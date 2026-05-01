'Grand Prix Miami mogelijk gecanceld: Buienradar geeft honderd procent aan'

De Grand Prix van Miami dreigt uit te draaien op een waar weerdossier. De kans op regen tijdens de race op zondag is opgelopen tot het maximum, waardoor zelfs een afgelasting niet langer volledig uitgesloten lijkt.

Volgens de laatste voorspellingen wordt het een bijzonder lastige dag voor de FIA, die al maatregelen achter de hand heeft om het programma aan te passen.

Meer over GP Miami 2026 Verstappen onder vuur: "F1-top heeft hem gewaarschuwd"

 'Verstappen praat met F1-top over toekomst en wil naar Mercedes'

FIA houdt vast aan doorgaan, maar schuift met tijden

Hoewel de omstandigheden zorgwekkend zijn, lijkt de FIA niet van plan om de race zomaar te schrappen. Intern wordt er rekening gehouden met alternatieve scenario’s. Zo kan de starttijd nog verschoven worden, zowel naar voren als naar achteren, afhankelijk van hoe het weer zich ontwikkelt.

Vanaf de middag (lokale tijd) ligt de kans op neerslag rond de 95 procent, met een stijgende lijn richting de start van de race. De verwachting is dat de regen gedurende de dag alleen maar zal toenemen, wat ook impact kan hebben op de rest van het programma, waaronder de Formule 2.

Onweer en regelgeving maken situatie extra complex

Alsof de regen nog niet genoeg is, speelt ook het risico op onweer een grote rol. In de Verenigde Staten geldt namelijk een strikte regel: zodra er bliksem wordt waargenomen, moet de sessie minstens dertig minuten worden stilgelegd. Dat kan het verloop van de race volledig overhoop gooien.

Alles wijst er dan ook op dat de FIA zich moet opmaken voor een bijzonder ingewikkelde zondag. Of we de wagens überhaupt in actie zien onder deze omstandigheden, blijft voorlopig een groot vraagteken. Eén ding is zeker: de weersvoorspellingen worden er richting de race niet gunstiger op.

Mogelijk wordt de race in Miami de derde race achter elkaar die afgelast wordt. Door de onrustige situatie in het Midden-Oosten, was de FIA genoodzaakt om ook de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië af te zeggen.

The Wolf

Posts: 727

Gemiste kans, had de F1 mooi mee kunnen experimenteren. Op ieder wagen een hoge pin en proberen een bliksem te vangen. Want 1 bliksem = unlimited paddenstoelen..

  • 1 mei 2026 - 14:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Miami 2026

Reacties (14)

  • The Wolf

    Posts: 727

    dan wordt het mogelijk grand prix Miami óf een Miami Vice marathon (die hou ik als alternatief achter de hand..)

    • 1 mei 2026 - 14:53
  • Larry Perkins

    Posts: 64.666

    Ome Ben: "Wij van de vermaledijde FIA en de weergoden doen er alles aan om die k*tauto's zo weinig mogelijk te laten rijden..."

    • 1 mei 2026 - 14:55
  • The Wolf

    Posts: 727

    "zodra er bliksem wordt waargenomen, moet de sessie minstens dertig minuten worden stilgelegd"
    Gemiste kans, had de F1 mooi mee kunnen experimenteren. Op ieder wagen een hoge pin en proberen een bliksem te vangen. Want 1 bliksem = unlimited paddenstoelen..

    • 1 mei 2026 - 14:56
    • Elpeos

      Posts: 319

      Maar dan mogen ze niet harder dan 140 km/h anders gaan ze back to the future

      • 1 mei 2026 - 15:18
    • The Wolf

      Posts: 727

      Zou kunnen als er een flux capacitor in de wagens zou zitten. Wordt Max Verstappen getroffen, grote flits, en rijdt hij opeens tussen Senna en Prost op de baan....

      • 1 mei 2026 - 15:28
  • Pleen

    Posts: 908

    Nou mooi, een extra weekje gratis ontwikkelingstijd voor RB. ;-P
    Maak die sprintrace dan maar tot een reguliere race als je nu al weet dat het in de soep kan lopen.

    • 1 mei 2026 - 15:20
    • Patrace

      Posts: 6.676

      Als de zondag volledig dreigt te verregenen, zou de FIA kunnen overwegen om het om te draaien, dus eerst de hoofdrace en dan eventueel de sprintrace op zondag als het weer het tioelaat.
      Gaat de FIA niet doen, want contracten, etc. Maar het voor het kampioenschap heb je liever dat de hoofdrace doorgaat dan de sprintrace.

      • 1 mei 2026 - 16:17
  • TimK67

    Posts: 1

    Gewoon een bliksemafleider op de auto monteren en bij 88 mph activeert de flux capacitor en met de energie van de bliksem (1,21 gigawatt) ga je dan gewoon 10 jaar terug in de tijd toen er nog normale racewagens waren.

    • 1 mei 2026 - 15:21
  • schwantz34

    Posts: 41.957

    Nou dan komen die bootjes in die kunstmatige haven misschien toch nog een keertje echt aan dobberen toe...

    • 1 mei 2026 - 15:36
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.412

    Dat zou echt een flater zijn. Eerst al een maand geen gp en dan vervolgens weer een gecancelde gp waarna je daarna weer 3 weken kan wachten. Gaat lekker zo dit jaar.

    • 1 mei 2026 - 15:53
    • monzaron

      Posts: 934

      Zoiets als Karma voor de FIA 🥱

      • 1 mei 2026 - 16:04
  • Rimmer

    Posts: 13.257

    Leuk voor die Idioten die 25K per persoon neer leggen om met een glaasje champagne door de paddock te mogen lopen. Die krijgen vast een tegoedbon van 50,- voor volgend jaar.

    • 1 mei 2026 - 16:02
    • The Wolf

      Posts: 727

      wat denk je van die celebs die weer een leuk uitje in het vooruitzicht hadden, beetje pontificaal in de kijkert paraderen over de f1 grid, Serena en Venus Williams bijvoorbeeld, LeBron James, David Beckham....... och armen, wat moeten die nu doen? Echt niet iets om mee te lachen. Het zal je maar overkomen.

      • 1 mei 2026 - 16:08
  • Pietje Bell

    Posts: 34.550

    Zoals het er nu op oa Ventusky uitziet kan er zondag op geen enkel moment geracet
    worden. Vanaf vroeg al onweer in de directe omgeving en vanaf 11:00u onweer boven
    Miami tot vele uren na de race.

    Als ze wijs zijn rijden ze een normaal, maar aangepast GP weekend.

    Vrijdag een VT1 van 1½ uur en een VT2 van 1½ uur.
    Zaterdagmorgen kwalificatie en 's middags de GP.

    Anders wordt dit het 5e weekend zonder GP en daarna weer 3 weken wachten op
    de volgende GP!!! Dat is dus 8 weken wachten op een GP na slechts 3 GP's.

    • 1 mei 2026 - 16:10

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
