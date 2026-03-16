user icon
icon

Mol pareert keiharde kritiek van Verstappen: "Heb een leuke race gezien"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen zorgde na de Grand Prix van China voor de nodige ophef met zijn kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen. De Nederlander stelde dat de sport volgens hem de verkeerde kant opgaat en noemde de nieuwe motorformule zelfs een “batterij-competitie”. Niet iedereen deelt die mening, want volgens commentator Olav Mol was de race in Shanghai juist bijzonder vermakelijk.

Verstappen spaarde de regels niet in zijn analyse na afloop. Volgens de viervoudig wereldkampioen heeft de FIA met de nieuwe motoren de essentie van het racen uit de sport gehaald. De Limburger ziet hoe batterijmanagement een steeds grotere rol speelt en vindt dat dat ten koste gaat van het pure racen tussen coureurs.

Verstappen haalt uit naar fans van nieuwe regels

De regerend wereldkampioen stelde na de race dat het spektakel in China volgens hem niet voortkwam uit pure strijd op de baan, maar uit grote verschillen in batterijniveau tussen de wagens. Daardoor ontstonden er meer inhaalacties, maar volgens Verstappen heeft dat weinig met echte racekwaliteit te maken.

“Voor mij voelt dit niet als echt racen”, liet Verstappen duidelijk merken. “De sport wordt steeds meer een batterij-competitie. Als iemand dit soort races geweldig vindt, dan begrijp je volgens mij niet waar racen echt om draait.”

Mol gaat lijnrecht tegen Verstappen in

Mol kan zich totaal niet vinden in die kritiek en kijkt als commentator vooral naar het spektakel dat fans te zien krijgen. Volgens hem was de Chinese Grand Prix juist een stuk boeiender dan de editie van een jaar eerder.

“Ik heb gewoon een leuke race gezien, en daar draait het uiteindelijk om”, reageerde Mol bij Ziggo Sport. “Als ik naar de baan kijk, zie ik coureurs die elkaar uitremmen, fouten maken en gevechten aangaan. Of het voor de rijders makkelijk of moeilijk is in de auto, daar ben ik eerlijk gezegd minder mee bezig.”

Mol ging zelfs nog een stap verder en draaide de kritiek van Verstappen om. “Als iemand beweert dat deze race minder interessant was dan die van vorig jaar, dan begrijp je het volgens mij juist niet. Ik vond deze editie een stuk spannender om naar te kijken.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Olav Mol Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (68)

Login om te reageren
  • poedersuiker

    Posts: 865

    Olav Mol heeft al in geen 5 jaar een Formule1 race gezien, is compleet niet meer relevant

    • + 14
    • 16 maa 2026 - 11:27
    • Regenrace

      Posts: 2.425

      Wat heb je aan lui die dat zelf niet tot de groep behoren, maar op de stoel van 'fans' gaan zitten en vertellen wat zij denken of horen te vinden. Zelfs ik zou ik niet weten wat 'de fans' vinden; immers nogal diverse groep hè? My best guess is dat die mening nogal veranderlijk is.
      Dus of je nu Mol of Verstappen heet, spreek voor jezelf, focus op je eigen werk en laat het daarbij.

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 13:20
  • Politik

    Posts: 9.832

    Is er soms wat voorgevallen tussen Mol en de Verstappens?
    Zonder gekheid, mooi dat hij in ieder geval zijn eigen mening durft te geven, ook al gaat deze mening tegen die van Verstappen in.

    • + 9
    • 16 maa 2026 - 11:28
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      Waarom zou hij dat niet durven? Hij is gewoon een commentator en journalist. Zou wat zijn als hij dat niet zou durven.

      • + 6
      • 16 maa 2026 - 11:56
    • Politik

      Posts: 9.832

      Ja, waarom zou hij dat niet durven?

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 12:34
    • NicoS

      Posts: 20.349

      Olav bekijkt het vanuit een heel ander perspectief, logisch dat ze er anders over denken.
      Daarnaast heeft Mol een overeenkomst met Viaplay, het is z’n brood.
      Beiden hebben vanuit hun standpunt gelijk.

      • + 5
      • 16 maa 2026 - 12:41
    • JV fan

      Posts: 2.962

      Hij mag toch een mening hebben ?

