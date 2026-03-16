Opvallend kritische Verstappen zet Red Bull op scherp

Max Verstappen kende in China geen weekend om over naar huis te schrijven. De Nederlandse Red Bull-coureur scoorde geen enkel punt en liep eigenlijk in elke sessie achter de feiten aan. Hij is niet helemaal tevreden, en spoort Red Bull aan om de nodige problemen op te lossen.

Verstappen en Red Bull kenden twee weken geleden in Australië een seizoensopener met de nodige aanknopingspunten, maar in China leek alles mis te gaan. Ze hadden een enorme achterstand op de concurrentie, en Verstappen worstelde eigenlijk het hele weekend met zijn lastig te besturen auto. Daarnaast gaat er elke keer iets mis bij de start, waardoor hij terugzakt naar het achterveld.

In China droop de frustratie van Verstappens gezicht, en dat kwam niet alleen door de nieuwe Formule 1-regels. Verstappen moest tien rondjes voor het einde ook opgeven met problemen, en was niet happy over zijn auto. Dat is opvallend, want tijdens de testweken en in Australië dachten veel mensen dat er genoeg potentie in de RB22 zat.

'Jullie weten dat niet'

Volgens Verstappen is dat niet zo, en hij legde dat aan de internationale media uit: "Jullie weten dat niet, maar ik weet het. Ik schatte niet in dat ik dicht bij Mercedes en Ferrari zou zitten, maar dit weekend was echt bijzonder slecht. Ik hoop ook niet dat het zo blijft. Je weet het echter nooit. Deze week lag het grootste probleem echt aan de auto."

Red Bull moet aan de bak

Verstappen wil dan ook dat Red Bull snel gaat doorwerken: "Voor mij is het helemaal geen verrassing dat we niet dicht bij Mercedes, Ferrari of McLaren zitten. Ik hoop natuurlijk dat we een beetje competitiever kunnen zijn en vooral na Japan, met een paar weken extra, dat we dan meer performance uit de auto kunnen halen."

Hij weet echter ook wel dat meer teams zullen profiteren van het feit dat de races in het Midden-Oosten zijn geschrapt: "Anderen gaan dat natuurlijk ook doen. We staan echt niet waar we willen staan. Ik weet dat iedereen zijn best doet en ik denk dat ze binnen het team net zo gefrustreerd zijn als ik. Maar we willen natuurlijk beter presteren. Hopelijk kunnen we in Japan al een stapje zetten."

  • Politik

    Posts: 9.826

    Is dat echt zo, dat het opvallend is dat Verstappen kritisch is?
    Of is de kritiek opzich opvallend,misschien wordt dat bedoeld.

    Lijkt me beiden niet trouwens

    • + 1
    • 16 maa 2026 - 07:44
    • Golf-GTI

      Posts: 1.671

      Ach je weet toch die titels hier (en artikelen) met een korreltje zout te nemen…

      • + 7
      • 16 maa 2026 - 08:01
    • monzaron

      Posts: 811

      Golf-gti de komende maand hebben we veel zout nodig..

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 08:37
    • Golf-GTI

      Posts: 1.671

      Zout is gelukkig nog niet duur 😅

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 10:19
  • fdorp

    Posts: 83

    Vind persoonlijk dat Verstappen wel over de top kritisch is op dit moment. Loopt er bij als een oorwurm terwijl hij donders goed weet welk traject het team is in gegaan. Ook wat hem te wachten stond qua regels en hoe de auto zou reageren in races. Dan kan je blijven zeuren of anders de schouders er onderzetten en bouwen met je team.

    Maar ik mag waarschijnlijk niet kritisch zijn op Verstappen.

    • + 6
    • 16 maa 2026 - 08:45
    • The Wolf

      Posts: 323

      Wat ik me vorige week al afvroeg, waarom tekende Max niet bij Mercedes? Zeker omdat al in vroeg stadium duidelijk werd dat Toto alweer een winnend concept voor '26 op de plank had. Mijn gok, RBR geeft Max meer vrijheden op gebied van nevenactiviteiten en participeert financieel ook flink in z'n GT3 avontuur getuige alle sponsoring. Dat is een soort samenwerkingsverband die hij mogelijk bij Mercedes niet kon hebben. Prijs die hij betaald is deze situatie waar hij met z'n team in zit. Hij had met gemak op 2 overwinningen kunnen staan. Dat had miss de pijn van die nieuwe regelementen wat verzacht. Nu is de frustratie dubbelop. Ik sta er dubbel in v.w.b. Max, enerzijds ben ik het eens met de kern van zijn boodschap, anderzijds hoef ik ook geen wekelijkse tirade aan te horen en heb ik wel zoiets van schouders eronder, je hebt je keuzes gemaakt. Laat dat zeiken vooral aan The Wolf over: ik BETAAL namelijk voor die F1, en Max harkt het binnen :-)

      • + 5
      • 16 maa 2026 - 08:52
    • f(1)orum

      Posts: 9.696

      Daar ben ik het deels wel mee eens. Ik vind de huidige Formule 'E'en regels ook niks en kan niet echt genieten van deze 'boost' inhaalacties, ook al is het voor het oog minder saai dan treintje rijden. Dus in die zin vind ik zijn kritische houding wel goed en functioneel als dit tenminste kan dienen om veranderingen aan te brengen in de huidige regels. Maar het rondlopen met een oorwurm gezicht, afkappende Viaplay interviews, etc. dient m.i. niet het doel, kan uiteindelijk averechts uitpakken en, inderdaad, hij heeft hier zelf voor gekozen en wist welk risico hij hiermee liep.

      • + 3
      • 16 maa 2026 - 09:09
    • hupholland

      Posts: 9.735

      de frustratie is vooral denk ik dat zijn contract niet de gelegenheid gaf om bij Mercedes te tekenen. Ze wilden hem dolgraag in die auto hebben en nu zit hij in die Red Bull. Pijnlijker kan haast niet. En dan kun je zeggen dat je loyaal bent, maar het is gewoon een contract nakomen a 50 miljoen per jaar. En nu zit je daar zonder Newey, Horner, Marko.. Weathley, Marshall, etc. Enige voordeel is misschien dat er eind Juni bepaalde clausule's in werking gaan treden. En idd, schouders eronder bij Red Bull, er zijn best wat aanknopingspunten, de snelheid in Australië was niet heel ver weg van Ferrari en gisteren was het ook veel beter dan de wel heel erg slechte vrijdag.

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 10:52
    • f(1)orum

      Posts: 9.696

      @HH: Ik meen me te herinneren dat ze bij Benz bereid waren om die afkoopsom van 100 miljoen op tafel te leggen om Max alsnog te kunnen laten tekenen? Of was dit een hoax?

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 10:55
  • VES

    Posts: 1.714

    Max: “ Voor mij is het helemaal geen verrassing dat we niet dicht bij Mercedes, Ferrari of McLaren zitten “

    Is logisch, want Mercedes en Ferrari zijn gelijk na de zomerstop 2025 begonnen met 100% focus en ontwikkeling van de auto’s van dit jaar. (2026)
    En Red Bull Racing besloot om de beste mensen binnen het team tot het einde van 2025 de auto te laten doorontwikkelen omdat ze wilde vechten met McLaren voor het drivers kampioenschap. (McLaren moest daarom daar wel in meegaan en daarom lopen zij nu ook achter met ontwikkeling)

    Ja, dan weet Max natuurlijk ook wel dat Mercedes en Ferrari dan een voorsprong van 4 maanden hebben in 2026
    Nog maar even los van voorsprong door de tientallen jaren die ze hebben met ervaring als motor bouwers.

    Da’s Logisch,
    Je gaat het pas zien als je het door hebt.
    (Johan Cruijff)

    • + 3
    • 16 maa 2026 - 09:45
    • f(1)orum

      Posts: 9.696

      "McLaren moest daarom daar wel in meegaan en daarom lopen zij nu ook achter met ontwikkeling)"

      Het herhalen van een onwaarheid maakt het niet minder onwaar, natuurlijk

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 10:18
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.745

    Mss 'n tip van mij voor Max.

    Als het bij mij tegenzat ging ik met 'n sjagerijnige kop naar huis, schopte de honden door de kamer en ranselde m'n vriendin goed af.
    Daarna mopte ik mezelf tot bloedens toe af....en daarna was ik weer kalm en rustig.

    En dit is niet alleen voor Max, maar ik kan het iedereen aanraden.

    • + 1
    • 16 maa 2026 - 10:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

