Olav Mol is van mening dat de Formule 1 niet meer te volgen is voor fans. De nieuwe reglementen hebben de gehele sport op zijn kop gezet en daar zijn fans de dupe van, aldus de commentator. Zo dachten mensen dat Max Verstappen vooraan zou staan, maar hij struggelt enorm met zijn nieuwe wagen.

De commentator begon zelf in 1991 met commentaar geven bij Formule 1-races. Dit betekent dat hij al veel reglementswijzigingen heeft meegemaakt, maar toch vindt hij het lastig om de huidige reglementen en de wijzigingen daarvan duidelijk uit te leggen aan de gemiddelde fan.

Meer over Olav Mol Mol roept FIA op na controverses: "Dit zouden ze kunnen doen"

Verkeerde gedachten bij de fans

Mol vertelt aan Motorsport dat hij veel hoort dat mensen dachten dat Verstappen dit seizoen bovenaan de ranglijst zou staan. In het echt staat de Nederlander op de negende plek met twaalf punten. "Iedereen had bijvoorbeeld verwacht dat Max Verstappen na de eerste races al vooraan zou staan, maar ze hebben een compleet nieuwe motor moeten ontwikkelen. Dat onderschatten mensen."

Het probleem is dan ook duidelijk volgens Mol: superclipping. Dat betekent dat coureurs op sommige delen van het circuit minder snelheid hebben en dan zomaar op een onverwacht moment wel een boost hebben. "Dat zorgt voor een soort jojo-effect. Dat wil je gewoon niet zien in de Formule 1. De coureurs zijn daardoor nu meer processors dan coureurs."

Regels worden niet zomaar teruggedraaid

Volgens de commentator moet er dan ook realistisch naar de nieuwe reglementen gekeken worden. "Wat mensen vergeten, is dat alles is gebouwd op dit reglement, en dat reglement is vier jaar geleden al vastgelegd. Teams en fabrikanten hebben er miljarden in gestoken, dus dat draaien ze niet zomaar terug."

De sport worstelt daar zelf ook enorm mee, zo laat Mol weten. Toch is dat niet zó maar te merken op de televisie. "Op tv houden ze bepaalde dingen buiten beeld. Alsof ze denken dat we dat niet evengoed te horen krijgen. We zijn niet dom. Maar Formule 1 is een grote business, dus ik snap natuurlijk wel waarom ze dat doen." Al met al gaat alles goedkomen, zo weet Mol zeker. "Er zit zoveel denkkracht achter de Formule 1. De sport gaat zelf met een antwoord komen, dat weet ik zeker. Ik denk zelfs dat het dit seizoen nog gaat lukken. Dat moeten ze ook, zeker wanneer je ziet dat de veiligheid in het geding komt."