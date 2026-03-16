Verstappen komt met verklaring na rampzalige start

Verstappen komt met verklaring na rampzalige start

Max Verstappen beleefde een frustrerend weekend in China. Hij wist geen punt te scoren, en worstelde met zijn auto. Zowel in de sprint als in de normale race viel hij ver terug bij de start, en hij weet precies waardoor dit probleem werd veroorzaakt.

Verstappen vond zich zowel op zaterdag als zondag terug in het achterveld bij het ingaan van de eerste bocht. Hij kwam niet goed weg bij de starts, en zijn Red Bull-bolide lijkt haast stil te vallen. Het zorgde ervoor dat hij inhaalraces moest rijden om in de buurt te komen van de puntenposities. In de sprint had hij te weinig tijd, terwijl hij in de race uitviel.

Wat is de oorzaak van de slechte starts?

Verstappen baalde als een stekker, en hij wist precies waar het fout ging. Bij de internationale media kwam hij met een verklaring voor zijn slechte starts: "Het was wel te verwachten, maar opnieuw was de start een groot probleem. Het was weer hetzelfde als in de sprintrace, net als de rest van de race. Veel graining, geen mogelijkheid om te pushen, verschrikkelijk tempo en een slechte balans. Gewoon een heel slecht weekend voor ons."

Verstappen legt daarna uit wat er aan de hand is: "Ik had in Melbourne geen batterij, en hier waren de problemen twee keer hetzelfde. Ik heb gewoon geen vermogen. Zodra ik de koppeling loslaat, geeft de motor gewoon niet thuis."

Speelde de bandenkeuze een rol?

Verstappen startte de race op de zachte banden, maar dat had weinig te maken met de start. Volgens de Nederlander was dit geen foute keuze van Red Bull: "Ik denk eerlijk gezegd dat het niet echt had uitgemaakt op welke band ik was gestart. De harde band is geen optie om op te starten, het is meer een medium of een soft. Maar ik denk niet dat er echt een groot verschil tussen zat, want zaterdag had ik hetzelfde probleem op de medium."

Door zijn nulscore staat Verstappen op de achtste plaats in het wereldkampioenschap, met slechts acht punten achter zijn naam. Liam Lawson, van zusterteam Racing Bulls, heeft net zoveel punten achter zijn naam staan.

da_bartman

Posts: 6.484

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.737

    Blijf het bijzonder vinden. Proefstarts gaan wel goed. Gaat het om de race? Battery not found....

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 12:51
    • da_bartman

      Posts: 6.484

      ik heb toevallig onboard de "proefstart" bij de verkenningsronde van de sprint bekeken. Daar loopt hij al te kloten, de motor hoog in de toeren houden lukt hem niet. Hij vertrok pas toen zijn voorlegger al zo'n beetje bij bocht 1 zat.

      • + 4
      • 16 maa 2026 - 13:34
    • shakedown

      Posts: 1.737

      Ik bedoel de proefstarts tijdens de vrije trainingen. Eind van de pitsstraat staan ze vaak die proefstarts te doen. Daar gaat het wel goed. En in de race is het prut, heel bijzonder.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 13:59
    • da_bartman

      Posts: 6.484

      Ja dat begreep ik wel, daarom had ik mijn "proefstart" tussen aanhalingstekens gezet.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 14:28
  • monzaron

    Posts: 813

    De nieuw regels dwingen Verstappen tot een reset in zijn mindsetting. Frustratie door een slecht gebouwde auto met een totaal nieuw motor. Dit gaat een aantal wedstrijden door tot de acceptatie er is met datgene waar ie mee moet racen. Let maar op, rond race 6- 8 klimt ie uit zijn dal, en zal hij met een beetje update geluk ook weer aansluiting gaan krijgen bij de top 3. Binnenkort even uitrazen of uit racen op de Nordschleife en dan weer terug naar de F1., Verstappen komt terug…..💪

    • + 2
    • 16 maa 2026 - 14:46
    • Beemerdude

      Posts: 8.428

      @Monzaron; optimist. Heeft niks met een reset te maken. Je ziet dat ie er gisteren ook het beste van probeert te maken en dat lukte tot het ding de geest gaf. Mercedes en ferrari zijn buiten bereik de rest van het seizoen en als de McLaren's het doen zijn die ook buiten bereik. Plaats 7 is dus wat het is. Vervelender voor Verstappen is dat het poppetje in de auto steeds minder belangrijk wordt. Niemand heeft Verstappen meer nodig voor een titel. Toto zit in z'n handen te wrijven dat z'n losweek pogingen allemaal mislukt zijn, die 2 die hij nu heeft kunnen het prima. Tot de wijzigingen metingen compressie gaat Mercedes de 1-2 tjes aan elkaar rijgen en alleen een DNF kan dat verpesten. Ik denk dat momenteel elke coureur in die Mercedes voor de titel kan strijden. Het ding is van een andere planeet.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 15:05
    • monzaron

      Posts: 813

      Beemerdude, daarin heb je gelijk dat verhaal kennen wij en hij ook al, maar Verstappen heeft de start niet onder controle en de wagen is nog RuK. Verstappen zit er nog niet 100% in dan. Zijn maatje maakt wel een goede start. Ik denk dat het een beetje mindsetting is, let maar op, hij komt echt wel sterk terug na de komende ‘pauzes’ ;)

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 15:14

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