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 12:49
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      Jij begin dat je het mooi vindt dat hij zijn eigen mening durft te geven, Politik. Dat suggereert dat jij dacht dat hij dat misschien niet zou durven. Vandaar mijn vraag.

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 13:01
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      begon*

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:01
    • Jort Zolder

      Posts: 24

      @WickieDeViking

      Ik denk dat Politik erop doelt dat Mol en Plooij jarenlang voor Ziggo hebben uitgeblonken in niet-kritisch interviewen en analyseren van Verstappen als ware echte fanboys. Volgens mij hebben we dat allemaal kunnen constateren toch?

      • + 4
      • 16 maa 2026 - 13:15
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      Hij dat toch kunnen antwoorden op mijn vraag?

      Nu heb jij voor hem geantwoord en als ik dan er vanuit ga dat het inderdaad dat is waar hij op doelt, snap ik zijn verwoording.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:18
    • Jort Zolder

      Posts: 24

      @WickieDeViking

      Ik volg je. Ik snap echter zijn cynisme wel als je terugkijkt op hoe schaamteloos en kwijlerig de optredens van de heren vaak waren.

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 13:25
    • CliMax

      Posts: 283

      Een hournalist moet toch juist objectief zijn en blijven? Dan is dit uitermate onprofessioneel, maar goed, Olav wil ook dat er mensen naar zijn grandprixradio blijven luisteren, wordt lastig als er niemand F1 kijkt.

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 13:34
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      Ik snap wat je zegt, maar Mol lijkt me nu niet iemand die zijn mening niet zou durven uiten. Vandaar mijn vraag.

      Maar als het klopt wat je zei, is mijn vraag dus beantwoord. :)

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:35
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      Mijn reactie was naar Jort.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:35
    • Joeppp

      Posts: 8.403

      Mol is qua inkomen afhankelijk van de F1 en Mols bestaansrecht( professioneel gezien) te danken aan de F1. Denk je dan echt dat hij zijn echte mening geeft. Zou een beetje dom zijn want dan gooit hij zijn eigen glazen in. Beetje vergelijkbaar als Mart Smeets die nog nooit van doping in het wielrennen had gehoord.

      Verstappen is financieel volledig onafhankelijk en hoeft daardoor met minder dingen rekening te houden. Geloof mij nou maar dat iedereen het met Max eens is maar door allerlei omstandigheden toch gaan draaien en marchanderen. Dat is ook heel menselijk, helaas.

      • + 4
      • 16 maa 2026 - 14:52
  • StevenQ

    Posts: 10.319

    Alleen dat schijngevecht tussen Russell en de Ferrari's was even interessant, verder gebeurde er echt heel weinig

    • + 23
    • 16 maa 2026 - 11:29
    • HermanInDeZon

      Posts: 865

      Races genoeg gezien de afgelopen jaren die een pure optocht waren van "zoveel mogelijk banden en brandstof sparen" die zelfs geen - om het met jouw woorden te zeggen - schijngevechten hadden

      • + 12
      • 16 maa 2026 - 11:30
    • Grand Prix 4

      Posts: 302

      Rondenlang gevecht met de Haas-coureurs, Gasly en Verstappen achter Colapinto

      • + 5
      • 16 maa 2026 - 11:33
    • StevenQ

      Posts: 10.319

      Dat waren geen echte gevechten, dat was zo ver mogelijk de batterij proberen op te laden om er dan op een recht stuk voorbij te rijden

      Dat gevecht van de Ferrari's met Russell?, ONDANKS de safetycar reed Russell bij de finish 20 seconden voor de Ferrari's

      • + 15
      • 16 maa 2026 - 11:44
    • GILH

      Posts: 1.769

      Ja 20 seconden omdat de Ferrari’s met elkaar duels aan gingen. En zo waren er meer duels op het veld. Daarnaast waren er inhaalpogingen in bocht 7, dat is nog niet eerder gebeurd.

