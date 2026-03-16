Red Bull-top overlegt in vliegtuig van Verstappen

Red Bull-top overlegt in vliegtuig van Verstappen

Max Verstappen beleefde een rampzalig weekend in China. Op het circuit van Shanghai kon hij zich op geen enkel moment mengen in de strijd om de podiumplekken, en wist hij zelfs geen punt te scoren. Hij had genoeg tijd om alles te analyseren, en dat kon hij al tijdens de terugvlucht doen. Vrijwel de hele Red Bull-top vloog met Verstappen mee.

Verstappen hoopte zich afgelopen weekend in de strijd te kunnen mengen in Shanghai. Eén week eerder had Verstappen bemoedigende signalen gezien in Australië, maar in China werd pijnlijk duidelijk dat Red Bull zich nog lang niet kan mengen in de strijd om de podiumplekken. Mercedes, Ferrari en McLaren waren simpelweg sneller, en bij Red Bull kampten ze met de nodige problemen. In de sprintrace pakte Verstappen geen punten, en in de Grand Prix op zondag viel hij uit.

Wie vlogen er met Verstappen mee?

Verstappen was na afloop zwaar gefrustreerd, en zal op de terugvlucht naar huis met de Red Bull-top hebben gesproken. Op beelden is namelijk te zien dat teambaas Laurent Mekies, technisch directeur Pierre Waché en race-engineer Gianpiero Lambiase met Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen mee naar Europa vliegen.

Op de beelden maakte Verstappen een relaxte indruk, maar de kans is groot dat het gezelschap onderweg de pijnlijke resultaten heeft besproken. Over iets minder dan twee weken moeten ze weer aan de bak, als de Grand Prix van Japan op het programma staat op het circuit van Suzuka.

Hoe verliep de terugvlucht?

De terugvlucht vanuit Shanghai naar Nice duurde in ieder geval lang genoeg voor een uitgebreide conversatie. Ze vlogen niet over het Midden-Oosten, waarna ze een tankstop maakten in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Daarna vlogen ze door naar Nice, wat vlak bij Verstappens woonplaats Monaco ligt. Waché, Mekies en Lambiase zullen vanaf Nice door zijn gereisd. Waarschijnlijk zijn ze direct doorgevlogen naar het Verenigd Koninkrijk, waar Red Bull hun hoofdkwartier heeft in Milton Keynes.

Snel naar de Nürburgring

Verstappen kan de frustratie van de afgelopen dagen snel gaan wegspoelen. Aankomend weekend keert hij namelijk terug op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt daar deel aan de NLS2-race met zijn eigen raceteam. Hij zal hier voor het eerst gaan racen met de nieuwe Mercedes GT3-bolide, en voor hem geldt het vooral als een voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring.

F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Pierre Waché Laurent Mekies Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.748

    Het is bijna niet te zien, maar als je goed kijkt zie je achter die raampjes wat jonge vrouwen zitten.....die mss wel gewillig zijn.

    Over pakweg 10/15 jaar hebben we mss uitsluitsel van wat daar precies gebeurd is.

    • + 3
    • 16 maa 2026 - 12:16
    • F1 bekijker

      Posts: 119

      Gangbang op hoogte?

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 12:20
    • KiekisNL

      Posts: 2.231

      Worden dat dan de Mekkies-Files?

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 12:33
  • Larry Perkins

    Posts: 63.527

    Het is niet duidelijk waar technisch directeur Pierre Waché is uitgestapt, kan ook zijn dat ze de Fransoos boven Kazachstan hebben laten uitstappen...

    • + 11
    • 16 maa 2026 - 12:37
    • Joeppp

      Posts: 8.402

      Verstappen is niet getrouwd met Maxima.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 15:06
  • Pietje Bell

    Posts: 33.686

    Zag dat ze na een vlucht van 14 uur om 03:00 uur in Nice geland zijn. Toen moesten
    Waché, GP en Mekies nog naar huis.
    Waché woont in Oxford en Lambiase in Bedford en Mekies heeft een huis in Frankrijk
    en Italië.
    Het schijnt dat ze hun vlucht gemist hadden en daarom met Max terug zijn gevlogen.
    Ze zullen niet veel meer nagepraat hebben, want ze konden heerlijk slapen aan boord.
    20:00u lokale tijd vertrokken.

    • + 2
    • 16 maa 2026 - 12:52
    • Larry Perkins

      Posts: 63.527

      Ouwe Kel had toch wel drie luchtbedjes kunnen opblazen...

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 12:55
    • The Wolf

      Posts: 331

      Nice

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 12:59
    • Pietje Bell

      Posts: 33.686

      @Larry, die mannen leefden nog volgens Shanghai tijd, dus 11:00u toen ze bij haar arriveerden. Waarvoor had ZIJ dan die luchtbedden nodig? :-))

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:06
    • Pietje Bell

      Posts: 33.686

      NB, ik bedoel waar had zij die luchtbedden en die 3 mannen voor nodig? :-))

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 14:06
  • Regenrace

    Posts: 2.425

    Conclusie van de vergadering: het moet volgend keer beter.
    En zo kwam iedereen opgewekt thuis.

    • + 2
    • 16 maa 2026 - 13:29
    • The Wolf

      Posts: 331

      Ze hebben tevens een goed plan van aanpak opgesteld: De schouders eronder zetten

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:37
    • koppie toe

      Posts: 5.195

      Conclusie is dat Max een slecht manager is. ;)

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 14:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

