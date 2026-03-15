Verstappen kan niet wachten om aan nieuw race-avontuur te beginnen

Max Verstappen is bezig met een rampzalig raceweekend in China. Tot nu toe viel elke sessie tegen, en hij heeft ook geen goed woord over voor de prestaties van Red Bull. Aankomend weekend keert hij terug op de Nürburgring Nordschleife, en daar heeft hij heel erg veel zin in.

Verstappen heeft namelijk besloten om naast de Formule 1 ook in actie te komen in de GT3-racerij. Hij heeft zich met zijn eigen raceteam ingeschreven voor de 24 uur van de Nürburgring, en ter voorbereiding op dat evenement komen ze in meerdere NLS-races in actie. Ook dit weekend zouden ze rijden, maar ze besloten zich terug te trekken vanwege het slechte weer.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

Heeft Verstappen zin in het avontuur?

Verstappen neemt aankomende zaterdag weer plaats achter het stuur, en hij heeft er enorm veel zin in. In gesprek met Viaplay doet hij daar niet geheimzinnig over: "Ja, enorm eigenlijk. Zeker met hoe het hier nu in China gaat."

Volgens Verstappen is het belangrijk om weer even aan het gevoel te wennen: "Het is gewoon belangrijk om er weer een beetje in te komen. Ik heb natuurlijk nog niet met die Mercedes op de Nordschleife gereden, dus vandaag dat ik ook die race wilde rijden."

Gooit het weer roet in het eten?

Verstappen verschijnt over een paar maanden aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto dan met ervaren rotten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Zij waren dit weekend al aanwezig op de Ring, maar het weer was zeer slecht. Ze konden dan ook niet racen.

Verstappen hoopt dat het weer volgende week een beetje meezit: "Tot nu toe ziet het er best redelijk uit, maar je weet natuurlijk nooit wat er precies gaat gebeuren. En dan is het een kwestie van opbouwen, een beetje kijken naar wat er nodig is en wat we nog kunnen gaan verbeteren."

Of Verstappen aan nog meer NLS-races deelneemt, is nog onduidelijk. De kans is groot dat hij door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië meer kan rijden op de Nordschleife.

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
