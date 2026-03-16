Max Verstappen zorgde na de Grand Prix van China voor de nodige ophef met zijn kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen. De Nederlander stelde dat de sport volgens hem de verkeerde kant opgaat en noemde de nieuwe motorformule zelfs een “batterij-competitie”. Niet iedereen deelt die mening, want volgens commentator Olav Mol was de race in Shanghai juist bijzonder vermakelijk.

Verstappen spaarde de regels niet in zijn analyse na afloop. Volgens de viervoudig wereldkampioen heeft de FIA met de nieuwe motoren de essentie van het racen uit de sport gehaald. De Limburger ziet hoe batterijmanagement een steeds grotere rol speelt en vindt dat dat ten koste gaat van het pure racen tussen coureurs.

Verstappen haalt uit naar fans van nieuwe regels

De regerend wereldkampioen stelde na de race dat het spektakel in China volgens hem niet voortkwam uit pure strijd op de baan, maar uit grote verschillen in batterijniveau tussen de wagens. Daardoor ontstonden er meer inhaalacties, maar volgens Verstappen heeft dat weinig met echte racekwaliteit te maken.

“Voor mij voelt dit niet als echt racen”, liet Verstappen duidelijk merken. “De sport wordt steeds meer een batterij-competitie. Als iemand dit soort races geweldig vindt, dan begrijp je volgens mij niet waar racen echt om draait.”

Mol gaat lijnrecht tegen Verstappen in

Mol kan zich totaal niet vinden in die kritiek en kijkt als commentator vooral naar het spektakel dat fans te zien krijgen. Volgens hem was de Chinese Grand Prix juist een stuk boeiender dan de editie van een jaar eerder.

“Ik heb gewoon een leuke race gezien, en daar draait het uiteindelijk om”, reageerde Mol bij Ziggo Sport. “Als ik naar de baan kijk, zie ik coureurs die elkaar uitremmen, fouten maken en gevechten aangaan. Of het voor de rijders makkelijk of moeilijk is in de auto, daar ben ik eerlijk gezegd minder mee bezig.”

Mol ging zelfs nog een stap verder en draaide de kritiek van Verstappen om. “Als iemand beweert dat deze race minder interessant was dan die van vorig jaar, dan begrijp je het volgens mij juist niet. Ik vond deze editie een stuk spannender om naar te kijken.”