      • + 6
      • 16 maa 2026 - 12:17
    • StevenQ

      Posts: 10.319

      Er was een safetycar en desondanks werd het gat meer dan 20 seconden, en dat is heus niet door dat de Ferrari's elkaar een paar keer op de accu voorbij reden

      • + 7
      • 16 maa 2026 - 12:51
    • NicoS

      Posts: 20.349

      Jarenlang werd gezegd dat DRS inhaalactie’s te makkelijk waren, hoewel dat wel meeviel, want je moest echt wel sneller zijn om er voorbij te komen. Gelijkwaardige auto’s konden elkaar amper of helemaal niet inhalen met DRS. Nu is het veel eenvoudiger om in te halen met de boost, en is verdedigen bijna niet meer te doen.
      Apart dat men het makkelijk inhalen omarmt, en echte inhaal acties steeds minder te zien zijn.
      Het is nog kunstmatiger dan DRS wat iedereen verfoeide……, een mens kan veranderen kennelijk, en kwantiteit boven kwaliteit de voorkeur geeft…..

      • + 10
      • 16 maa 2026 - 12:55
    • StevenQ

      Posts: 10.319

      En inhaalacties in bocht 7?

      Hoeveel inhaalacties heb je nu gezien aan het einde van dat gigantische rechte stuk waar je normaal altijd veel uitrempogingen en inhaalacties zag?

      • + 6
      • 16 maa 2026 - 12:58
    • Beemerdude

      Posts: 8.428

      @StevenQ; ik kijk geen Indy car omdat ik de geregisseerde 'actie' niet trek. Nu is niet elke gele vlag bij F1 een SC, maar ik heb net als Verstappen het gevoel naar Mario Kart te kijken. Het is gewoon lachwekkend, je kunt er voor kiezen je voorganger in te halen door je batterij leeg te drukken, maar dan wordt je 100% zeker binnen 2 bochten zelf weer ingehaald. In mijn ogen heeft dit niks met racen te maken, het is toch sneu dat op het rechte stuk de accu leeg is royaal voor de hairpin en die dingen dan gewoon teruglopen in snelheid? Zoals het nu is vind ik er geen reet aan in ieder geval, maar dat wil niet zeggen dat het idee op voorhand helemaal ruk is; ik denk dat met wat tweaks hier best wat van te maken is, nu is de hoeveelheid energie die teruggewonnen mag worden beperkt en dat is software matig. Flikker dat eraf en dan kan het best leuk worden. Dan kom je waar Hamilton het over had; dit is alleen leuk als je batterij power levert. Ik heb auto renewal op m'n F1 abbo maar even uitgevikt in ieder geval. En ik heb de race China niet live gekeken, iets wat me nog nooit is gebeurt de afgelopen 40 jaar F1 kijken; ook voor Australië het wekkertje gezet. En na 7 rondjes overwogen het mandje weer op te zoeken.

      • + 4
      • 16 maa 2026 - 13:40
    • hupholland

      Posts: 9.738

      Wat is de definitie van een schijn gevecht? En als we dan toch bezig zijn, wat is heel weinig? Ik denk dat minstens 80 % vd wedstrijden die ik heb gezien er minder gebeurde. Laat het maar mooi ff zo doorgaan, dan maken we later wel de balans op. Het kan natuurlijk altijd beter

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:41
    • Pietje Bell

      Posts: 33.686

      "Ik denk dat minstens 80 % vd wedstrijden die ik heb gezien er minder gebeurde."

      Het gaat er niet om of er meer of minder gebeurt, maar
      HOE zoiets gebeurt en dat is nu om te huilen.

      • + 5
      • 16 maa 2026 - 14:14
    • StevenQ

      Posts: 10.319

      ER gebeurt iets omdat om en om bij coureurs de accu leeg is, ze rijden elkaar dan wel voorbij maar dat is dus puur omdat de auto op dat moment harder kan dan degene die hij inhaalt, puur kunstmatig en het heeft niks met kunde van de coureur te maken

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 14:49
    • hupholland

      Posts: 9.738

      Ja, zo valt er niet te praten natuurlijk. De openings post zegt dat er echt heel weinig gebeurde...

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 15:17
  • HermanInDeZon

    Posts: 865

    Een voor één draaien ze bij ...

    The Race is al een stuk positiever
    Nu Mol

    Hamilton & Leclerc
    Wheatley en Wolff hebben gisteren ook al hun bedenkingen geplaatst bij de opmerking van Verstappen dat mensen die dit leuk vinden niet weten waar racen om gaat



    Nog wat kleine tweaks (vooral aan de kwalificatie) en dan komt het allemaal wel weer goed :)

    • + 9
    • 16 maa 2026 - 11:33
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      Blijf eraan vasthouden, Herman. Het is je gegund.

