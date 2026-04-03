De Formule 1 staat meer dan ooit ter discussie. Door de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport, waarvan de motor voor de helft is gedreven door de batterij, waren de FOM en de FIA getuige van bakken kritiek. F1-commentator Olav Mol heeft een oplossing klaarliggen.

Met name de wereldkampioenen waren niet te spreken over de nieuwe lichting auto's. Max Verstappen, Fernando Alonso en Lando Norris hebben meerdere malen hun onvrede geuit over de nieuwe bolides, die volgens hen niets meer met Formule 1 te maken hebben. Op X schreef Mol een mogelijke oplossing voor in de komende races.

Minder pieken, meer stabiliteit

De voorgestelde wijzigingen draaien vooral om het elektrische gedeelte van de motor. Zo zou het maximale vermogen van de MGU-K dalen van 350 kW naar 200 kW, terwijl de maximale laadcapaciteit op 350 kW blijft. Tegelijkertijd wordt de energieopslag teruggebracht van 9 MJ naar 6 MJ en halveert de zogenoemde ‘slew rate’ naar 50 kW/s. Ook verschuift de verhouding tussen elektrische en verbrandingskracht naar 36/64, waar dat nu nog 50/50 is.

Volgens de simulatie leveren die aanpassingen een duidelijk ander rijgedrag op. De topsnelheid zou rond de 328 km/u liggen vlak voor het remmen, maar belangrijker: het fenomeen ‘superclipping’ zou volledig verdwijnen. Dat betekent dat coureurs niet langer vermogen verliezen op rechte stukken doordat de batterij leeg raakt.

Daarnaast blijft de impact op de rondetijden relatief beperkt. De auto’s zouden slechts 1,4 seconde per ronde langzamer worden, wat binnen de marges blijft voor een sport die voortdurend balanceert tussen spektakel en technische complexiteit.

Nog altijd mijlenver voor op F2

Opvallend is dat de Formule 1 ondanks deze ingrepen nog altijd een klasse apart blijft. Zelfs met minder elektrisch vermogen en lagere energielimieten zouden de auto’s nog steeds zo’n acht seconden per ronde sneller zijn dan een Formule 2-wagen.

De simulatie voedt daarmee een bredere discussie: moet de FIA ingrijpen om de races consistenter te maken, of hoort dit soort complexiteit juist bij de koningsklasse? Eén ding is duidelijk: dit soort scenario’s laten zien dat er nog flink wat speelruimte is binnen de huidige en toekomstige reglementen.