Max Verstappen beleefde een rampzalig weekend in China. Op het circuit van Shanghai kon hij zich op geen enkel moment mengen in de strijd om de podiumplekken, en wist hij zelfs geen punt te scoren. Hij had genoeg tijd om alles te analyseren, en dat kon hij al tijdens de terugvlucht doen. Vrijwel de hele Red Bull-top vloog met Verstappen mee.

Verstappen hoopte zich afgelopen weekend in de strijd te kunnen mengen in Shanghai. Eén week eerder had Verstappen bemoedigende signalen gezien in Australië, maar in China werd pijnlijk duidelijk dat Red Bull zich nog lang niet kan mengen in de strijd om de podiumplekken. Mercedes, Ferrari en McLaren waren simpelweg sneller, en bij Red Bull kampten ze met de nodige problemen. In de sprintrace pakte Verstappen geen punten, en in de Grand Prix op zondag viel hij uit.

Wie vlogen er met Verstappen mee?

Verstappen was na afloop zwaar gefrustreerd, en zal op de terugvlucht naar huis met de Red Bull-top hebben gesproken. Op beelden is namelijk te zien dat teambaas Laurent Mekies, technisch directeur Pierre Waché en race-engineer Gianpiero Lambiase met Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen mee naar Europa vliegen.

Op de beelden maakte Verstappen een relaxte indruk, maar de kans is groot dat het gezelschap onderweg de pijnlijke resultaten heeft besproken. Over iets minder dan twee weken moeten ze weer aan de bak, als de Grand Prix van Japan op het programma staat op het circuit van Suzuka.

Hoe verliep de terugvlucht?

De terugvlucht vanuit Shanghai naar Nice duurde in ieder geval lang genoeg voor een uitgebreide conversatie. Ze vlogen niet over het Midden-Oosten, waarna ze een tankstop maakten in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Daarna vlogen ze door naar Nice, wat vlak bij Verstappens woonplaats Monaco ligt. Waché, Mekies en Lambiase zullen vanaf Nice door zijn gereisd. Waarschijnlijk zijn ze direct doorgevlogen naar het Verenigd Koninkrijk, waar Red Bull hun hoofdkwartier heeft in Milton Keynes.

Snel naar de Nürburgring

Verstappen kan de frustratie van de afgelopen dagen snel gaan wegspoelen. Aankomend weekend keert hij namelijk terug op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt daar deel aan de NLS2-race met zijn eigen raceteam. Hij zal hier voor het eerst gaan racen met de nieuwe Mercedes GT3-bolide, en voor hem geldt het vooral als een voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring.