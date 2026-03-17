Bekritiseerde Verstappen krijgt bijval: "Ben hier totaal niet blij mee"

Bekritiseerde Verstappen krijgt bijval: "Ben hier totaal niet blij mee"

De kritiek van Max Verstappen op de huidige richting van de Formule 1 krijgt steun uit onverwachte hoek. Voormalig topontwerper Gary Anderson schaart zich volledig achter de Nederlander en vindt dat de Formula One met de nieuwste technische reglementen een verkeerde afslag heeft genomen.

Volgens Anderson is het karakter van de sport veranderd door de grote invloed van elektrische systemen en batterijmanagement. Daardoor is het racen volgens hem minder puur geworden dan in de gloriedagen van legendes als Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa

‘Verstappen heeft gewoon een punt’

De Ier laat er in zijn analyse in The Telegraph geen twijfel over bestaan dat hij zich kan vinden in de frustraties van Verstappen. Volgens Anderson is de sport te ver doorgeschoten in technologie.

“Verstappen heeft eigenlijk gewoon een punt: de Formule 1 is te ver gegaan,” schrijft Anderson. “Ik word hier niet bepaald vrolijk van en ik denk ook niet dat dit goed is voor de sport. Het vinden van de juiste balans blijft moeilijk, maar er moet wel iets gebeuren – zowel op korte als op lange termijn.”

Volgens de voormalige ontwerper is vooral het traditionele duel tussen twee coureurs onder druk komen te staan. “Het echte ambacht van inhalen is minder belangrijk geworden. Dat komt doordat de boost- en inhaalmodi van de batterij zo’n enorme rol spelen en bovendien ontzettend krachtig zijn.”

Daarnaast wijst Anderson op een ander probleem voor fans. “Voor de kijker is het vaak lastig om nog te begrijpen wat er precies gebeurt. De Formule 1 probeert dat met allerlei graphics op tv te verduidelijken, maar die lopen vaak alweer achter op wat er op de baan gebeurt. Supporters willen gewoon twee auto’s zien vechten, niet naar een rommelig display kijken om te snappen wat er speelt.”

Anderson komt met eigen oplossing

De Ier heeft ook nagedacht over mogelijke oplossingen en komt uit bij een beperking van de elektrische hulpmiddelen. Volgens hem is vooral de boostfunctie momenteel te dominant.

“Het lijkt soms wel op een onbegrensde DRS, maar dan op steroïden,” stelt Anderson. “Ik zou het extra elektrische vermogen dat coureurs kunnen gebruiken flink terugschroeven, net als het aantal momenten waarop ze het mogen inzetten.”

Volgens Anderson heeft dat meerdere voordelen. “Met minder batterijvermogen gaat de batterij automatisch langer mee. Daardoor hoeven coureurs minder vaak gas te liften of uit te rollen om energie terug te winnen.”

Anderson wil ook andere klassen aanpassen

Voor de langere termijn ziet hij zelfs een duidelijke scheiding tussen verschillende raceklassen. Zo zou Formula Evolledig elektrisch moeten blijven, terwijl het FIA World Endurance Championship hybride blijft. De Formule 1 zou volgens hem juist moeten terugkeren naar krachtige verbrandingsmotoren.

“De Formule 1 hoort te draaien om luidruchtige motoren met extreem hoge toerentallen,” aldus Anderson. “Je kunt daarbij nog steeds duurzame brandstoffen gebruiken. Door elke klasse een duidelijke identiteit te geven, kan elke vorm van autosport zich op zijn eigen manier blijven ontwikkelen. Sommige coureurs zullen dat geweldig vinden en anderen zullen het haten, maar zo werkt een competitieve sport nu eenmaal.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (25)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 341

    Ach K.i.t.t. had in de glorietijd jaren 80 ook een boost modus en daar keken we toch ook met z'n allen met open mond naar (en het afro kapsel van Michael Knight), dus paniek om niks Gekke Gary.

    • + 3
    • 17 maa 2026 - 08:17
    • Maximo

      Posts: 9.848

      Ik lees altijd graag zijn artikelen op The Race, ze geven mij vaak een inzicht die ik zelf niet wist over de F1 techniek.

      En wat ik vooral kan waarderen is dat als hij ergens kritiek op heeft hij ook altijd met alternatieve oplossingen komt, zo ook in dit geval.

      Niemand kan blij zijn met dat er zo vroeg voor de bochten het gas wordt losgelaten en dat de coureurs op 80% van hun kunnen door die bochten gaan en Garry komt met een prima en zeer eenvoudige oplossing waarbij ook nog eens Mercedes en Ferrari gewoon hun voorsprong behouden, zij het ietsje minder groot.

      Coureurs gelukkig, fans gelukkig en Mercedes en Ferrari behouden nog steeds hun kans om voor de titel te gaan strijden.

