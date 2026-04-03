Mol roept FIA op na controverses: "Dit zouden ze kunnen doen"

Mol roept FIA op na controverses: "Dit zouden ze kunnen doen"

De Formule 1 staat meer dan ooit ter discussie. Door de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport, waarvan de motor voor de helft is gedreven door de batterij, waren de FOM en de FIA getuige van bakken kritiek. F1-commentator Olav Mol heeft een oplossing klaarliggen.

Met name de wereldkampioenen waren niet te spreken over de nieuwe lichting auto's. Max Verstappen, Fernando Alonso en Lando Norris hebben meerdere malen hun onvrede geuit over de nieuwe bolides, die volgens hen niets meer met Formule 1 te maken hebben. Op X schreef Mol een mogelijke oplossing voor in de komende races. 

Minder pieken, meer stabiliteit

De voorgestelde wijzigingen draaien vooral om het elektrische gedeelte van de motor. Zo zou het maximale vermogen van de MGU-K dalen van 350 kW naar 200 kW, terwijl de maximale laadcapaciteit op 350 kW blijft. Tegelijkertijd wordt de energieopslag teruggebracht van 9 MJ naar 6 MJ en halveert de zogenoemde ‘slew rate’ naar 50 kW/s. Ook verschuift de verhouding tussen elektrische en verbrandingskracht naar 36/64, waar dat nu nog 50/50 is.

Volgens de simulatie leveren die aanpassingen een duidelijk ander rijgedrag op. De topsnelheid zou rond de 328 km/u liggen vlak voor het remmen, maar belangrijker: het fenomeen ‘superclipping’ zou volledig verdwijnen. Dat betekent dat coureurs niet langer vermogen verliezen op rechte stukken doordat de batterij leeg raakt.

Daarnaast blijft de impact op de rondetijden relatief beperkt. De auto’s zouden slechts 1,4 seconde per ronde langzamer worden, wat binnen de marges blijft voor een sport die voortdurend balanceert tussen spektakel en technische complexiteit.

Nog altijd mijlenver voor op F2

Opvallend is dat de Formule 1 ondanks deze ingrepen nog altijd een klasse apart blijft. Zelfs met minder elektrisch vermogen en lagere energielimieten zouden de auto’s nog steeds zo’n acht seconden per ronde sneller zijn dan een Formule 2-wagen.

De simulatie voedt daarmee een bredere discussie: moet de FIA ingrijpen om de races consistenter te maken, of hoort dit soort complexiteit juist bij de koningsklasse? Eén ding is duidelijk: dit soort scenario’s laten zien dat er nog flink wat speelruimte is binnen de huidige en toekomstige reglementen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Olav Mol

Reacties (28)

  • Flexwing

    Posts: 322

    Gelijk doen.

    • + 4
    • 3 apr 2026 - 08:47
    • AUDI_F1

      Posts: 3.645

      Mee eens, gelijk doen. Dan heb je in Mei tenminste weer races zonder het feit dat je voorganger in een keer 50 Km/h langzamer gaat.

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 09:35
    • Regenrace

      Posts: 2.550

      Zolang als F1 bestaat, zo lang heeft 't al met een weeffout te maken met als resultaat, onnodig complex en krankzinnig duur.

      Er is maar 1 basisregel waaraan niet getornd kan worden: F1 moet substantieel snellere rondetijden garanderen dan welke klasse dan ook. Daaruit volgen minimale eisen aan de krachtbron (maar niet hoe die is samengesteld).

      Vraag twee (en hier gaat het mis) zou moeten zijn: welk racebeeld willen we hebben?
      Stel dat het antwoord is: we willen levendig racebeeld met gemiddeld minimaal x inhaalacties, een veld dat een groot deel van de hele race dicht bij elkaar ligt en waarbij de beste coureur aan het eind wint.
      Pas als dat in een soort eisenpakket is vastgelegd, kun je veel gerichter regels opstellen over de benodigde krachtbron en de aerodynamische eisen.

      Idealiter, naar mijn mening, is een auto die makkelijk kan volgen (dus een minimum aan vuile lucht) en inhalen, maar waarvan het lastig is om op kop te blijven. Vergelijk het met wielrennen. Daar zijn vooral een stel goed uitgedokterde aerodynamische eisen voor nodig. Wat ook helpt voor een levendig racebeeld is dat de auto makkelijk van lijn kan veranderen en dus zo licht mogelijk moet zijn.

      Dat betekent niet dat elektronische gekkigheid per definitie is uitgeloten, zo lang het maar ten dienste staat van bovenstaande uitgangspunten - zoals elke wijziging.

      Maar wat we in de praktijk zien is vaak een omkering van prioriteiten.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 11:15
  • The Wolf

    Posts: 539

    tss, top van 328km/u, m'n oma strompelt sneller naar de supermarkt...

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 08:53
    • schwantz34

      Posts: 41.869

      Topsnelheid Moto GP is 360+

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 10:03
    • Regenrace

      Posts: 2.550

      Als de luiers in de aanbieding zijn zeker?

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 12:55
    • AUDI_F1

      Posts: 3.645

      Maak eens YT van je strompelende oma. Het liefste bij een flitser.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 12:58
    • The Wolf

      Posts: 539

      Als er goeie acties zijn bij de Appie en ze wil er tijdig bij zijn, dan gaat ze 's ochtends op stap en tikt ze met 2 vingers in de neus strompelend de 365km/u aan, snelheden waar die h*m* f1 knapen van kunnen dromen, kwiek mens, vergis je niet

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 13:10
  • Need5Speed

    Posts: 3.643

    Laat de energieopslag op 9 MJ,
    Het maximale vermogen van de MGU-K moet per circuit worden bepaald, liefst conservatief en pas ruimer maken als blijkt dat dat kan. 200 kW lijkt me nog steeds veel te veel voor circuits als Monza.

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 08:53
    • da_bartman

      Posts: 6.539

      die 9MJ is wat je per rondje maximaal mag terugwinnen (harvesten). als je dat tot max 6MJ terugbrengt zouden de coureurs dat eenvoudig moeten kunnen terugwinnen bij het "natuurlijke" racen (terugschakelen en remmen in en voor bochten) zonder bv superclipping.

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 09:19
    • Need5Speed

      Posts: 3.643

      Dat snap ik maar dan kan je nog steeds in de situatie komen dat de accu ineens leeg is. Als je niet meer dan ongeveer 6 MJ per ronde kan gebruiken en je accu is groter dan kom je dat niet tegen.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 09:56
    • da_bartman

      Posts: 6.539

      Het is ook de combinatie tussen het beperken van maximaal opladen per ronde, waardoor extra oplaadtrucjes zoals superclipping niet meer nodig zijn en het beperken van de afgifte van de batterij per seconden, zodat je niet zo snel tegen een lege accu aanloopt die het verschil moeten maken. Het kost je wat snelheid, maar er zal bv niet meer halverwege het rechte stuk snelheid verloren gaan door superclipping.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 10:58
    • Need5Speed

      Posts: 3.643

      Ik zou het liefst zien dat de maximale laadcapaciteit van 350 kW verdwijnt. Een F1 auto remt van 300 km/u tot 150 km/u in 1 seconde, daar komt meer dan 2 MJ bij vrij, en daar kan nu dus maar 350 kJ van worden teruggewonnen.
      Als je de helft van de met remmen verspilde energie zou kunnen terugwinnen kom je op de meeste circuits alleen daarmee al aan de 9 MJ en is terugwinnen op andere manieren helemaal niet nodig.

      Ik denk alleen dat er helemaal geen sprake is van 'terugwinnen'. Volgens mij komt de energie gewoon uit de motor die dan de generator aandrijft - 350 kW op vol vermogen.

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 11:40
  • da_bartman

    Posts: 6.539

    "F1-commentator Olav Mol heeft een oplossing klaarliggen." Haha, een beetje kinderlijke aanname als je echt gelooft dat dit bedacht is door Mol.

    • + 8
    • 3 apr 2026 - 08:55
    • The Wolf

      Posts: 539

      heel weinig mensen weten dit, maar achter de schermen hebben de fabrikanten vaak contact met het duo Mol en Plooij, voor de complexe technische vraagstukken

      • + 9
      • 3 apr 2026 - 09:01
    • 919

      Posts: 4.188

      Oi, hij heeft het laten doorrekenen door een tandarts.

      • + 5
      • 3 apr 2026 - 09:02
    • f(1)orum

      Posts: 9.912

      Idd, zelfs na diep graven komt dit niet uit de koker van Mol, want meestal verkondigt hij een hoop onzin en wil hij overal zijn snuit insteken. Ik geloof er dus ook geen hol van. Dus gewoon vergeten en zand erover.

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 09:09
    • The Wolf

      Posts: 539

      nou moeten we Mol ook niet tekort doen, zo heel incidenteel kwam er best geniaals uit, maar dan moet je denken in de trant van woordjes zoals "sodeknetters" en "kakkershoek", verder ging dat niet...

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 09:18
    • Pietje Bell

      Posts: 34.103

      @Bartman, Mol schrijft zelf in deze Tweet dat hij dit over heeft genomen van
      Toni Cuquerella
      @tonicuque
      Motorsport Engineer.
      TV Commentator F1.

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 09:28
    • da_bartman

      Posts: 6.539

      @Pietje, het is echter de schraivert die doet voorkomen dat dit op het conto van Mol komt.

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 09:53
    • Regenrace

      Posts: 2.550

      Goed bezig Mol. Misschien kun je ook nog even Trump oproepen die oorlog in Iran te staken.

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 10:03
    • Pietje Bell

      Posts: 34.103

      Weet ik @Bartman, daarom gaf ik het bewijs dat dit niet door Mol bedacht is.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 10:03
    • schwantz34

      Posts: 41.869

      Zand over Mol?

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 10:04
    • f(1)orum

      Posts: 9.912

      Da's tie toch gewend?

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 10:06
  • da_bartman

    Posts: 6.539

    .... die heeft gewoon het zelfde filmpje van "the Race" op YT bekeken als ik. Dat filmpje gaf wel weer wat hoop dat F1 nog dit jaar "fixable" is. De maatregelen gaan 1-2 seconde in rondetijd kosten, maar de coureurs kunnen wel weer vol "pushen". Ik zeg doen.

    • + 4
    • 3 apr 2026 - 09:03
    • Astfgl

      Posts: 996

      Inderdaad, dit verhaal kwam me wel erg bekend voor. Op zich zijn de nieuwe regels niet onrepareerbaar, maar ze moeten niet te halsstarrig willen vasthouden aan die 50/50 power split. Daar is het elektrische deel nog niet ver genoeg voor doorontwikkeld. Schroef dat batterijvermogen wat terug, en je krijgt auto's die wat langzamer zijn, maar die wel op de limiet bereden kunnen worden. En dat is beter dan snellere auto's waar men voorzichtig aan mee moet rijden.

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 09:47
    • schwantz34

      Posts: 41.869

      De topsnelheid is relatief gezien ook niet zo heel belangrijk, als de coureurs maar wel gewoon op volle snelheid de bochten kunnen aanvallen ipv in de spaarstand om die k.tbatterij weer op te laden.

      • + 5
      • 3 apr 2026 - 10:09

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

