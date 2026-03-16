Max Verstappen beleefde een frustrerend weekend in China. Hij wist geen punt te scoren, en worstelde met zijn auto. Zowel in de sprint als in de normale race viel hij ver terug bij de start, en hij weet precies waardoor dit probleem werd veroorzaakt.

Verstappen vond zich zowel op zaterdag als zondag terug in het achterveld bij het ingaan van de eerste bocht. Hij kwam niet goed weg bij de starts, en zijn Red Bull-bolide lijkt haast stil te vallen. Het zorgde ervoor dat hij inhaalraces moest rijden om in de buurt te komen van de puntenposities. In de sprint had hij te weinig tijd, terwijl hij in de race uitviel.

Wat is de oorzaak van de slechte starts?

Verstappen baalde als een stekker, en hij wist precies waar het fout ging. Bij de internationale media kwam hij met een verklaring voor zijn slechte starts: "Het was wel te verwachten, maar opnieuw was de start een groot probleem. Het was weer hetzelfde als in de sprintrace, net als de rest van de race. Veel graining, geen mogelijkheid om te pushen, verschrikkelijk tempo en een slechte balans. Gewoon een heel slecht weekend voor ons."

Verstappen legt daarna uit wat er aan de hand is: "Ik had in Melbourne geen batterij, en hier waren de problemen twee keer hetzelfde. Ik heb gewoon geen vermogen. Zodra ik de koppeling loslaat, geeft de motor gewoon niet thuis."

Speelde de bandenkeuze een rol?

Verstappen startte de race op de zachte banden, maar dat had weinig te maken met de start. Volgens de Nederlander was dit geen foute keuze van Red Bull: "Ik denk eerlijk gezegd dat het niet echt had uitgemaakt op welke band ik was gestart. De harde band is geen optie om op te starten, het is meer een medium of een soft. Maar ik denk niet dat er echt een groot verschil tussen zat, want zaterdag had ik hetzelfde probleem op de medium."

Door zijn nulscore staat Verstappen op de achtste plaats in het wereldkampioenschap, met slechts acht punten achter zijn naam. Liam Lawson, van zusterteam Racing Bulls, heeft net zoveel punten achter zijn naam staan.