      • + 10
      • 17 maa 2026 - 09:18
  • Erwinnaar

    Posts: 5.588

    Een kenner. Spijker kop.

    • + 17
    • 17 maa 2026 - 08:18
    • Lulham

      Posts: 697

      Zeker, maar veranderen gaat het niets.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 08:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 881

      Een kenner, maar ook iemand die zijn laatste auto meer dan 30 jaar geleden heeft ontwikkeld in een tijd waarin het gemiddelde F1 team een man of vijftig was en de chief designer zelf nog aan de wagens zat te vijzen.

      Deze discussie begint eerlijk gezegd meer en meer op een generatie conflict te lijken. Jonge(re) mensen vinden het allemaal prima, oudere verlangen terug naar "de tijd van toen" (die ze voor een heel stuk romantiseren imho)

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 08:36
    • The Wolf

      Posts: 341

      @Herman
      "Deze discussie begint eerlijk gezegd meer en meer op een generatie conflict te lijken"
      Daar lijkt het niet op, dat IS gewoon zo. Na Melbourne klonk er luide kritiek uit allerlei hoeken, maar Melbourne is historisch vrijwel altijd een teleurstellende race. Vanuit de F1 werd er van allerlei dingen geroepen (voor de bühne) dat de problemen geadresseerd werden en eraan gewerkt.. Na China merk je al een duidelijke ommekeer, de kopstukken in F1, alle media eromheen presenteren de hoeveelheid 'passeer-acties' als bewijs dat er strijd is en de nieuwe formule gewoon zorgt voor vermakelijke race. Zo komen de critici steeds meer geïsoleerd te staan. En het geeft mij weinig hoop dat tekortkomingen (want ik vind het ook wel nep voelen dat 'inhalen') worden aangepakt. Als aankomende race weer zo een is die voor het grootste deel van het publiek voelt als vermakelijk, dan is deze discussie al grotendeels verleden tijd. Tuurlijk voelt het voor de fans die het al lang volgen als een grote achteruitgang, en is het voor de jongere fans die het bijv. een jaar of 5 volgen allemaal veel makkelijker te behappen, immers het 'nepgehalte' van de F1 was afgelopen jaren al aanzienlijk met zaken zoals bijv. DRS.

      • + 6
      • 17 maa 2026 - 08:51
    • f(1)orum

      Posts: 9.704

      Ik luister dan toch liever naar een 'ouwe' kenner dan naar geluiden uit een nieuwe generatie, voor wie al zoveel in de F1 veranderd is. Denk aan Sprint races, veel meer (social) media, DTS, andere regie waarbij 'vriendinnetjes' belangrijk worden geacht dan actie op de baan, etc. Voor die generatie zijn er volop alternatieven: voor veel inhaalacties is er bijvoorbeeld de Renault Clio Club, voor duurzaam en stil racen met accu inhaalacties is er de FE en voor veel glamour en glitter zijn er de Oscar-uitreikingen.

      • + 5
      • 17 maa 2026 - 09:07
    • The Wolf

      Posts: 341

      "Ik luister dan toch liever naar een 'ouwe' kenner" Ik ook. Kan me nog herinneren dat er in het verleden veel kritiek was op Ecclestone omdat hij geen content toeliet op social media bijvoorbeeld, F1 was veel meer 'gesloten' wereld buiten de races om, kalender beperkter.. Toen hadden we zoiets van er mag wel wat meer voor fans naar buiten gebracht worden. In de achteruitkijkspiegel bewaakte Bernie de exclusiviteit van de F1. Hoe anders is dat nu. Die Yanks melken de F1 melkkoe uit tot de laatste druppel, tot dat beest z'n laatste boe roept, b-b-b-boe *plof*

      • + 6
      • 17 maa 2026 - 09:13
    • Joeppp

      Posts: 8.409

      Beetje jammer dat jongeren geen auto's kunnen kopen en dat was toch het doel van de fabrikanten. Wel weer blikjes RedBull...

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 09:13
    • HermanInDeZon

      Posts: 881

      " Kan me nog herinneren dat er in het verleden veel kritiek was op Ecclestone omdat hij geen content toeliet op social media bijvoorbeeld, F1 was veel meer 'gesloten' wereld buiten de races om, kalender beperkter.. Toen hadden we zoiets van er mag wel wat meer voor fans naar buiten gebracht worden. In de achteruitkijkspiegel bewaakte Bernie de exclusiviteit van de F1. "

      Leuk, maar een mentaliteit die niet meer werkt in deze tijd.

