Max Verstappen haalde afgelopen weekend keihard uit naar de nieuwe Formule 1-regels. Hij is van mening dat dit niets met racen te maken heeft, en hij trok meerdere keren de vergelijking met Mario Kart. Ralf Schumacher wordt helemaal gek van Verstappen, en stelt dat hij moet stoppen met 'jammeren'.

De stoom kwam afgelopen weekend uit de oren van Verstappen. Hij kreeg niets voor elkaar met de nieuwe Red Bull-bolide, en viel uiteindelijk uit in de race. Toen hij zich meldde bij de media haalde hij keihard uit, en stelde hij dat deze regels helemaal niets te maken hebben met de Formule 1.

Krijgt Verstappen nu ook tegengas?

Veel fans steunen Verstappen, maar in de paddock klinkt er ook een ander geluid. Oud-coureur Ralf Schumacher was in Shanghai aanwezig als analist voor de Duitse tak van Sky Sports, en reageerde daar op Verstappen: "Max heeft bewezen dat hij de snelste coureur is. Nu moet hij echter zijn team gaan helpen, en ze hebben problemen, en ophouden met jammeren. Dat hij dan gewoon een andere raceserie wil gaan rijden... Dat kun je doen, maar het hoeft niet."

Schumacher doelt op Verstappens aanstaande avontuur op de Nürburgring Nordschleife. De Red Bull-coureur gaf in China meerdere keren aan dat hij veel zin heeft in de NLS-race, en veel fans delen die mening.

'De teams hebben hier veel geld in geïnvesteerd'

Schumacher vindt dat Verstappen niet zo moet zeuren, de nieuwe regels liggen immers al geruime tijd vast: "Deze nieuwe regels werden vier jaar geleden vastgesteld. Destijds wilden alle teams juist alleen maar een groot elektrisch aandeel in de motor hebben, dat moet je ook niet vergeten. Veel teams hebben hier ongelooflijk veel geld in geïnvesteerd."

Verstappen is echter al veel langer kritisch op de nieuwe regels. Jaren geleden maakte hij op de simulator kennis met de nieuwe auto, waarna hij direct de noodklok luidde. Er was toen meer kritiek, maar de regels werden niet aangepast.