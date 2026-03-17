user icon
icon

Frustratie bij Red Bull neemt toe: "Max, ik hoor aan jouw kant te staan!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een zeer frustrerende Grand Prix op het circuit van Shanghai. Hij worstelde met zijn auto en hij moest uiteindelijk opgeven. Tijdens de race kwam de stoom ook uit zijn oren, en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase moest er alles aan doen om hem rustig te houden.

Verstappen had het opvallend zwaar in China. De viervoudig wereldkampioen had het hele weekend een enorme achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren en hij worstelde met zijn auto. In de sprintrace kon hij zich na een slechte start niet snel genoeg terug naar voren vechten, terwijl hij in de race vast kwam te zitten in het middenveld.

Hoe verliep de communicatie?

Verstappen begon langzaam maar zeker gefrustreerder te raken. In de twintigste ronde werd dat voor het eerst merkbaar toen Verstappen zich scheldend op de boordradio meldde om te klagen over zijn boostknop. Het was het begin van een aantal gefrustreerde woordenwisselingen met zijn race-engineer Lambiase.

In de 26ste ronde probeerde Lambiase zijn coureur op de hoogte te houden: "Verhoog je lift. Probeer de batterij op te laden, Max." Verstappen reageerde zuchtend: "Dus dit is mijn normale deployment?" Lambiase reageerde bevestigend, waarna de race weer verderging.

Frustratie wordt groter

Een rondje later werd Verstappen weer gevraagd om eerder te gaan liften: "Max, we moeten ongeveer vijftig meter eerder gaan remmen in bocht 14 en bocht 1. Doe ook rustig met de remmen in die twee bochten."

Verstappen liet het over zich heen komen, waarna hij een remprobleem rapporteerde, maar Lambiase meldde hem dat er niets aan de hand was. De race kabbelde verder, maar in de 34ste ronde werd de frustratie steeds groter, en moest Lambiase er alles aan doen om Verstappen rustig te krijgen.

'Max, ik sta aan jouw kant!'

Verstappen kreeg te horen dat hij in bocht 7 en 8 op zijn bandenmanagement moest letten, omdat dit de punten waren waar hij tijd verloor ten opzichte van de leiders. Er ontstond wat onduidelijkheid, waarna Verstappen aangaf om op zijn banden te letten. Verstappen leek aan te geven dat hij niets kon doen: "Bekijk mijn onboard maar!" 

Lambiase reageerde duidelijk: "Ik hoor aan jouw kant te staan, Max. Ik probeer je te helpen en wat informatie te geven. Er is verder niets, maat. Dat is alles." 

F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (28)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.838

    Ik denk dat de nieuwe regels wel meevallen.
    Het is vooral de RB22 die niet meevalt.

    • + 3
    • 17 maa 2026 - 09:31
    • Joeppp

      Posts: 8.410

      Stoker :)

      • + 4
      • 17 maa 2026 - 09:35
    • Erik FW34

      Posts: 3.834

      Wij van Williams klagen ook niet.
      Wij hebben helaas ook een r*k auto gemaakt.
      Wij waren de laatste jaren in de lift.
      Wij zijn weer terug bij af.

      Stomme nieuwe regels :-)

      • + 4
      • 17 maa 2026 - 09:44
    • Maximo

      Posts: 9.848

      Politik

      Je geeft hierbij aan precies te zijn wat Max omschrijft als iemand die eigeniijk geen verstand van racen heeft.

      Vroeg van het gas af gaan voor een bocht om die dan op 80% van je kunnen te nemen om zodoende een extra boost op het rechte eind te hebben is echt geen ene reet aan, voor geen enkele coureur.

      Speel je wel eens simraces? Zelfs daarbij zou dat geen reet aan zijn.

      • + 8
      • 17 maa 2026 - 09:52
    • Politik

      Posts: 9.838

      @Maximo,

      Je snapt zelf ondertussen hopelijk ook wel dat na je gescheld en beledigingen, ik niet zoveel behoefte meer heb aan discussie met jou.

      Zou je zelf ook niet erg moeten vinden.

      • + 4
      • 17 maa 2026 - 09:55
    • Politik

      Posts: 9.838

      @Joep,

      Ik denk oprecht dat als ze die regels gaan optimaliseren en als RB erin slaagt die auto flink te verbeteren, de kritiek allemaal minder negatief zal worden en het racen leuker zou kunnen worden.

      Als ik lees dat er 50 meter eerder geremd.moet worden om.op te laden.....
      Ik snap dat Verstappen daar zn broek van afzakt (al is dat wat lastig tijdens het racen), maar het lijkt me wel een probleem dat op te lossen is en waar RB in tegenstelling tot Mercedes en Ferrari veel meer last van heeft.

      • + 3
      • 17 maa 2026 - 10:00
    • Politik

      Posts: 9.838

      @Erik,

      Ja klopt. Ook mijn favoriete team Mclaren heeft een flinke stap terug moeten zetten.
      Dat is wel even wennen na de afgelopen 2 jaar.

      Toch wil ik afwachten en de nieuwe regels een kans geven. Kijken wat er verbeterd.kan worden aan de regels, met name het superclipping in kwalificatie.

      Laten we het een kans geven, de leercurve zal stijl zijn en slechter zal het niet worden lijkt me.

      En als vd zomer blijkt dat de nieuwe regels echt verkeerd hebben uitgepakt, dan ben ik de eerste om me daarbij aan te sluiten.

      Maar mijn gevoel zegt dat het allemaal wel op zn plek zal gaan vallen.

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 10:05
    • WickieDeViking

      Posts: 767

      Het gaat er niet om of de problemen wel of niet zijn op te lossen. Het gaat erom of je wilt dat er 50 meter eerder geremd moet worden om een batterij op te laden. En dat laatste moet ieder voor zichzelf bepalen, daar is geen één waarheid in.

      • + 6
      • 17 maa 2026 - 10:11
    • Erik FW34

      Posts: 3.834

      Waar ik moeite mee heb is het "lezen" van de race.
      Waar ik laatste jaren al niet gelukkig van werd is DRS, dat was al kunstmatig.

      Ik heb liever een race met 1 inhaalactie. Een actie die ronden lang perfect is opgebouwd en waar coureurs maar ook de auto (!) tot het maximale kunnen gaan. Dat is toch veel meer emotie dan 88 inhaal acties.

      • + 7
      • 17 maa 2026 - 10:11
    • Joeppp

      Posts: 8.410

      Als het op te lossen ben ik ook voor, ik ben absoluut niet tegen innovatie. Ik was 1 van de eerste die elektrisch reed en zweer daarbij. Maar elektrisch rijden is wel wat anders dan autosport, ik rij elektrisch omdat het veel praktischer is dan benzine ( thuis laden, niet afhankelijk van olieprijzen, zelf op te wekken stroom etc). Daarbij race ik niet op de weg en hou mij redelijk aan de snelheid en rij 80% van de tijd dezelfde route, als een schaap, over de snelweg. Elektrisch rijden is oersaai en dat is ideaal voor woon werkverkeer maar niet om mee te racen. Lossen ze de problemen op dan ben ik voor maar zoals ik er nu naar gekeken heb haak ik af.

