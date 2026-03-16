Kritische Verstappen krijgt tegengas: "Stop met jammeren!"

Max Verstappen haalde afgelopen weekend keihard uit naar de nieuwe Formule 1-regels. Hij is van mening dat dit niets met racen te maken heeft, en hij trok meerdere keren de vergelijking met Mario Kart. Ralf Schumacher wordt helemaal gek van Verstappen, en stelt dat hij moet stoppen met 'jammeren'.

De stoom kwam afgelopen weekend uit de oren van Verstappen. Hij kreeg niets voor elkaar met de nieuwe Red Bull-bolide, en viel uiteindelijk uit in de race. Toen hij zich meldde bij de media haalde hij keihard uit, en stelde hij dat deze regels helemaal niets te maken hebben met de Formule 1.

Krijgt Verstappen nu ook tegengas?

Veel fans steunen Verstappen, maar in de paddock klinkt er ook een ander geluid. Oud-coureur Ralf Schumacher was in Shanghai aanwezig als analist voor de Duitse tak van Sky Sports, en reageerde daar op Verstappen: "Max heeft bewezen dat hij de snelste coureur is. Nu moet hij echter zijn team gaan helpen, en ze hebben problemen, en ophouden met jammeren. Dat hij dan gewoon een andere raceserie wil gaan rijden... Dat kun je doen, maar het hoeft niet."

Schumacher doelt op Verstappens aanstaande avontuur op de Nürburgring Nordschleife. De Red Bull-coureur gaf in China meerdere keren aan dat hij veel zin heeft in de NLS-race, en veel fans delen die mening.

'De teams hebben hier veel geld in geïnvesteerd'

Schumacher vindt dat Verstappen niet zo moet zeuren, de nieuwe regels liggen immers al geruime tijd vast: "Deze nieuwe regels werden vier jaar geleden vastgesteld. Destijds wilden alle teams juist alleen maar een groot elektrisch aandeel in de motor hebben, dat moet je ook niet vergeten. Veel teams hebben hier ongelooflijk veel geld in geïnvesteerd."

Verstappen is echter al veel langer kritisch op de nieuwe regels. Jaren geleden maakte hij op de simulator kennis met de nieuwe auto, waarna hij direct de noodklok luidde. Er was toen meer kritiek, maar de regels werden niet aangepast.

Beemerdude

Posts: 8.428

Ik snap niet waarom telkens de mening van degenen die deze Mario Kart opzet wel leuk vinden in relatie gebracht wordt met wat Verstappen er van vindt? Je kunt wel roepen 'Max moet stoppen met jammeren' omdat er veel geld in is geïnvesteerd, maar dat is toch een kul argument? Verstappen komt tenm... [Lees verder]

  • 9
  • 16 maa 2026 - 15:00
Reacties (6)

  • The Wolf

    Posts: 332

    Oh oh Ralfie Ralfie toch,
    jetzt geht los,
    Drei, zwei, eins....

    • + 2
    • 16 maa 2026 - 14:52
  • Bertrand Gachot

    Posts: 393

    Voordeel van de recente ontwikkelingen en de matige prestaties van boven genoemde, we zijn voorlopig even verlost van de enorme stroom aan artikelen als: “ ……… vindt verstappen de allergrootste coureur aller tijden” !

    • + 7
    • 16 maa 2026 - 14:54
  • fdorp

    Posts: 84

    Maar ben het wel met hem eens. Soms moet je ook even tot 10 tellen en de schouders er onder zetten als het tegen zit of iets je niet aanstaat. Het affakkelen van je auto werkt lekker motiverend voor de rest van het team.
    Het zou hem sieren het team op sleeptouw te nemen en gezamenlijk tot een oplossing te komen.
    Alleen maar schoppen doen 3 jarigen.

    • + 7
    • 16 maa 2026 - 14:58
  • Beemerdude

    Posts: 8.428

    Ik snap niet waarom telkens de mening van degenen die deze Mario Kart opzet wel leuk vinden in relatie gebracht wordt met wat Verstappen er van vindt? Je kunt wel roepen 'Max moet stoppen met jammeren' omdat er veel geld in is geïnvesteerd, maar dat is toch een kul argument? Verstappen komt tenminste met argumenten waarom dit ruk is en die mening heeft ie voor het eerst laten horen na een Mario Kart ritje in de SIM jaren geleden. Maar ipv te luisteren naar de input van de heren coureurs (er waren er meer met dezelfde mening) deed de FIA waar het al sinds 1954 erg goed in is; stoïcijns vasthouden aan een opzet die aan alle kanten rammelt en steeds verder van F1 afdrijven.
    Als je dan als analist je mening geeft (wat mag) kom dan met argumenten waarom dit format wel goed zou zijn. Want die heb ik nog niet gezien. En ik tel dan niet mee dat auto 16 z'n accu leeg drukt om auto 44 in te halen die dat niet doet en vervolgens op het volgende stuk dat wel te doen en dan weer auto 16 in te halen omdat die z'n batterij al heeft leeg gedrukt. De simpele F1 gen Z kijker ziet 2 inhaalacties. Ik zie 2 bewijsstukken waarom dit format nergens op slaat.

    • + 9
    • 16 maa 2026 - 15:00
    • The Wolf

      Posts: 332

      Je denkt toch niet dat Verstappen (of eender welke rijder) ook maar een greintje inspraak heeft in welke kant de F1 opgaat met nieuwe regelgeving. De FIA, de fabrikanten, teams, rechtenhouder, dat zijn de partijen die de koers uitzetten. Er hoeft helemaal niet naar een rijder geluisterd te worden. Het is allemaal politiek gedreven. Er resten voor Verstappen (en anderen die het er niet mee eens zijn) 2 opties: zich aanpassen, of verkassen naar een andere klasse..
      Nou ja nog een: miss wat constructiever opstellen en samenwerken met de regelgevers om eea toch nog te verbeteren, maar dat zal in de kaders van het bestaande concept zijn..
      Begrijp me niet verkeerd, zou zelf ook liever alles anders zien, V10 terug, gaat ook nooit gebeuren... Maar ik maak onderdeel uit van het publiek, en daar wordt al helemaaal niet naar geluisterd. Je overschat de rol van de rijders.

      • + 5
      • 16 maa 2026 - 15:13
  • Skimi

    Posts: 1.111

    Idd stoppen met kritiek! De aandeelhouders worden nerveus

    • + 1
    • 16 maa 2026 - 15:45

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
