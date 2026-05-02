Er bestaat nog altijd zeer veel onduidelijkheid over de Grand Prix van Miami, die morgen wordt verreden. Waar het nu nog zeer heet is in Florida, slaat het weer morgen om. Er wordt regen en onweer verwacht, en de lokale weerservice waarschuwt nu zelfs voor plaatselijke overstromingen.

De regen hangt het hele weekend al in de lucht in Miami. De weermodellen laten voor zondag een grote kans op neerslag zien, en in de afgelopen dagen werd duidelijk dat het ook zwaar kan gaan onweren rondom de starttijd van de race. Als er onweer wordt waargenomen, moet de race volgens lokale wetgeving stil worden gelegd en moeten fans en marshalls een veilig heenkomen zoeken. Bij de FIA zijn ze zich bewust van de situatie, maar er is vooralsnog nog niet ingegrepen.

Wat hangt er in de lucht?

De weersvoorspellingen zijn er in de afgelopen uren niet beter op geworden. De National Weather Service voor Miami deelde een nieuwe update, waarin er nog steeds wordt gewezen naar veel neerslag. De grote hoeveelheid regen kan er zelfs voor zorgen dat er lokale overstromingen ontstaan. Aangezien de race wordt verreden op een circuit op de parkeerplaats rondom het Hard Rock Stadium, is er geen sterk drainagesysteem aanwezig. Het water kan dus blijven liggen.

Het lijkt erop dat het op raceday zo'n 26 graden Celsius wordt, wat veel kouder is dan vandaag. Uit de voorspelde donkere wolken kan volgens weersvoorspellingen ook hagel vallen, wat voor extra chaos kan zorgen. De FIA en de Formule 1 houden de situatie in de gaten, maar hebben vooralsnog nog niet ingegrepen.

Hoe kan er worden ingegrepen?

Wat een mogelijkheid is, is dat de starttijd naar voren wordt gehaald. De huidige starttijd is laat op de middag, waardoor uitstel voor extra problemen kan zorgen. Daarnaast worden de ergste onweersbuien rond de tijd dat er geracet wordt verwacht. Als de race eerder kan starten, dan is er meer speling en kan het onweer worden vermeden.

Hoe reageerde de FIA in het verleden?

Vorig jaar werd de sprintrace in Miami al geruime tijd stilgelegd vanwege de heftige regenval. Er lag toen veel water op het circuit, en door de spray konden de coureurs amper iets zien. Een bijkomend obstakel voor dit jaar is dat de coureurs nog niet met deze auto's in de regen hebben gereden.

De FIA greep in het verleden wel vaker in bij slecht weer. Zo werden er kwalificaties verplaatst, en werd de starttijd van de Grand Prix van Brazilië in 2024 naar voren gehaald. De race werd alsnog geteisterd door regen, maar de ergste buien werden vermeden. Max Verstappen wist deze race uiteindelijk op zijn naam te schrijven.