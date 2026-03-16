Max Verstappen kende in China geen weekend om over naar huis te schrijven. De Nederlandse Red Bull-coureur scoorde geen enkel punt en liep eigenlijk in elke sessie achter de feiten aan. Hij is niet helemaal tevreden, en spoort Red Bull aan om de nodige problemen op te lossen.

Verstappen en Red Bull kenden twee weken geleden in Australië een seizoensopener met de nodige aanknopingspunten, maar in China leek alles mis te gaan. Ze hadden een enorme achterstand op de concurrentie, en Verstappen worstelde eigenlijk het hele weekend met zijn lastig te besturen auto. Daarnaast gaat er elke keer iets mis bij de start, waardoor hij terugzakt naar het achterveld.

In China droop de frustratie van Verstappens gezicht, en dat kwam niet alleen door de nieuwe Formule 1-regels. Verstappen moest tien rondjes voor het einde ook opgeven met problemen, en was niet happy over zijn auto. Dat is opvallend, want tijdens de testweken en in Australië dachten veel mensen dat er genoeg potentie in de RB22 zat.

'Jullie weten dat niet'

Volgens Verstappen is dat niet zo, en hij legde dat aan de internationale media uit: "Jullie weten dat niet, maar ik weet het. Ik schatte niet in dat ik dicht bij Mercedes en Ferrari zou zitten, maar dit weekend was echt bijzonder slecht. Ik hoop ook niet dat het zo blijft. Je weet het echter nooit. Deze week lag het grootste probleem echt aan de auto."

Red Bull moet aan de bak

Verstappen wil dan ook dat Red Bull snel gaat doorwerken: "Voor mij is het helemaal geen verrassing dat we niet dicht bij Mercedes, Ferrari of McLaren zitten. Ik hoop natuurlijk dat we een beetje competitiever kunnen zijn en vooral na Japan, met een paar weken extra, dat we dan meer performance uit de auto kunnen halen."

Hij weet echter ook wel dat meer teams zullen profiteren van het feit dat de races in het Midden-Oosten zijn geschrapt: "Anderen gaan dat natuurlijk ook doen. We staan echt niet waar we willen staan. Ik weet dat iedereen zijn best doet en ik denk dat ze binnen het team net zo gefrustreerd zijn als ik. Maar we willen natuurlijk beter presteren. Hopelijk kunnen we in Japan al een stapje zetten."