      Dan had F1 nu amper nog kijkers gehad onder de 40 en dus langzame dood aan het sterven

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 09:28
    • The Wolf

      Posts: 341

      @Herman
      F1 is geen “elite sportproduct” meer, maar een marketingplatform voor autofabrikanten daar waar het vroeger een klasse voor raceteams was.
      Fabrikanten investeren miljarden, willen maximale exposure, dus geen schaarste, maar schaal. Dus nee beleid van vroeger werkt niet meer anno 2026. Maar er kleven wel risico's aan. Teveel exposure: minder “magie” en exclusiviteit, kalender overvol->races minder bijzonder, “content boven sportgevoel.. Er moet dus wel een balans zijn. En voor mijn gevoel balanceren ze al aardig op die grens

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 09:42
    • HermanInDeZon

      Posts: 881

      @Wolf klopt.

      Maar het werkt wel. Meer kijkers dan ooit, races worden meer bezocht dan vroeger. Races worden sowieso meer een "belevenis" waarbij het (muziek)programma er rond bijna net zo belangrijk is als de race zelf.

      En ja, dit reglement is daar een gevolg van - sprintraces ook (verbaast me dat er uberhaupt nog 90 min durende 'hoofdraces' zijn)

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 09:47
    • f(1)orum

      Posts: 9.704

      En bovendien zit er een joekel van een gat tussen 'langzame dood sterven en maximale winstexploitatie'.
      Aan alles merk je dat 'men' uit is op maximaal financieel F1 te exploiteren, terwijl een gulden middenweg ook niet verkeerd is. Zoek balans tussen 'oude' en 'nieuwe' generatie, want als, zoals The Wolf al aangeeft, de boel wordt opgeblazen door over-exposure zijn juist die nieuwe generatiegasten weg voordat je het woord F1 kunt uitspreken. Ik snap dat je mee moet gaan met de tijd, maar nu lijken er wel 'The Wolf of Wall Street' gasten aan de touwtjes te trekken die uit zijn op een zo snel mogelijk realiseerbaar maximaal rendement om zodoende de boel, wellicht, met extreem forse winst te gaan verkopen.

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 09:52
    • The Wolf

      Posts: 341

      "wellicht, met extreem forse winst te gaan verkopen"
      Je zou zeggen dat de rek er dan wel uit is. Te koop: Zwaar uitgewoonde F1 Koe

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 09:59
  • f(1)orum

    Posts: 9.704

    Ik ben het eens met Gary. Velen zijn opeens een stuk enthousiaster, omdat we nu meer inhaalacties zien en dat begrijp ik op zich wel, want F1 was vaak treintje rijden met sporadische inhaalacties. Maar de wijze waarop deze nieuwe inhaalacties plaatsvinden en de beperkte rol van een (getalenteerde) coureur hierin kan mij minder bekoren. Alonso overdreef natuurlijk toen hij aangaf dat zelfs zijn kok met deze dingen kon inhalen, maar in essentie zijn een van de echte redenen waarom ik kon genieten van erg goede coureurs tijdens hun rondjes, met name in, tijdens en na de bochten veel minder geworden.

    • + 2
    • 17 maa 2026 - 08:26
  • Joeppp

    Posts: 8.409

    Alleen al hier elke dag de discussies van voor- en tegenstanders geeft al aan dat er een fout is gemaakt omtrent de nieuwe regels. Niemand die het over de race heeft alleen maar over Max of anderen vinden.

    • + 2
    • 17 maa 2026 - 08:28
    • Politik

      Posts: 9.838

      Heeft er toevallig ook iemand de stand bijgehouden?

      Ben wel benieuwd :)

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 08:32
    • f(1)orum

      Posts: 9.704

      De stand is wss gelijk aan de verdeling ICE/Batterij ;-)

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 08:35
  • OrangeArrows

    Posts: 3.362

    De FIA zal nog wel wat dingen aanpassen mits de teams daarmee instemmen.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 08:38
  • monzaron

    Posts: 817

    Lijkt grotendeels wel een copy van Verstappen 🥱

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 08:48
    • Larry Perkins

      Posts: 63.544

      Dan heeft Anderson het ook gelijk!

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 10:03
    • NicoS

      Posts: 20.359

      Ben jij ook zo benieuwd hoe het op Monza zal gaan Ron?

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 10:05
    • monzaron

      Posts: 817

      Op Monza nog niet, wel Japan, daar zullen we gaan zien wat de nieuwe regels buiten de vele nep-overtakes echt hebben aangericht. Tis een baan voor oldschool rijders, en die zulken daar met de nieuwe regels geen potten meer kunnen breken, denk ik.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 10:11
    • Polleke2

      Posts: 1.935

      En wat denk je van uitkomen La source,Raidillon Eau Rouge en Kemmel straight zal ook niet vol gas gaan lijkt me.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 10:17
    • NicoS

      Posts: 20.359

      Kemmelstraight zal omgedoopt worden in superclippingstraight…..;)
      De 130R in Japan zal nu halfgas genomen moeten worden om energie op te wekken….
      Alleen de gedachte al…….😳
      Maar we hebben een goede show, en dat willen we allemaal graag zien…..toch?

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 10:28

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