      • + 5
      • 17 maa 2026 - 10:12
    • f(1)orum

      Posts: 9.705

      @Erik: Daar ben ik het van harte mee eens.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 10:16
    • f(1)orum

      Posts: 9.705

      Over die ene inhaalactie dan ;-)

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 10:17
    • The Wolf

      Posts: 342

      @Erik FW34
      Nee joh ouderwetse F1 dinosauriër, waar jij op doelt is : kwaliteit. Maar dat is zo anno jaren 90. Kwantiteit. Dat is waar het om draait. we zijn hier niet bij een 5 sterren restaurant waar we enkele tot in perfectie voorbereide inhaalacties voorgeschoteld krijgen, wat denk je wel. F1 is een all-you-can-eat buffet van ordinaire passeer acties, dus beter trek je je trainingsbroek aan (dat geeft mee) en vreet je vol

      • + 3
      • 17 maa 2026 - 10:30
    • NicoS

      Posts: 20.362

      Mijn gevoel zegt dat we nog veel circuits gaan krijgen waar het nog veel meer tegen gaat vallen, en de eerste staat over een kleine twee weken op de planning.
      Mazzel dat Jedda niet doorgaat, want dat circuit is totaal ongeschikt voor de huidige F1 auto.
      Ze willen graag een vrouwelijke F1 coureur, nou dat treft, die kan nu zo instappen….

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 11:04
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.754

      Er rijd toch al 'n prinses mee Nico.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 11:20
    • NicoS

      Posts: 20.362

      Kak! Was ik ff vergeten….;)

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 11:25
  • HermanInDeZon

    Posts: 881

    En dat is dan weer iets aan die hele nieuwe F1 dat ik totaal niet nodig vind ... al die boordradio's en dergelijke publiek maken.

    Zorgt alleen maar voor een hoop gedoe van uit de context getrokken uitspraken

    • + 3
    • 17 maa 2026 - 09:38
    • Trelas

      Posts: 1.133

      'En dat is dan weer iets aan die hele nieuwe F1 dat ik totaal niet nodig vind ... al die boordradio's en dergelijke publiek maken.'

      Je hebt het over nieuwe F1, en dan noem je iets wat volgens mij al bijna 20 jaar gedaan wordt.... 😂

      • + 5
      • 17 maa 2026 - 09:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 881

      Dat alle boordradios beschikbaar zijn voor alle wagens?
      Dat er zoveel van wordt uitgezonden op de main feed?

      Echt niet hoor ...

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 09:49
    • f(1)orum

      Posts: 9.705

      "Zorgt alleen maar voor een hoop gedoe van uit de context getrokken uitspraken"

      En dat zorgt weer voor een shitload aan extra content en dat past weer prima in het exploitatieverhaal van de 'nieuwe' F1.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 10:06
  • Larry Perkins

    Posts: 63.544

    Verstappen Full Team Radio Chinese Grand Prix 2026
    (6,11 minuten)

    https://youtu.be/Go65kaXK_nI

    • + 2
    • 17 maa 2026 - 10:10
    • Larry Perkins

      Posts: 63.544

      Luister naar de teamradio en je hoort dat dit wederom een opgefokt artikel is. Max en GP praten op een gewone rustige toon en ook daarna is er niks aan de hand...

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 10:19
    • Illym3ns

      Posts: 222

      Klopt Larry. Maar we mogen niet klagen op dit forum en onvrede uitten richting de schrijvert van het artikel.
      Alles voor de clicks.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 11:25
  • monzaron

    Posts: 818

    Wat een onzin hier, welles nietes, haha, ik negeer trolls en lees verder naar nuttige info. De echte Formule 1 is dood, en lijkt niet meer tot leven te komen, met dank aan de Fia, Mercedes en Liberty, that’s all there is. Aan de trolls nog even dit: ga lekker kijken en blijf geloven en stoken na die nep-overtakes-show 😜

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 10:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.754

      Nou vooruit, ik hap.
      Wat heeft Mercedes hiermee te maken?

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 11:22
  • Pietje Bell

    Posts: 33.694

    Een F1 commentator en VIP gast heeft kans gezien ss te maken toen de wagens
    gewogen werden.
    Daar hebben ze bij de buren van Maximaal een goed artikel over geschreven.

