Wolff waarschuwt Verstappen: "Moeten de sport respecteren"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de aanhoudende kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen. Volgens de Oostenrijker is het beter om discussies binnenskamers te voeren, in plaats van publiekelijk olie op het vuur te gooien. Achter de schermen wordt ondertussen gewerkt aan mogelijke aanpassingen, die al op korte termijn hun intrede kunnen doen.

Maandag staat er een belangrijk overleg gepland tussen de leiding van de sport en de teambazen. Daar moeten knopen worden doorgehakt over eventuele wijzigingen aan het reglement. De verwachting is dat het om subtiele ingrepen zal gaan, bijvoorbeeld rond het batterijgebruik, zodat coureurs in de kwalificatie weer meer tot het uiterste kunnen gaan.

Wolff pleit voor nuance en kleine ingrepen

Wolff benadrukt dat de gesprekken met alle betrokken partijen de voorbije weken in een positieve sfeer zijn verlopen. “De gesprekken met de FIA, Formule 1, teams en coureurs zijn de afgelopen weken bijzonder constructief geweest”, klinkt het.

De Mercedes-teambaas ziet dan ook ruimte voor gerichte aanpassingen. “Ik ben optimistisch dat we dingen kunnen verbeteren, vooral om de kwalificatie spectaculairder te maken en ook met het oog op veiligheid”, aldus Wolff. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor overhaaste beslissingen. “We moeten ook beschermen wat er al goed gaat in het racen. Het is belangrijk dat we niet te hard ingrijpen, maar eerder met precisie werken dan met grof geschut.”

Kritiek Verstappen krijgt weerwoord

Met zijn uitspraken schaart Wolff zich achter de visie van F1-baas Stefano Domenicali, die eerder al aangaf dat constante publieke kritiek weinig oplevert. Daarmee reageert hij indirect op geluiden uit het kamp van onder meer Max Verstappen, die zich al vaker kritisch uitliet over de huidige koers van de Formule 1.

Volgens Wolff is het logisch dat iedereen een mening heeft, maar moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan. “Iedereen mag zijn mening hebben, dat is alleen maar goed. Maar het is beter om die gesprekken intern te voeren, in plaats van alles publiekelijk te delen.”

Hij wijst ook op de impact richting de fans. “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en moeten respecteren wat de sport ons heeft gebracht. Als er alleen maar kritiek klinkt, heeft dat ook invloed op hoe fans naar de Formule 1 kijken.”

Tot slot plaatst Wolff een kanttekening bij de vaak gehoorde nostalgie. “Er zijn heel veel fans die genieten van het racen nu, maar we mogen de echte liefhebbers niet vergeten. Tegelijkertijd wordt het verleden soms mooier gemaakt dan het was. Er waren ook races zonder één inhaalactie. De sport staat er vandaag de dag gewoon sterk voor en daar moeten we samen voor zorgen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

Reacties (25)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 645

    Begrijpelijk dat Toto Wolff dat zegt als voorvechter van deze formule. Maar niks is minder waar natuurlijk. De coureurs zijn het gezicht van de F1 richting het publiek, als ze in de media kritisch zijn is dat veel effectiever dan wanneer ze het binnenskamers houden, bij dat laatste weet je zeker dat de sport niet in de versnelling schiet om aanpassingen door te voeren.

    • + 6
    • 20 apr 2026 - 14:13
    • f(1)orum

      Posts: 10.004

      Yep. Stefano en Toto hebben hun handen vol aan het 'managen van de damage'. En daarnaast helpt het publicitair ook niet echt, wanneer als een bij-effect de F1 fans naar de GT3 getrokken worden. Of moet ik zeggen F1 liefhebbers, want volgens Toto zijn dat totaal andere wezens dan F1 fans ;-)

      • + 6
      • 20 apr 2026 - 14:28
    • Larry Perkins

      Posts: 64.441

      Fe zegt het precies goed @The Wolf, en dan zegt hij op MS ook nog: "Er zijn ook mensen die bepaalde aspecten minder waarderen. Maar om deze enorme kans die de sport ons biedt te beschermen, moeten we onze eigen sport niet publiekelijk afvallen. Dat is iets waar we in het verleden allemaal wel eens schuldig aan zijn geweest, door politieke spelletjes of om een bepaalde situatie te beschermen of te verbeteren."

