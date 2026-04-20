Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de aanhoudende kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen. Volgens de Oostenrijker is het beter om discussies binnenskamers te voeren, in plaats van publiekelijk olie op het vuur te gooien. Achter de schermen wordt ondertussen gewerkt aan mogelijke aanpassingen, die al op korte termijn hun intrede kunnen doen.

Maandag staat er een belangrijk overleg gepland tussen de leiding van de sport en de teambazen. Daar moeten knopen worden doorgehakt over eventuele wijzigingen aan het reglement. De verwachting is dat het om subtiele ingrepen zal gaan, bijvoorbeeld rond het batterijgebruik, zodat coureurs in de kwalificatie weer meer tot het uiterste kunnen gaan.

Wolff pleit voor nuance en kleine ingrepen

Wolff benadrukt dat de gesprekken met alle betrokken partijen de voorbije weken in een positieve sfeer zijn verlopen. “De gesprekken met de FIA, Formule 1, teams en coureurs zijn de afgelopen weken bijzonder constructief geweest”, klinkt het.

De Mercedes-teambaas ziet dan ook ruimte voor gerichte aanpassingen. “Ik ben optimistisch dat we dingen kunnen verbeteren, vooral om de kwalificatie spectaculairder te maken en ook met het oog op veiligheid”, aldus Wolff. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor overhaaste beslissingen. “We moeten ook beschermen wat er al goed gaat in het racen. Het is belangrijk dat we niet te hard ingrijpen, maar eerder met precisie werken dan met grof geschut.”

Kritiek Verstappen krijgt weerwoord

Met zijn uitspraken schaart Wolff zich achter de visie van F1-baas Stefano Domenicali, die eerder al aangaf dat constante publieke kritiek weinig oplevert. Daarmee reageert hij indirect op geluiden uit het kamp van onder meer Max Verstappen, die zich al vaker kritisch uitliet over de huidige koers van de Formule 1.

Volgens Wolff is het logisch dat iedereen een mening heeft, maar moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan. “Iedereen mag zijn mening hebben, dat is alleen maar goed. Maar het is beter om die gesprekken intern te voeren, in plaats van alles publiekelijk te delen.”

Hij wijst ook op de impact richting de fans. “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en moeten respecteren wat de sport ons heeft gebracht. Als er alleen maar kritiek klinkt, heeft dat ook invloed op hoe fans naar de Formule 1 kijken.”

Tot slot plaatst Wolff een kanttekening bij de vaak gehoorde nostalgie. “Er zijn heel veel fans die genieten van het racen nu, maar we mogen de echte liefhebbers niet vergeten. Tegelijkertijd wordt het verleden soms mooier gemaakt dan het was. Er waren ook races zonder één inhaalactie. De sport staat er vandaag de dag gewoon sterk voor en daar moeten we samen voor zorgen.”