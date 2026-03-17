Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een zeer frustrerende Grand Prix op het circuit van Shanghai. Hij worstelde met zijn auto en hij moest uiteindelijk opgeven. Tijdens de race kwam de stoom ook uit zijn oren, en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase moest er alles aan doen om hem rustig te houden.

Verstappen had het opvallend zwaar in China. De viervoudig wereldkampioen had het hele weekend een enorme achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren en hij worstelde met zijn auto. In de sprintrace kon hij zich na een slechte start niet snel genoeg terug naar voren vechten, terwijl hij in de race vast kwam te zitten in het middenveld.

Hoe verliep de communicatie?

Verstappen begon langzaam maar zeker gefrustreerder te raken. In de twintigste ronde werd dat voor het eerst merkbaar toen Verstappen zich scheldend op de boordradio meldde om te klagen over zijn boostknop. Het was het begin van een aantal gefrustreerde woordenwisselingen met zijn race-engineer Lambiase.

In de 26ste ronde probeerde Lambiase zijn coureur op de hoogte te houden: "Verhoog je lift. Probeer de batterij op te laden, Max." Verstappen reageerde zuchtend: "Dus dit is mijn normale deployment?" Lambiase reageerde bevestigend, waarna de race weer verderging.

Frustratie wordt groter

Een rondje later werd Verstappen weer gevraagd om eerder te gaan liften: "Max, we moeten ongeveer vijftig meter eerder gaan remmen in bocht 14 en bocht 1. Doe ook rustig met de remmen in die twee bochten."

Verstappen liet het over zich heen komen, waarna hij een remprobleem rapporteerde, maar Lambiase meldde hem dat er niets aan de hand was. De race kabbelde verder, maar in de 34ste ronde werd de frustratie steeds groter, en moest Lambiase er alles aan doen om Verstappen rustig te krijgen.

'Max, ik sta aan jouw kant!'

Verstappen kreeg te horen dat hij in bocht 7 en 8 op zijn bandenmanagement moest letten, omdat dit de punten waren waar hij tijd verloor ten opzichte van de leiders. Er ontstond wat onduidelijkheid, waarna Verstappen aangaf om op zijn banden te letten. Verstappen leek aan te geven dat hij niets kon doen: "Bekijk mijn onboard maar!"

Lambiase reageerde duidelijk: "Ik hoor aan jouw kant te staan, Max. Ik probeer je te helpen en wat informatie te geven. Er is verder niets, maat. Dat is alles."