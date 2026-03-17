user icon
icon

Wolff en Mercedes bereiden zich voor op 'politieke messen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff en Mercedes bereiden zich voor op 'politieke messen'

De geplande evaluatie van het nieuwe reglement in de Formula One gaat na het sprintweekend in China gewoon door. Toch lijkt de FIA voorlopig niet van plan om meteen drastische ingrepen door te voeren. In de paddock groeit namelijk het gevoel dat een overhaaste reactie op de eerste races van het seizoen niet nodig is.

Voorafgaand aan het seizoen stond al vast dat de FIA na het sprintweekend in China met teams en andere betrokkenen rond de tafel zou zitten. Die bijeenkomst maakt volgens een woordvoerder deel uit van een voortdurende dialoog over het nieuwe reglement.

Meer over Mercedes Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa
 Ophef over Russell na mogelijk illegale actie vlak voor race

Ophef over Russell na mogelijk illegale actie vlak voor race

10 maa

Teams waarschuwen voor snelle ingrepen

Sinds de seizoensopener in Melbourne is het sentiment in de paddock wel licht veranderd. Verschillende teams hebben gewaarschuwd dat de sport niet te snel moet ingrijpen op basis van een beperkt aantal races.

Veel betrokkenen erkennen dat bepaalde aspecten van het nieuwe reglement nog verbetering kunnen gebruiken. Zo wordt onder meer gewezen naar het liften tijdens kwalificatieronden, iets wat volgens critici het spektakel niet ten goede komt. Toch vinden meerdere teams dat het algemene beeld van de races voorlopig best positief is.

Ook Toto Wolff, teambaas van Mercedes, ziet momenteel geen reden voor paniek. “Natuurlijk zou het mooi zijn als coureurs in de kwalificatie gewoon voluit kunnen gaan,” legt Wolff uit. “Maar als je naar de fans kijkt, naar de sfeer op de tribunes en naar de reacties online, dan zie je dat veel mensen – en zeker ook jongere fans – echt genieten van de sport.”

Volgens Wolff tonen ook de beschikbare cijfers aan dat het product nog altijd aanslaat. “We blijven uiteraard kijken waar het beter kan, maar alle data wijzen erop dat fans dit waarderen. Ik heb daar ook met Stefano Domenicali over gesproken en hij ziet dat eigenlijk op dezelfde manier.”

Circuitverschillen spelen grote rol

Een andere reden waarom er voorlopig weinig haast wordt gemaakt met aanpassingen, heeft te maken met de verschillen tussen circuits. Het beeld van de races bleek in China namelijk al anders dan tijdens de openingsrace in Australië.

Volgens Andrea Stella, teambaas van McLaren, speelde het karakter van het circuit daarin een belangrijke rol. Melbourne was volgens hem een zogenoemd ‘harvesting poor’-circuit, waar het moeilijker is om energie terug te winnen. Op het Shanghai International Circuit ging dat een stuk makkelijker, waardoor coureurs minder onnatuurlijke rijlijnen hoefden te rijden.

De FIA wil daarom eerst meer data verzamelen op verschillende circuits voordat er conclusies worden getrokken. Daarbij komt ook dat het wegvallen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië extra ruimte biedt om na de Grand Prix van Japan een uitgebreidere evaluatie te doen.

Volgens James Vowles, teambaas van Williams Racing, liggen er intussen al meerdere opties op tafel. Daarbij wordt onder meer gekeken naar aanpassingen aan de manier waarop elektrische energie wordt gebruikt en teruggewonnen.

Wolff waarschuwt echter dat er ook politieke motieven kunnen meespelen bij eventuele veranderingen. “We hebben momenteel een auto die races kan winnen,” benadrukt hij. “We zullen zien welke politieke messen er de komende weken nog getrokken worden, maar voorlopig beschikken wij over een wagen waarmee we vooraan kunnen meestrijden.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 539

    Als de fia gewoon weg schakelt bij de start en op het einde rechte stuk En de snelheidsmeter bevriest op 325 kmh dan lijkt het net een echte f1 race dus geen reden om in te grijpen lijkt me..

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 08:59
    • Polleke2

      Posts: 1.934

      En alle negatieve reacties op hun X account verbergt ja dan lijkt het wel of de kijkers alleen maar positief zijn.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 10:20
  • Dale U

    Posts: 1.872

    Ik weet niet of een teambaas het algemeen belang in ogenschouw neemt, het eigenbelang zal meer op de voorgrond staan. Toto heeft een aantal "magere" jaren achter zich, dus zijn verklaring is logisch.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 09:26
  • Pietje Bell

    Posts: 33.692

    “We blijven uiteraard kijken waar het beter kan, maar alle data wijzen erop
    dat fans dit waarderen. Ik heb daar ook met Stefano Domenicali over
    gesproken en hij ziet dat eigenlijk op dezelfde manier.”

    Weer hetzelfde verhaal. Domenicali beweerde ook vanaf het begin dat DE FANS
    de sprintraces geweldig vonden en nu wil hij dat er volgend jaar zelfs 12 sprintraces
    komen!!


    ".... maar voorlopig beschikken wij over een wagen
    waarmee we vooraan kunnen meestrijden.”

    Meestrijden? Waarmee ze constant met ruime marge steeds op 1 en 2 eindigen.

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 09:34
    • monzaron

      Posts: 816

      Als men dat maar telkens naar buiten draagt, en de media werkt daar aan mee, dan zullen meer ‘fans’ dat geloven[dat is de werking in het algemeen]. Ik denk dat er wel een grote keerzijde is, oudere fans met een abbo zullen hun f1 abbo op gaan zeggen, die laten zich niet meeslepen in deze nieuwe geloofsovertuiging die wordt gepreekt door de FIA-Media 😊

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 09:58

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar