De kritiek van Max Verstappen op de huidige richting van de Formule 1 krijgt steun uit onverwachte hoek. Voormalig topontwerper Gary Anderson schaart zich volledig achter de Nederlander en vindt dat de Formula One met de nieuwste technische reglementen een verkeerde afslag heeft genomen.

Volgens Anderson is het karakter van de sport veranderd door de grote invloed van elektrische systemen en batterijmanagement. Daardoor is het racen volgens hem minder puur geworden dan in de gloriedagen van legendes als Ayrton Senna en Michael Schumacher.

‘Verstappen heeft gewoon een punt’

De Ier laat er in zijn analyse in The Telegraph geen twijfel over bestaan dat hij zich kan vinden in de frustraties van Verstappen. Volgens Anderson is de sport te ver doorgeschoten in technologie.

“Verstappen heeft eigenlijk gewoon een punt: de Formule 1 is te ver gegaan,” schrijft Anderson. “Ik word hier niet bepaald vrolijk van en ik denk ook niet dat dit goed is voor de sport. Het vinden van de juiste balans blijft moeilijk, maar er moet wel iets gebeuren – zowel op korte als op lange termijn.”

Volgens de voormalige ontwerper is vooral het traditionele duel tussen twee coureurs onder druk komen te staan. “Het echte ambacht van inhalen is minder belangrijk geworden. Dat komt doordat de boost- en inhaalmodi van de batterij zo’n enorme rol spelen en bovendien ontzettend krachtig zijn.”

Daarnaast wijst Anderson op een ander probleem voor fans. “Voor de kijker is het vaak lastig om nog te begrijpen wat er precies gebeurt. De Formule 1 probeert dat met allerlei graphics op tv te verduidelijken, maar die lopen vaak alweer achter op wat er op de baan gebeurt. Supporters willen gewoon twee auto’s zien vechten, niet naar een rommelig display kijken om te snappen wat er speelt.”

Anderson komt met eigen oplossing

De Ier heeft ook nagedacht over mogelijke oplossingen en komt uit bij een beperking van de elektrische hulpmiddelen. Volgens hem is vooral de boostfunctie momenteel te dominant.

“Het lijkt soms wel op een onbegrensde DRS, maar dan op steroïden,” stelt Anderson. “Ik zou het extra elektrische vermogen dat coureurs kunnen gebruiken flink terugschroeven, net als het aantal momenten waarop ze het mogen inzetten.”

Volgens Anderson heeft dat meerdere voordelen. “Met minder batterijvermogen gaat de batterij automatisch langer mee. Daardoor hoeven coureurs minder vaak gas te liften of uit te rollen om energie terug te winnen.”

Anderson wil ook andere klassen aanpassen

Voor de langere termijn ziet hij zelfs een duidelijke scheiding tussen verschillende raceklassen. Zo zou Formula Evolledig elektrisch moeten blijven, terwijl het FIA World Endurance Championship hybride blijft. De Formule 1 zou volgens hem juist moeten terugkeren naar krachtige verbrandingsmotoren.

“De Formule 1 hoort te draaien om luidruchtige motoren met extreem hoge toerentallen,” aldus Anderson. “Je kunt daarbij nog steeds duurzame brandstoffen gebruiken. Door elke klasse een duidelijke identiteit te geven, kan elke vorm van autosport zich op zijn eigen manier blijven ontwikkelen. Sommige coureurs zullen dat geweldig vinden en anderen zullen het haten, maar zo werkt een competitieve sport nu eenmaal.”