureur met fouten omgaat. “Wat me opvalt, is hoe volwassen hij ermee omgaat. Hij maakt een fout, analyseert wat er misging en laat het daarna los. Dat zie je vaak bij grote sporters: je leert ervan en gaat meteen weer verder.”