De geplande evaluatie van het nieuwe reglement in de Formula One gaat na het sprintweekend in China gewoon door. Toch lijkt de FIA voorlopig niet van plan om meteen drastische ingrepen door te voeren. In de paddock groeit namelijk het gevoel dat een overhaaste reactie op de eerste races van het seizoen niet nodig is.

Voorafgaand aan het seizoen stond al vast dat de FIA na het sprintweekend in China met teams en andere betrokkenen rond de tafel zou zitten. Die bijeenkomst maakt volgens een woordvoerder deel uit van een voortdurende dialoog over het nieuwe reglement.

Teams waarschuwen voor snelle ingrepen

Sinds de seizoensopener in Melbourne is het sentiment in de paddock wel licht veranderd. Verschillende teams hebben gewaarschuwd dat de sport niet te snel moet ingrijpen op basis van een beperkt aantal races.

Veel betrokkenen erkennen dat bepaalde aspecten van het nieuwe reglement nog verbetering kunnen gebruiken. Zo wordt onder meer gewezen naar het liften tijdens kwalificatieronden, iets wat volgens critici het spektakel niet ten goede komt. Toch vinden meerdere teams dat het algemene beeld van de races voorlopig best positief is.

Ook Toto Wolff, teambaas van Mercedes, ziet momenteel geen reden voor paniek. “Natuurlijk zou het mooi zijn als coureurs in de kwalificatie gewoon voluit kunnen gaan,” legt Wolff uit. “Maar als je naar de fans kijkt, naar de sfeer op de tribunes en naar de reacties online, dan zie je dat veel mensen – en zeker ook jongere fans – echt genieten van de sport.”

Volgens Wolff tonen ook de beschikbare cijfers aan dat het product nog altijd aanslaat. “We blijven uiteraard kijken waar het beter kan, maar alle data wijzen erop dat fans dit waarderen. Ik heb daar ook met Stefano Domenicali over gesproken en hij ziet dat eigenlijk op dezelfde manier.”

Circuitverschillen spelen grote rol

Een andere reden waarom er voorlopig weinig haast wordt gemaakt met aanpassingen, heeft te maken met de verschillen tussen circuits. Het beeld van de races bleek in China namelijk al anders dan tijdens de openingsrace in Australië.

Volgens Andrea Stella, teambaas van McLaren, speelde het karakter van het circuit daarin een belangrijke rol. Melbourne was volgens hem een zogenoemd ‘harvesting poor’-circuit, waar het moeilijker is om energie terug te winnen. Op het Shanghai International Circuit ging dat een stuk makkelijker, waardoor coureurs minder onnatuurlijke rijlijnen hoefden te rijden.

De FIA wil daarom eerst meer data verzamelen op verschillende circuits voordat er conclusies worden getrokken. Daarbij komt ook dat het wegvallen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië extra ruimte biedt om na de Grand Prix van Japan een uitgebreidere evaluatie te doen.

Volgens James Vowles, teambaas van Williams Racing, liggen er intussen al meerdere opties op tafel. Daarbij wordt onder meer gekeken naar aanpassingen aan de manier waarop elektrische energie wordt gebruikt en teruggewonnen.

Wolff waarschuwt echter dat er ook politieke motieven kunnen meespelen bij eventuele veranderingen. “We hebben momenteel een auto die races kan winnen,” benadrukt hij. “We zullen zien welke politieke messen er de komende weken nog getrokken worden, maar voorlopig beschikken wij over een wagen waarmee we vooraan kunnen meestrijden.”