      Als er iemand in het verleden politieke spelletjes speelde was het Wolff zelf wel, en ik nu doet hij het weer, enkel om de voorsprong van Mercedes te bewaken...

      • + 7
      • 20 apr 2026 - 14:57
    • Larry Perkins

      Posts: 64.441

      Het stuk op MS is overigens veel uitgebreider (beter). Zoek op:
      Toto Wolff hamert op doordachte aanpak voor wijzigingen F1-regels 2026

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 14:59
    • Snelrondje

      Posts: 9.011

      Geen idee of Wolff dit letterlijk gezegd heeft. Maar er staat veel fans genieten nu maar we moeten de echte fans niet vergeten. Hij maakt dus onderscheid tussen kijkers die genieten en echte racefans. En dat is interessant. Een aantal kijkers leggen wel 100 eurootjes neer voor een jaar tv kijken. Maar de echte racefans, blijven die komen terwijl ze minimaal + 1000 neerleggen voor een raceweekend?

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 15:01
  • NicoS

    Posts: 20.626

    Ik wil wel weten welke vele fans het geweldig vinden, want waar ik ook lees, of dat nu op site.s is, of op jijbuis, vrijwel nergens zie ik reacties van mensen die het allemaal geweldig vinden….
    Lijkt mij een beetje goedmaak praat, dan hoe het publiek het werkelijk vindt…..

    • + 11
    • 20 apr 2026 - 14:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.388

      Wat jij zegt Nico en daarbij lees ik ook geen berichten van kijkers die het meer inhalen dan voorheen leuk vinden. Wel dat ze het inhalen fake vinden en het heel jammer vinden dat er nu niet meer in de bochten kan worden ingehaald. Ook geen ronden lange spannende gevechten meer.

      • + 6
      • 20 apr 2026 - 14:43
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.294

      Over het algemeen genomen, wordt negatief commentaar sneller naar buiten gebracht dan iets positiefs. Ook pik je vaak sneller meningen op welke stroken met je eigen visie.

      Ik zeg hiermee niet dat velen inderdaad zeer kritisch zijn op de huidige formule, want is dat is een gegeven. Alleen dat wanneer je minder positieve comments leest; dat alles behalve hoeft te betekenen dat deze er niet zijn en ook ‘wat het publiek werkelijk vindt’. Er zijn namelijk ook heel erg mensen welke een sport volgen, zonder perse publiekelijk qua comments actief te zijn op bijvoorbeeld fora, JijBuis etc.

      Verder ben ik het met Wolff eens dat je secuur aanpassingen moet doen en het zo veel mogelijk binnenskamers moet bespreken. Dat lijkt me simpelweg efficiënter dan voor de bühne gaan roeptoeteren hoe slecht iets wel of niet is.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 18:29
    • NicoS

      Posts: 20.626

      Prima, hou het lekker binnenskamers @MS…..
      De kritiek op de regels komt uit alle hoeken, dus dat zal lastig worden om het binnenskamers te houden.
      Daarnaast is de FIA drie jaar geleden al gewaarschuwd, en deden er vervolgens helemaal niets mee…..spreekwoord luid dan; “Wie niet luisteren wil, moet maar voelen”…..

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 18:39
  • Flexwing

    Posts: 345

    Welke fans genieten hier nog van hou toch op man.

    • + 8
    • 20 apr 2026 - 14:30
  • da_bartman

    Posts: 6.561

    Dé sport? Welke Sport? De Formule 1 ? Die bestaat niet meer.

    • + 6
    • 20 apr 2026 - 14:50
    • NicoS

      Posts: 20.626

      Als men de sport wil respecteren zal het wel sport moeten blijven, en geen entertainment show wat het nu is….

      • + 6
      • 20 apr 2026 - 15:14
    • AUDI_F1

      Posts: 3.702

      De f1 sport is ge-electrocuteerd.
      Lang leve de F1

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 15:45
  • Rimmer

    Posts: 13.238

    De Britten vinden het prachtig dat Lewis en Sjors staan te springen van blijdschap en opwinding. Daar komt Lando straks nog bij zodra McLaren een grote upgrade heeft gebracht.
    In Italië staan ze eveneens te springen van blijdschap want Ferrari is voor de verandering een keer het tweede team in plaats van het…. tweede team.
    In Duitsland lopen ze niet warm voor Sjors en Kimi maar ach, Mercedes wordt kampioen en dat kunnen ze in Duitsland wel waarderen.
    Dus ja, de liefhebbers van autoracen zijn niet blij maar de liefhebbers van bepaalde rijders zijn stiekem toch heel blij met dat succes en hebben daarom niet zoveel problemen met dit concept.
    Dat zagen we hier toch ook al? De Lewis fans op dit forum buitelden over elkaar heen om te zeggen dat het eigenlijk best heel vermakelijk was en dat het snel beter zal worden en dat er niet zoveel verandert hoeft te worden.
    Iedereen preekt voor eigen parochie en Mercedes en Ferrari hebben nou eenmaal hele grote parochies die een heleboel wereldwijde fans vertegenwoordigen.
    Als Max gewoon niet zo raar had gedaan dan reed hij nu voor de zeges en hadden we het hier wel een stom concept gevonden maar heel erg veel last hadden we er ook niet meteen van gehad.

    • + 3
    • 20 apr 2026 - 14:53
    • harry stotter

      Posts: 1.075

      De Formule 1 kampt in het begin van 2026 met flinke dalingen in de kijkcijfers in belangrijke Europese markten, waaronder Spanje (-49%), Frankrijk (-43%) en Duitsland (-21%), vaak toegeschreven aan voorspelbare races.

      • + 4
      • 20 apr 2026 - 15:05
    • Larry Perkins

      Posts: 64.441

      Je betoog rammelt nogal @Rimmer.
      Eerst maak je terecht het verschil "tussen de liefhebbers van autoracen" (F1-liefhebbers/fans) en "de liefhebbers van bepaalde rijders zijn stiekem toch heel blij met dat succes en hebben" (succesfans)

      Maar op het laatst gooi je alle Max Verstappen-supporters op één hoop:
      "Als Max gewoon niet zo raar had gedaan dan reed hij nu voor de zeges en hadden we het hier wel een stom concept gevonden maar heel erg veel last hadden we er ook niet meteen van gehad." Daarmee zet je hen uiteindelijk allemaal weg als successupporters.

      "Wie zijn "we"? Spreek voor je zelf zou ik zeggen! Als Verstappen in deze nep-Formule 1 het WDC pakt zegt mij dat ook niet zoveel, het is dan gewoon een verloren F1-jaar.
      In het korfbal wordt Nederland al sinds de middeleeuwen wereldkampioen, toch volgen er maar bar weinig landgenoten (jij: successupporters) deze sport...

      • + 8
      • 20 apr 2026 - 15:24
    • F1jos

      Posts: 5.158

      Ik heb mijn tickets voor Zandvoort weggegeven aan een Netflix fan, die houden van nep races.

      • + 1
      • 20 apr 2026 - 17:09
  • hupholland

    Posts: 9.841

    Eens met Wolff, Verstappen is in de media een ongeleid projectiel en 90% van de fans volgt gewoon blind wat hij zegt. Ook sl gooit hij vooral zn eigen glazen in.. Verstappen is al langere tijd ongelukkig in de F1, alleen winnen houdt het voor hem leuk. En dat heeft veel meer te maken met het circus op zich dan met de huidige reglementen. Dat is hooguit de druppel. Maar goed, hij moet wel oppassen dat hij zich niet te impopulair gaat maken, want hij heeft iemand als Toto misschien wel hard nodig. Bij Red Bull loopt iedereen al weg.

    • + 4
    • 20 apr 2026 - 15:24
    • monzaron

      Posts: 922

      Een plusje voor deze onzin 🤣 ga zo door, ik geniet ervan 🎉

      • + 7
      • 20 apr 2026 - 15:43
    • hupholland

      Posts: 9.841

      oh, dus eigenlijk zijn 2 van de 3 plusjes maar echt wil je zeggen? man, man, wat kinderlijk weer. Geef er dan nu ook maar echt 1.

      • + 1
      • 20 apr 2026 - 17:10
    • hupholland

      Posts: 9.841

      geen enkel punt voor de anonieme plussers om een klein leugentje te plussen, dat is bij deze ook wel weer duidelijk.

      • + 1
      • 20 apr 2026 - 17:41
    • NicoS

      Posts: 20.626

      @hh,
      Je wilt graag plusjes? Geen probleem, ik geef je er ook één…..
      Maar verder klopt wat Ron zegt, je haalt zaken door elkaar, waardoor je reactie inderdaad een onzin is.
      We weten inmiddels dat jou deze regels wel bevallen, toch denk ik dat je één van de weinige bent.
      Je zegt dat iedereen Max blind volgt, maar je moet pas echt blind zijn als je niet ziet dat deze motorformule niet werkt.
      Dat ziet iedereen, niet alleen verstappen.
      Veel coureurs zijn het met hem eens, alleen schenkt men daar niet zoveel aandacht aan, de media pikt alleen Max eruit.
      Max heeft jaren in de F1 gereden dat hij niet kon winnen, en als je hebt gevolgd wat hij allemaal heeft gezegd, dan weet je ook dat daar het probleem niet zit.
      Dat hij nu geen auto heeft waarmee hij kan winnen staat daar los van, blijkbaar wil je dat niet zien of horen, en geef je er maar een draai aan.
      Dat mag natuurlijk, maar daarmee beweer je vooral onzin….

      • + 2
      • 20 apr 2026 - 18:05
  • Need5Speed

    Posts: 3.706

    Er zullen altijd mensen zijn die nostalgisch blijven vasthouden aan vroeger, die niks moeten hebben van verandering.

    Deze regels hebben we nu 3 races mee kunnen maken. Hoog tijd voor verandering!

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 15:55
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.219

    Oorzaak gevolg. Oorzaak: Degenen die dit reglement er per se doorheen hebben willen drukken ondanks diverse opbouwende tegen argumenten.
    Gevolg: heel veel kritiek. Respectloos naar de sport zijn zeker niet degene die hier hun kriek over uiten.

    • + 1
    • 20 apr 2026 - 16:55
  • monzaron

    Posts: 922

    Toto stukje van een andere betrouwbare sait spreekt boekdelen: Toto maakte echter duidelijk: 'We moeten met de scalpel werken, niet met de honkbalknuppel.' De fouten uit het verleden mogen niet worden herhaald. "We zijn keer op keer in de val gelopen om wijzigingen in de regelgeving af te dwingen om tactische redenen of om een voordeel op korte termijn te behalen. We moeten heel voorzichtig zijn: wat we in het openbaar communiceren heeft geen onmiddellijke invloed op de perceptie van de fans, maar dit effect treedt op……

    Wat ik dus al had verwacht van Toto, reglement wijzigingen zoveel mogelijk afremmen. Misschien over 3 jaar dan maar weer ff kijken of er zichtbare veranderingen zijn in een F1 (batterijen) race 😁

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 17:49

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

