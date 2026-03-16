Belangrijke rechterhand van Verstappen neemt eindelijk afscheid

De oplettende kijker was het al opgevallen, maar Max Verstappen heeft sinds dit seizoen een nieuwe eerste monteur. Tot en met vorig jaar was de Brit Matt Caller zijn eerste monteur, maar hij ging vertrekken. Dat vertrek is nu definitief, zo maakt de monteur zelf bekend op sociale media.

De monteurs zijn misschien wel de belangrijkste werknemers van de Formule 1-teams. Ook bij Red Bull spelen ze een belangrijke rol, en Verstappen spreekt regelmatig zijn waardering uit voor de hardwerkende mannen en vrouwen. Bij Red Bull stonden vorig jaar de tweelingbroers Caller voor de auto, ze waren allebei hoofdmonteur.

Matt Caller was de hoofdmonteur van Verstappen, maar vorig jaar werd bekend dat hij gaat overstappen naar het team van Audi. Daar stond hij echter nog niet op de grid, omdat hij nog niet definitief weg was bij Red Bull. Eind vorige week kwam er pas een einde aan zijn avontuur bij Red Bull.

'Het was een mooi avontuur'

Caller maakte dat zelf bekend door middel van een emotionele post op Instagram: "Na een ongelooflijke reis die in 2015 is begonnen, is het vandaag mijn laatste werkdag bij Red Bull. Wat een avontuur is het geweest. Vanaf de eerste dag dat ik hier binnenkwam tot mijn rol in een team dat voortdurend de grenzen verlegt op het gebied van prestaties, innovatie en teamwork. Het afgelopen decennium is echt onvergetelijk voor mij geweest."

Op weg naar het nieuwe avontuur

Caller maakte veel successen mee bij Red Bull, en somt die dan ook op in zijn post op sociale media. Hij sloot zijn bericht af met een mooi dankwoord: "Ik ben er trots op dat ik deel heb mogen uitmaken van dit team. Nu kijk ik ernaar uit om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen en als hoofdmonteur bij het team van Audi aan de slag te gaan. Ik kijk uit naar de uitdaging die voor me ligt en naar het helpen van iets opbouwen bij Audi. Op naar het volgende hoofdstuk!"

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.745

Ik ben blij dat ik mijn rechterhand nog heb.

  • 2
  • 16 maa 2026 - 09:57
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 535

    Dat kan nog wel eens lastig worden dat zijn rechterhand weg is! Nu moet ie zijn billen met links afvegen

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 08:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.744

    Ik ben blij dat ik mijn rechterhand nog heb.

    • + 2
    • 16 maa 2026 - 09:57

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
