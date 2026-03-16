De kritiek van Max Verstappen op het nieuwe Formule 1-reglement blijft niet onopgemerkt in de paddock. De Nederlander liet zich in China opnieuw scherp uit over de huidige generatie auto’s, maar die opmerkingen vallen niet overal in goede aarde. Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vindt dat Verstappen zich wat genuanceerder mag opstellen.

Verstappen heeft het momenteel zichtbaar moeilijk met de nieuwe realiteit in de Formula One. De nieuwe Red Bull is nog niet op het niveau dat hij gewend is en bovendien heeft de grote invloed van de batterij op het rijgedrag tot frustratie geleid bij de viervoudig wereldkampioen.

Steiner begrijpt kritiek Verstappen, maar ziet ook andere kant

Steiner begrijpt dat coureurs hun mening geven, maar vindt dat het grotere plaatje niet vergeten mag worden. Volgens hem hoort discussie nu eenmaal bij een sport die voortdurend verandert.

“Coureurs hebben altijd wel ergens een mening over,” klinkt het bij Steiner tegenover talkSPORT. “Maar als je het mij vraagt, gaat het hier gewoon om nieuwe technologie. Ik vind eigenlijk dat het racen best goed is. Natuurlijk heb je iemand als Max die misschien minder fan is van verandering. En hij is het ook niet gewend om plots niet meer in een van de allerbeste auto’s te zitten, dus dat helpt natuurlijk niet om enthousiast te worden over nieuwe regels.”

De Italiaan benadrukt bovendien dat de sport nog maar net aan het begin van een nieuw tijdperk staat. “Deze reglementen zullen zich nog ontwikkelen. Teams zijn momenteel nog volop aan het ontdekken wat er precies gebeurt, want het is allemaal behoorlijk geavanceerd. Maar het racen zelf vond ik prima, en uiteindelijk is dat waar het om draait.”

‘Red Bull moet wennen aan eigen power unit’

Volgens Steiner ligt een deel van de frustratie van Verstappen simpelweg bij de prestaties van zijn eigen team. Red Bull Racing werkt namelijk voor het eerst met een volledig eigen krachtbron.

“Max is vooral niet tevreden omdat zijn auto niet staat waar hij wil dat die staat,” stelt Steiner. “We moeten ook eerlijk zijn: Red Bull heeft voor het eerst een eigen power unit gebouwd. Dat is extreem complexe technologie, dus het kost tijd voordat de ingenieurs daar volledig mee overweg kunnen.”

Toch ziet Steiner ook positieve signalen bij de nieuwe motorbouwers in de sport. “Eigenlijk ben ik zelfs een beetje verrast hoe goed nieuwe fabrikanten het al doen, zoals Red Bull Ford Powertrains en Audi. Geef ze wat tijd en ze zullen alleen maar sterker worden.”

De voormalige teambaas sluit af met een scherpe vergelijking voor Verstappen. “Soms blijft Max toch een kleuter die zijn speelgoed uit de kinderwagen gooit wanneer iets niet meteen zijn kant op valt.”