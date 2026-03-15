Max Verstappen is bezig met een rampzalig raceweekend in China. Tot nu toe viel elke sessie tegen, en hij heeft ook geen goed woord over voor de prestaties van Red Bull. Aankomend weekend keert hij terug op de Nürburgring Nordschleife, en daar heeft hij heel erg veel zin in.

Verstappen heeft namelijk besloten om naast de Formule 1 ook in actie te komen in de GT3-racerij. Hij heeft zich met zijn eigen raceteam ingeschreven voor de 24 uur van de Nürburgring, en ter voorbereiding op dat evenement komen ze in meerdere NLS-races in actie. Ook dit weekend zouden ze rijden, maar ze besloten zich terug te trekken vanwege het slechte weer.

Heeft Verstappen zin in het avontuur?

Verstappen neemt aankomende zaterdag weer plaats achter het stuur, en hij heeft er enorm veel zin in. In gesprek met Viaplay doet hij daar niet geheimzinnig over: "Ja, enorm eigenlijk. Zeker met hoe het hier nu in China gaat."

Volgens Verstappen is het belangrijk om weer even aan het gevoel te wennen: "Het is gewoon belangrijk om er weer een beetje in te komen. Ik heb natuurlijk nog niet met die Mercedes op de Nordschleife gereden, dus vandaag dat ik ook die race wilde rijden."

Gooit het weer roet in het eten?

Verstappen verschijnt over een paar maanden aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto dan met ervaren rotten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Zij waren dit weekend al aanwezig op de Ring, maar het weer was zeer slecht. Ze konden dan ook niet racen.

Verstappen hoopt dat het weer volgende week een beetje meezit: "Tot nu toe ziet het er best redelijk uit, maar je weet natuurlijk nooit wat er precies gaat gebeuren. En dan is het een kwestie van opbouwen, een beetje kijken naar wat er nodig is en wat we nog kunnen gaan verbeteren."

Of Verstappen aan nog meer NLS-races deelneemt, is nog onduidelijk. De kans is groot dat hij door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië meer kan rijden op de Nordschleife.