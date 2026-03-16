user icon
icon

Verstappen door de mangel gehaald: "Een kleuter wanneer het niet zijn kant op valt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen door de mangel gehaald: "Een kleuter wanneer het niet zijn kant op valt"

De kritiek van Max Verstappen op het nieuwe Formule 1-reglement blijft niet onopgemerkt in de paddock. De Nederlander liet zich in China opnieuw scherp uit over de huidige generatie auto’s, maar die opmerkingen vallen niet overal in goede aarde. Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vindt dat Verstappen zich wat genuanceerder mag opstellen.

Verstappen heeft het momenteel zichtbaar moeilijk met de nieuwe realiteit in de Formula One. De nieuwe Red Bull is nog niet op het niveau dat hij gewend is en bovendien heeft de grote invloed van de batterij op het rijgedrag tot frustratie geleid bij de viervoudig wereldkampioen.

Steiner begrijpt kritiek Verstappen, maar ziet ook andere kant

Steiner begrijpt dat coureurs hun mening geven, maar vindt dat het grotere plaatje niet vergeten mag worden. Volgens hem hoort discussie nu eenmaal bij een sport die voortdurend verandert.

“Coureurs hebben altijd wel ergens een mening over,” klinkt het bij Steiner tegenover talkSPORT. “Maar als je het mij vraagt, gaat het hier gewoon om nieuwe technologie. Ik vind eigenlijk dat het racen best goed is. Natuurlijk heb je iemand als Max die misschien minder fan is van verandering. En hij is het ook niet gewend om plots niet meer in een van de allerbeste auto’s te zitten, dus dat helpt natuurlijk niet om enthousiast te worden over nieuwe regels.”

De Italiaan benadrukt bovendien dat de sport nog maar net aan het begin van een nieuw tijdperk staat. “Deze reglementen zullen zich nog ontwikkelen. Teams zijn momenteel nog volop aan het ontdekken wat er precies gebeurt, want het is allemaal behoorlijk geavanceerd. Maar het racen zelf vond ik prima, en uiteindelijk is dat waar het om draait.”

‘Red Bull moet wennen aan eigen power unit’

Volgens Steiner ligt een deel van de frustratie van Verstappen simpelweg bij de prestaties van zijn eigen team. Red Bull Racing werkt namelijk voor het eerst met een volledig eigen krachtbron.

“Max is vooral niet tevreden omdat zijn auto niet staat waar hij wil dat die staat,” stelt Steiner. “We moeten ook eerlijk zijn: Red Bull heeft voor het eerst een eigen power unit gebouwd. Dat is extreem complexe technologie, dus het kost tijd voordat de ingenieurs daar volledig mee overweg kunnen.”

Toch ziet Steiner ook positieve signalen bij de nieuwe motorbouwers in de sport. “Eigenlijk ben ik zelfs een beetje verrast hoe goed nieuwe fabrikanten het al doen, zoals Red Bull Ford Powertrains en Audi. Geef ze wat tijd en ze zullen alleen maar sterker worden.”

De voormalige teambaas sluit af met een scherpe vergelijking voor Verstappen. “Soms blijft Max toch een kleuter die zijn speelgoed uit de kinderwagen gooit wanneer iets niet meteen zijn kant op valt.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Jermaine

    Posts: 7.165

    Dus gewoon accepteren dat het gewoon niet leuk is? Sure the battle tussen de 2 ferrari's was leuk, maar de field spread is echt slecht, maar naast dat de Mercedes bijvoorbeeld op een recht stuk meer dan 0.8 ACHTER de ferrari en op 1 of andere manier haalt hij ze nog steeds in.... dat is geen talent... dat is gewoon zo'n overpower! Ik vind deze regels niks, het enigste wat ik wat vind is dat ze iets kleiner zijn eindelijk, that's it. De rest voelt er artificial.

    • + 2
    • 16 maa 2026 - 15:28
  • meister

    Posts: 4.250

    Accu, prima maar zorg er dan voor dat je die voor minimaal 5 ronden vol kan aanspreken en dus kan racen.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 15:29
  • Aajd Flupke

    Posts: 116

    Wat een poep praten al die gasten, Max zei al in 2023 dat de regels niet goed zouden uitvallen en hij heeft het goed gezien. Die roeptoeters zoals Ralf, Gunther, JPM en noem ze maar op, zouden zelf eens in zo'n nep F1 moeten rijden

    • + 1
    • 16 maa 2026 - 15:43
    • misstappen

      Posts: 3.487

      hoeveel ronden heb jij al gereden Aajd? Gezien je statement dat ze 'poep' praten zal er toch wel een onderbouwing van jouw kant zijn verwacht ik?

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 15:58
  • red

    Posts: 943

    Gewoon stoppen als je het niet meer leuk vind, voor jouw 10 anderen die het graag willen overnemen.
    En dat geldt ook voor de kijkers, gewoon niet meer naar kijken.
    Bye, Bye

    Maar niet constant huilie, huilie, blijven doorzeuren.

    • + 2
    • 16 maa 2026 - 15:54
    • StevenQ

      Posts: 10.319

      Ik denk dat de F1 een probleem heeft als iedereen die dit kunstmatige gedoe niet leuk vind stopt met kijken

      En in IEDERE sport is er kritiek als nieuwe regels niet bevallen, wat me meer stoort zijn al die zeikers die zeiken dat je niks mag zeggen over de tegenvallende nieuwe regels en het slechte racen dat je daardoor krijgt

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 16:03
    • NicoS

      Posts: 20.350

      Noem mij één actie die je de afgelopen race is bijgebleven, en dat iedereen, zonder terug te kijken het zich kan herinneren?
      Dan bedoel ik één specifieke actie, dus niet een ronden lang duel met 20 positie wisselingen?

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 16:05
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 985

      Maar men mag Red niet voor de voeten gooien dat hij zich wel héél erg ant-Max uitlaat. Dan gaat meneer heel driftig met getuite lipjes van verontwaardiging op zijn toetsen rammen...

      Stickertje voor de Red Huilebalk! 🎉🎉🎉

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 16:06
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.543

      Vind jij deze regels goed dan ? Kritiek mag toch gegeven worden vrije meningsuiting noemt men dat.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 16:06
  • Joeppp

    Posts: 8.403

    Ik zou het met Steiner eens zijn maar hij heeft het niet over waar Max het over heeft oftwel zijn obeervering klopt niet. Max is niet tegen verandering; Max is er tegen dat het niet meer om racen gaat. De definitie van racen is dat een coureur tot het uiterste gaat in een auto. Max is voor nieuwe technolgie, sterker nog volgens mij is hij 1 van de eerste die het SIM racen onder de aandacht heeft gebracht als F1 coureur. Dan kan je zo'n verhaal van Steiner al in de prullenbak gooien.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 16:04
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.543

    Ja als je lang genoeg accepteert dat het allemaal wel goed is ga je het nog geloven. Er zijn meerdere rijders die tegen zijn. Niet zo uitgesproken als Verstappen maar toch.

    Dat iedereen maar blijft aanhalen dat Verstappen dit zegt omdat het met zijn team niet goed gaat. Dit heeft hij tijdens zijn dominante jaar 2023 al gezegd dat hij tegen deze regels is.

    Wat idd niet helpt is dat die Red Bull niet goed is en dat maakt het natuurlijk heel moeilijk om toch nog poositieve punten te zien.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 16:04

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar