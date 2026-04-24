Red Bull Racing heeft tijdens de onverwachte pauze in het Formule 1-seizoen niet stilgezeten. Waar de spotlights vooral op Ferrari gericht waren in Monza, werkte de Oostenrijkse renstal in alle rust aan een cruciale update van de RB22. Op Silverstone verscheen Max Verstappen op de baan voor een filmdag, maar achter die ogenschijnlijk routineuze sessie schuilt een veel groter verhaal.

De shakedown van de vernieuwde RB22 geeft een eerste inkijkje in het omvangrijke ontwikkelingspakket dat Red Bull meeneemt naar de Grand Prix van Miami. Daarmee hoopt het team een antwoord te vinden op de moeizame seizoenstart.

Grote zorgen bij Red Bull, maar motor lijkt niet het probleem

Ondanks de tegenvallende resultaten in de eerste races, ligt de oorzaak volgens de laatste geluiden niet bij de krachtbron. Integendeel: de motor van Red Bull zou dicht tegen de benchmark van Mercedes aan zitten en daardoor zelfs buiten de ADUO-regeling vallen.

De problemen zitten vooral in de balans van de wagen. Zowel Verstappen als teamgenoot Isack Hadjar klaagden de afgelopen weken herhaaldelijk over een gebrek aan grip en een moeilijk bestuurbare auto. “De wagen voelt simpelweg niet stabiel genoeg aan, vooral in de langzame secties laten we het liggen,” klinkt het in aangepaste bewoordingen uit het kamp-Verstappen.

Radicale wijzigingen moeten RB22 nieuw leven inblazen

Onder leiding van Pierre Waché heeft Red Bull daarom stevig ingegrepen. De RB22 die op Silverstone te zien was, verschilt zichtbaar van de auto waarmee het seizoen begon. Vooral de sidepods en motorkap zijn grondig aangepakt, met een ontwerp dat doet denken aan eerdere generaties én elementen van concurrenten. In de afgelopen weken zou de Fransman naar verluidt stevig hebben aangedrongen op de updates.

Daarnaast lijkt Red Bull ook naar innovatieve oplossingen van rivalen te kijken. Zo zou het team het ‘Flick Tail Mode’-concept van Ferrari bestuderen, terwijl ook de achtervleugel en het uitlaatgebied zijn herzien om de efficiëntie te verhogen. Minstens zo belangrijk: de RB22 moet lichter worden, want het overgewicht speelde in de openingsfase van het seizoen een duidelijke rol.

Met de updates die in Miami hun debuut maken, staat Red Bull voor een cruciaal moment. Blijft de kloof bestaan, of slaat Verstappen terug? De eerste signalen op Silverstone suggereren dat het team alles op alles zet om het tij te keren.