      Het is wel grappig dat je zelf al toegeeft dat er nog wat tweaks nodig zijn, daarmee geef je indirect eigenlijk toe dat Verstappen in de kern toch gelijk heeft. ;)

      • + 13
      • 16 maa 2026 - 12:00
    • HermanInDeZon

      Posts: 865

      Nee, dat leg jij me in de mond Wickie.

      Dat er wat tweaks nodig zijn voor de kwalificatie vind ik ook.

      Maar uitspraken als "Misschien vinden sommige fans het wel leuk, maar dan begrijpen ze het racen gewoon niet." ben ik het niet mee eens en vind ik eerlijk gezegd nog het meest weg hebben van een verwende kleuter die zijn zin niet krijgt en dan maar wat wild rond zich heen begint te stampen.

      • + 12
      • 16 maa 2026 - 12:03
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      Dus inhoudelijk ben je het eens met Verstappen, alleen heb je een probleem met de manier waarop hij het zegt.

      Je maakt je trouwens schuldig aan het gedrag waar je Verstappen zelf op beoordeelt. Je valt hem aan op zijn toon, terwijl jij precies hetzelfde doet met je uitspraak: "verwende kleuter die zijn zin niet krijgt en dan maar wat wild rond zich heen begint te stampen."

      • + 10
      • 16 maa 2026 - 12:27
    • HermanInDeZon

      Posts: 865

      Nee ik ben het inhoudelijk niet eens met hem ...

      Stop nu toch eens met woorden in mijn mond te leggen.

      Ik ben het eens dat kwalificatie beter kan, dat is een fractie van waar hij problemen mee heeft ...

      • + 5
      • 16 maa 2026 - 12:32
    • Politik

      Posts: 9.832

      @Wickie,

      Voor iemand die continu in de nek van @Herman hangt, had jij toch moeten weten dat zijn mening vanaf het begin al is, dat er wat tweaks nodig zijn.
      (Met name in kwalificatie)

      Dat hij daarmee in de kern Verstappen gelijk geeft, is weer eens één van je zeer kromme denkwijzen.

      • + 5
      • 16 maa 2026 - 12:38
    • Politik

      Posts: 9.832

      En hou nou eens op voor een ander in te vullen hoe ze dingen bedoelen @wickie.

      Dat slaat echt helemaal nergens op.

      • + 4
      • 16 maa 2026 - 12:42
    • Smock

      Posts: 314

      Hahaha Wickie, Politik en Herman: jullie zijn wel de reden dat ik dit forum nog bezoek. Zou haast denken dat jullie 1 en hetzelfde account zijn die voor wat vermaak op het forum willem zorgen, waarbij Wickie het vervelende tegendraadse mannetje is als het op Verstappen aan komt. Leuk man!

      • + 4
      • 16 maa 2026 - 13:00
    • NicoS

      Posts: 20.349

      Sommige zullen het nooit eens zijn met iemand wat hij ook zegt.
      Zegt de één A, dan zal de ander B zeggen, en andersom.

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 13:00
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.210

      Het punt is naar mijn idee dat men (hier) enkel denkt in ‘ja of nee’. Terwijl het gewoon ‘ja en nee’ kan zijn.

      Ik sta er net als Herman en Politik in. Kritiek hebben op bepaalde facetten zoals de kwalificatie welke echt nog wel wat finetuning verdient, EN kunnen genieten van de races zelf, inhaalacties etc.

      Als je dan toch moet zeggen met wie ‘we’ het eens zijn, dan is dat eerder met Leclerc. Kritiek hebben én plezier beleven. Dat lijkt mij, de meest volwassen houding in plaats van alles of niets in deze.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:08
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      Herman, maar feit blijft dat je het over de kwalificatie eens bent met Verstappen dat is een concreet punt van overlap, ook al zie je de rest anders. Dus heb ik je niks in de mond gelegd. Je geeft het zelfs toe.

      In de "kern" was misschien wel wat overdreven van mij. ;)

      En daar is Politik weer, blijkbaar de nieuwe lijfwacht van Herman. Gelukkig mag ik nog altijd zelf bepalen wat ik doe, Politik.

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 13:08
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      "Als je dan toch moet zeggen met wie ‘we’ het eens zijn, dan is dat eerder met Leclerc. Kritiek hebben én plezier beleven. Dat lijkt mij, de meest volwassen houding in plaats van alles of niets in deze."

      Maar sommige mensen kunnen dus geen plezier eraan beleven, dat kun je die mensen toch niet kwalijk nemen?

      Ben het wel met je eens dat het en en kan voor sommige mensen, maar niet iedereen kan dat dus.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:10
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.210

      Dat klopt @Wickie. Ik bedoel alleen te zeggen dat wanneer je kritiek hebt daar niet perse uit hoeft te volgen dat je het dan niet leuk kan/mag vinden. Dat is geen logische conclusie.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:11
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      Dat ben ik met je eens hoor, Michael.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:15
    • WickieDeViking

      Posts: 760

      "waarbij Wickie het vervelende tegendraadse mannetje is als het op Verstappen aan komt"

      Het grappige is, Smock, dat ik nog niet eens fan ben van Verstappen of welke andere coureur dan ook. Ik ben gewoon fan van de sport zelf.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:22
    • Smock

      Posts: 314

      Zolang jij dat zelf blijft geloven, is dat helemaal prima.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 16:04
  • misstappen

    Posts: 3.487

    Afgeserveerde Mol doet even een tegendraadse opmerking als poging om weer relevant te zijn. #negeerMolenzijntandarts

    • + 15
    • 16 maa 2026 - 11:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.748

    Och jee.
    Olav kan binnenkort bezoek verwachten van ene V.

    Met deze uitspraken maak je je niet populair hier Olav....'n beetje de boel tegenspreken.....oei!

    • + 7
    • 16 maa 2026 - 11:41
    • HermanInDeZon

      Posts: 865

      Misschien vindt die V het stiekem ook wel leuke races en horen we hem daarom zo weinig dit seizoen ;)

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 11:45
    • JV fan

      Posts: 2.962

      Mol mag toch een mening hebben ? , en ik geef hem gelijk , is het zoveel erger dan de makkelijke drs acties , waar je ruim voorde bocht al voorbij bent , nu is het handiger om langer in de slipstream te rijden (bespaar je batterij , en met een switchback een inhaalactie uit te voeren..

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 12:54
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.045

    Eigenlijk eens met Verstappen. Alles voelt te kunstmatig aan. Leuke inhaalacties maar verder te kunstmatig IMO

    • + 6
    • 16 maa 2026 - 12:07
    • ILMOP

      Posts: 1.229

      Dat kunstmatige was toch ook het geval met drs!?

      • + 2
      • 16 maa 2026 - 12:30
    • Mrduplex

      Posts: 1.702

      Gingen ze met Drs dan niet volle bak door een bocht heen?? Snap echt de vergelijking niet.
      Het is nu sneller om continu de accu op te laden, dan zo hard mogelijk te stampen, de snelste coureurs die het beste de bochten kunnen aanvallen worden nog eens extra benadeeld dat is toch geen racen

      • + 4
      • 16 maa 2026 - 12:49
    • StevenQ

      Posts: 10.319

      Met DRS kon je laat remmen en vol gas door bochten

      Nu kan je dat niet omdat je dan op het volgende rechte stuk voorbij wordt gereden

      Daarom zie je zo vaak jojo gevechten

      • + 2
      • 16 maa 2026 - 13:00
    • da_bartman

      Posts: 6.484

      met een juiste Lengte van de DRS zone, zoals in Zandvoort. Kwam je precies naast je voorligger en dan was de uitremactie aan jezelf.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 14:45
  • shakedown

    Posts: 1.737

    Dan heb ik een andere zender erop gehad. Ja, de HAAS en Alpine waren met Verstappen in "gevecht". maar zodra Verstappen er voorbij was, waren ze allemaal gesetteld, HAAS en Alpine en wat het gevecht voorbij. Het Ferrari gevecht? 1 half slappe inhaalpoging en thats is. Verder heb ik niets gezien wat het aangluren waard was.

    • + 6
    • 16 maa 2026 - 12:07
  • Pietert

    Posts: 65

    Regerend wereldkampioen? Dus toch.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 12:18
  • gridiron

    Posts: 3.274

    Er waren zowel nu als bij de vorige race's wel mooie dingen te zien helaas waren die zo extreem kunstmatig.

    • + 3
    • 16 maa 2026 - 12:22
    • JV fan

      Posts: 2.962

      Wat is er nu kunstmatiger dan de afgelopen 15 jaar ? (drs/ banden die al uitvelkaar vielen als je er naar kijkt ? (2011-2013 )

      • + 2
      • 16 maa 2026 - 12:56
    • NicoS

      Posts: 20.349

      Omdat het nu nog makkelijker is dan met DRS.
      En daarmee nog kunstmatiger.

      • + 1
      • 16 maa 2026 - 13:03
  • Larry Perkins

    Posts: 63.527

    “Ik heb gewoon een leuke race gezien, en daar draait het uiteindelijk om”, reageerde Mol bij Ziggo Sport.

    Dat is juist ook het enge aan die Mol van de laatste jaren.
    Hij vindt echt dat alles bij iedereen moet draaien om wat hij - 'Olav Mol de Grote' - ergens van vindt, de omhoog gevallen engnek...

    • + 2
    • 16 maa 2026 - 12:49
  • Sluweslager

    Posts: 232

    Persoonlijk vond ik de race verschrikkelijk saai. Het enige vermaak die ik een beetje heb kunnen zien is de strijd tussen beide Ferrari's en dan ben ik niet eens Ferrari fan.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 13:04
  • The Wolf

    Posts: 332

    Ik zweef er met m'n mening ergens tussenin denk ik. Dat ik wars ben van dat batterij gedoe daarin lig ik helemaal in lijn met Max, hoop echt dat ze de ergste tekortkomingen kunnen verhelpen. Het racen, de inhaalacties, het is allemaal veel te ondoorzichtig zo....
    Ik zag een paar hele kleine positieve aanknopingspuntjes voor wat betreft de wagens, laat ik het daar maar op houden. Zo bejubelen als dat Mol doet gaat mij ook een brug te ver..

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 13:16
    • Larry Perkins

      Posts: 63.527

      En bevalt je dat zweven?
      Zo ja, wat gebruik je en wie is jouw dealer?

      (ik was zo nu en dan wel een vliegtuig, maar kreeg dan achteraf last van vliegschaamte, het milieu hè)

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:23
    • The Wolf

      Posts: 332

      Ik wissel af, ben soms een vliegtuig, dan weer een boot, dan een ruimteschip... Ik ga altijd graag voor de grote vervuilers. F..ck het milieu, naar de kl..te met planeet aarde..

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:26
    • Larry Perkins

      Posts: 63.527

      Gelijk heb je, ik laat me op 01-04 voor het eerst teleporteren, kan niet wachten...

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 14:08
  • Skoda F1

    Posts: 536

    Nu staan mollen nou niet bepaald bekend dat ze scherp zicht hebben.

    • + 1
    • 16 maa 2026 - 13:29
  • HoekieWoutstra

    Posts: 2.188

    Tja, na 2 weekenden te hebben bekeken heb ik er ook een beetje een tweeledig gevoel erbij. De (inhaal) acties op de baan waren leuk om te zien. En er waren zat gevechten Mazzel dat de Ferrari's beter kunnen starten als de Mercedes anders was het 2014-2020 all over again. En ik zit idd soms naar Mario kart te kijken. Maar het zorgt voor excitement. Ook in het middenveld.

    Daarnaast snap ik Max ook wel. Het is kunstmatig racen in die stofzuigers. Knopje indrukken en je hebt turboboost. Ik mis het rauwe geluid. Het V10 tijdperk. Het bijtanken mis ik. Het rauwe racen dat Max zo graag wil. Maar ik ben bang voor hem dat er geen veranderingen komt. Sowieso niet op korte termijn. F1 staat immers voor innovatief. Zou mij niets verbazen als dit zijn laatste jaar is.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 14:37
  • Dikkedop

    Posts: 771

    Ik vond de gevechten wel ook wel vermakelijk, maar het heeft niks te maken met wie de snelste coureur is. Elke idioot kan inhalen omdat je ineens veel meer pk’s krijgt door de overtake. Ja je moet het ff slim plannen, maar je weet gewoon zeker dat de snelste auto wint.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 14:43

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar