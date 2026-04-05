Mol zwaar ontevreden met nieuwe reglementen: "Dat wil je niet zien"

Mol zwaar ontevreden met nieuwe reglementen: "Dat wil je niet zien"

Olav Mol is van mening dat de Formule 1 niet meer te volgen is voor fans. De nieuwe reglementen hebben de gehele sport op zijn kop gezet en daar zijn fans de dupe van, aldus de commentator. Zo dachten mensen dat Max Verstappen vooraan zou staan, maar hij struggelt enorm met zijn nieuwe wagen. 

De commentator begon zelf in 1991 met commentaar geven bij Formule 1-races. Dit betekent dat hij al veel reglementswijzigingen heeft meegemaakt, maar toch vindt hij het lastig om de huidige reglementen en de wijzigingen daarvan duidelijk uit te leggen aan de gemiddelde fan. 

Verkeerde gedachten bij de fans

Mol vertelt aan Motorsport dat hij veel hoort dat mensen dachten dat Verstappen dit seizoen bovenaan de ranglijst zou staan. In het echt staat de Nederlander op de negende plek met twaalf punten. "Iedereen had bijvoorbeeld verwacht dat Max Verstappen na de eerste races al vooraan zou staan, maar ze hebben een compleet nieuwe motor moeten ontwikkelen. Dat onderschatten mensen."

Het probleem is dan ook duidelijk volgens Mol: superclipping. Dat betekent dat coureurs op sommige delen van het circuit minder snelheid hebben en dan zomaar op een onverwacht moment wel een boost hebben. "Dat zorgt voor een soort jojo-effect. Dat wil je gewoon niet zien in de Formule 1. De coureurs zijn daardoor nu meer processors dan coureurs."

Regels worden niet zomaar teruggedraaid

Volgens de commentator moet er dan ook realistisch naar de nieuwe reglementen gekeken worden. "Wat mensen vergeten, is dat alles is gebouwd op dit reglement, en dat reglement is vier jaar geleden al vastgelegd. Teams en fabrikanten hebben er miljarden in gestoken, dus dat draaien ze niet zomaar terug."

De sport worstelt daar zelf ook enorm mee, zo laat Mol weten. Toch is dat niet zó maar te merken op de televisie. "Op tv houden ze bepaalde dingen buiten beeld. Alsof ze denken dat we dat niet evengoed te horen krijgen. We zijn niet dom. Maar Formule 1 is een grote business, dus ik snap natuurlijk wel waarom ze dat doen." Al met al gaat alles goedkomen, zo weet Mol zeker. "Er zit zoveel denkkracht achter de Formule 1. De sport gaat zelf met een antwoord komen, dat weet ik zeker. Ik denk zelfs dat het dit seizoen nog gaat lukken. Dat moeten ze ook, zeker wanneer je ziet dat de veiligheid in het geding komt."

Cyril Ratatouille

Posts: 3.335

Uhuh. Er zit zoveel denkkracht, dat ze deze ellende hebben veroorzaakt. Flikker toch op met je denkkracht. Juist iedereen die ook maar een beetje verantwoordelijk is voor deze crap moeten ze er keihard uitschoppen. Zo. Vrolijk Pasen.

  • 16
  • 5 apr 2026 - 11:01
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.335

    Uhuh. Er zit zoveel denkkracht, dat ze deze ellende hebben veroorzaakt. Flikker toch op met je denkkracht. Juist iedereen die ook maar een beetje verantwoordelijk is voor deze crap moeten ze er keihard uitschoppen. Zo. Vrolijk Pasen.

    • + 16
    • 5 apr 2026 - 11:01
    • HarryLam

      Posts: 5.373

      Juist het gebrek aan denkkracht heeft deze totaal overbodige malaise veroorzaakt.

      • + 6
      • 5 apr 2026 - 11:46
    • AUDI_F1

      Posts: 3.654

      Het regelement is van 2022, toen was de eu erg op electro aan het hameren en de E auto moest er komen. Anno 2026 zijn we er al schter gekomen dat dat niet werkt, en zit de F1 met miljarden investeringen die nergens naar lijden. Nu is het alleen nog pappen en nat houden tot er een nieuw regelement is.

      • + 6
      • 5 apr 2026 - 11:55
  • Skoda F1

    Posts: 646

    Ah' die hebben wij ook in onze tuin 180 graden draaimollen! Die maken inplaats van Bulten..Kuilen voor zichzelf Om zich er vervolgens weer met een omweg uit te lullen..

    • + 6
    • 5 apr 2026 - 11:01
  • schwantz34

    Posts: 41.874

    Er zit zo gigantisch veel F1 denkkracht achter deze regels dat Max in zijn ééntje 2 jaar geleden al wist te vertellen dat het helemaal niks zou worden met deze Mariokartrukbatterijregels, en man wat heeft hij gelijk gekregen!

    • + 15
    • 5 apr 2026 - 11:49
    • Larry Perkins

      Posts: 64.109

      Drie jaar geleden zelfs al (2023), dat gaf de vermaledijde FIA nog een jaar langer de tijd...

      youtube(.)com/shorts/ShwNvSqSqik?feature=share

      * haakjes verwijderen (herhaalde plaatsing)

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 13:07
  • Wingleader

    Posts: 3.398

    1e race na 6-7 rondjes was hij erg enthousiast, Mol vond het geweldig. Nu we 3 wedstrijden hebben gehad is hij ook tot inkeer gekomen dat dit een aanfluiting van jewelste is. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat Verstappen gaat afhaken dit seizoen, en ik geef hem groot gelijk.

    • + 11
    • 5 apr 2026 - 12:03
    • hellway666

      Posts: 171

      ja dat zie ik ook wel gebeuren,is gewoon geen lol meer aan te beleven.ben na 40 plus jaar gestopt met kijken.

      • + 3
      • 5 apr 2026 - 13:08
  • Larry Perkins

    Posts: 64.109

    Van een man die je eens inspireerde om je extra in de F1 te verdiepen tot een sneu mannetje dat hopeloos probeert nog relevant te zin, Wat een triest verval...

    • + 6
    • 5 apr 2026 - 13:38
    • SennaS

      Posts: 11.947

      Hij is blijven hangen in oude technologie en sinds Max is hij fanboy geworden en als zijn objectiviteit kwijt,
      Treurig

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 14:54
  • SennaS

    Posts: 11.947

    Acht met de intrede van de drs was de wereld ook te klein. Wordt vast wel wat tijdens het seizoen gewijzigd obv protesten, zoals we gewend zijn en zijn de meesten wel weer tevreden. De teams, coureurs en fans die niet meedingen voor de prijzen zullen nooit tevreden zijn totdat ze aan kop staan. Vrij natuurlijke gang van zaken.
    Dezelfde Mol was er tevreden over wat het publiek aangeboden kreeg, meer spanning, inhaalacties, meerdere teams de vechten.
    Hij lijkt nu bijgedraaid, bijzondere ommekeer.

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 14:52
  • Bertrand Gachot

    Posts: 443

    Ik zit hier met mijn bingo kaart al sinds Japan, het gaat lekker zo hoor. Iedere mening is tegenwoordig relevant: Oud-coureurs, zogenaamde "legendes", commentatoren, de tandarts, prominente podcast figuren, nu wachten op de bekende Nederlanders van het b en c garnituur, het camping volk, de Sjarrel Jalvings en de huisvrouwen zoals Anne-greet van viaplee

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 15:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Olav Mol -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 20 jan 1962 (64)
  • Geb. plaats Bloemendaal, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