    Pierre Gasly weegt inclusief uitrusting zo'n 75 kilogram en moet dus minimaal zeven kilogram ballast meenemen. Zijn Alpine woog zonder ballast dan 689,5 kilogram. De combinatie van de auto en de coureur komt in zijn geval dan uit op 771,5 kilogram. Het Franse team zou in dat geval dus ook 3,5 kilogram boven het minimumgewicht zitten.
    De Ferrari van Charles Leclerc werd ook gewogen. De Monegask weegt zelf, inclusief uitrusting, ongeveer 75 kilogram. Hij moet dus net als Gasly minimaal zeven kilogram ballast meenemen. De Ferrari zelf woog 698,5 kilogram. Als je daar het gewicht van de coureur en uitrusting bij optelt, kom je uit op 773,5 kilogram. Ferrari zit daarmee 5,5 kilogram boven de gewichtslimiet, al kunnen de werkelijke cijfers hier dus lichtjes van afwijken, als Norris, Gasly, en Leclerc in werkelijkheid iets lichter of zwaarder zijn.
    Achterstand van Red Bull door gewicht
    De enige combinatie waarbij het gewicht van de auto én de coureur bekend zijn, is bij Isack Hadjar. Zijn RB22 woog maar liefst 716,5 kilogram. Inclusief het gewicht van de coureur kom je dan op een totaal van 787 kilogram uit. Daarmee zit Red Bull dus op een overgewicht van negentien kilogram. Aangezien in dit geval het gewicht van de coureur én de auto bekend is, is er ook geen sprake van onzekerheid in de cijfers.
    Verstappen weegt 9,5 kilogram meer dan zijn teamgenoot en hoeft dus minder ballast mee te nemen, maar bij hem zit het gehele pakket dus ook negentien kilogram boven de gewichtslimiet. Het tijdverlies door overgewicht verschilt per circuit, maar gemiddeld wordt 0,35 seconde per tien kilogram aangenomen. Een overgewicht van negentien kilogram zou in dat geval 0,665 seconde kosten.

    Van Twitter:

    The Red Bull is 20 kg heavier compared to the Alpine and 19 kg heavier compared to the McLaren. The Red Bull currently weighs 798.5 kg (Excluding fuel) (minimum driver weight 82 kg)

    This explains the high deg and lack of pace (Spotted by @MaxleclercVerst)

    i.ibb.co/SXj1VBpt/(...)26-03-17-105819.png

    De McLaren tijdens de weging:

    i.ibb.co/pBCGxyHq/(...)26-03-17-105842.png

    Bron:

    i.ibb.co/Qv0DJmp7/(...)26-03-17-110249.png

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 11:04
    • Pietje Bell

      Posts: 33.694

      Met Google Lens de Chinese tekst vertaald:

      TaylorWebster
      F1 superpraat
      6 uur geleden, van vivo X100s

      [Red Bull Driftig Overgewicht?!] Gewichtsgegevens van enkele teamcoureurs, bekeken vanuit een bovenperspectief na de kwalificatie.
      —De auto's van Red Bull wegen maar liefst 716,5 kg, terwijl Ferrari's, McLarens en Alpines allemaal minder dan 700 kg wegen. Wat de coureurs betreft, wegen en Pan Zi? en Erben? allebei 80,0 kg (inclusief helm en uitrusting). Wat me het meest verbaasde, was Ocon; met een lengte van 185 cm weegt hij slechts 72,5 kg inclusief uitrusting. Zie de afbeelding voor gedetailleerde gegevens.
      Let op: de regels vereisen een minimaal voertuigkeuringsgewicht van 768 kg (raceauto + coureur, inclusief uitrusting, exclusief brandstof). ◇F1 Super Topic #2026F1ChineseGrandPrix#

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 11:11
    • NicoS

      Posts: 20.362

      Nou dat treft, de teams krijgen een maand de tijd om aan hun obesitas te werken, na Japan kan iedereen op z’n streefgewicht zijn…..;)

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 11:23

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar