De oplettende kijker was het al opgevallen, maar Max Verstappen heeft sinds dit seizoen een nieuwe eerste monteur. Tot en met vorig jaar was de Brit Matt Caller zijn eerste monteur, maar hij ging vertrekken. Dat vertrek is nu definitief, zo maakt de monteur zelf bekend op sociale media.

De monteurs zijn misschien wel de belangrijkste werknemers van de Formule 1-teams. Ook bij Red Bull spelen ze een belangrijke rol, en Verstappen spreekt regelmatig zijn waardering uit voor de hardwerkende mannen en vrouwen. Bij Red Bull stonden vorig jaar de tweelingbroers Caller voor de auto, ze waren allebei hoofdmonteur.

Matt Caller was de hoofdmonteur van Verstappen, maar vorig jaar werd bekend dat hij gaat overstappen naar het team van Audi. Daar stond hij echter nog niet op de grid, omdat hij nog niet definitief weg was bij Red Bull. Eind vorige week kwam er pas een einde aan zijn avontuur bij Red Bull.

'Het was een mooi avontuur'

Caller maakte dat zelf bekend door middel van een emotionele post op Instagram: "Na een ongelooflijke reis die in 2015 is begonnen, is het vandaag mijn laatste werkdag bij Red Bull. Wat een avontuur is het geweest. Vanaf de eerste dag dat ik hier binnenkwam tot mijn rol in een team dat voortdurend de grenzen verlegt op het gebied van prestaties, innovatie en teamwork. Het afgelopen decennium is echt onvergetelijk voor mij geweest."

Op weg naar het nieuwe avontuur

Caller maakte veel successen mee bij Red Bull, en somt die dan ook op in zijn post op sociale media. Hij sloot zijn bericht af met een mooi dankwoord: "Ik ben er trots op dat ik deel heb mogen uitmaken van dit team. Nu kijk ik ernaar uit om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen en als hoofdmonteur bij het team van Audi aan de slag te gaan. Ik kijk uit naar de uitdaging die voor me ligt en naar het helpen van iets opbouwen bij Audi. Op naar het volgende hoofdstuk!"