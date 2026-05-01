De Grand Prix van Miami dreigt uit te draaien op een waar weerdossier. De kans op regen tijdens de race op zondag is opgelopen tot het maximum, waardoor zelfs een afgelasting niet langer volledig uitgesloten lijkt.

Volgens de laatste voorspellingen wordt het een bijzonder lastige dag voor de FIA, die al maatregelen achter de hand heeft om het programma aan te passen.

FIA houdt vast aan doorgaan, maar schuift met tijden

Hoewel de omstandigheden zorgwekkend zijn, lijkt de FIA niet van plan om de race zomaar te schrappen. Intern wordt er rekening gehouden met alternatieve scenario’s. Zo kan de starttijd nog verschoven worden, zowel naar voren als naar achteren, afhankelijk van hoe het weer zich ontwikkelt.

Vanaf de middag (lokale tijd) ligt de kans op neerslag rond de 95 procent, met een stijgende lijn richting de start van de race. De verwachting is dat de regen gedurende de dag alleen maar zal toenemen, wat ook impact kan hebben op de rest van het programma, waaronder de Formule 2.

Onweer en regelgeving maken situatie extra complex

Alsof de regen nog niet genoeg is, speelt ook het risico op onweer een grote rol. In de Verenigde Staten geldt namelijk een strikte regel: zodra er bliksem wordt waargenomen, moet de sessie minstens dertig minuten worden stilgelegd. Dat kan het verloop van de race volledig overhoop gooien.

Alles wijst er dan ook op dat de FIA zich moet opmaken voor een bijzonder ingewikkelde zondag. Of we de wagens überhaupt in actie zien onder deze omstandigheden, blijft voorlopig een groot vraagteken. Eén ding is zeker: de weersvoorspellingen worden er richting de race niet gunstiger op.

Mogelijk wordt de race in Miami de derde race achter elkaar die afgelast wordt. Door de onrustige situatie in het Midden-Oosten, was de FIA genoodzaakt om ook de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië af te zeggen.