user icon
icon

F1-race komt in gevaar: mogelijke kans op overstromingen in Miami

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-race komt in gevaar: mogelijke kans op overstromingen in Miami

Er bestaat nog altijd zeer veel onduidelijkheid over de Grand Prix van Miami, die morgen wordt verreden. Waar het nu nog zeer heet is in Florida, slaat het weer morgen om. Er wordt regen en onweer verwacht, en de lokale weerservice waarschuwt nu zelfs voor plaatselijke overstromingen.

De regen hangt het hele weekend al in de lucht in Miami. De weermodellen laten voor zondag een grote kans op neerslag zien, en in de afgelopen dagen werd duidelijk dat het ook zwaar kan gaan onweren rondom de starttijd van de race. Als er onweer wordt waargenomen, moet de race volgens lokale wetgeving stil worden gelegd en moeten fans en marshalls een veilig heenkomen zoeken. Bij de FIA zijn ze zich bewust van de situatie, maar er is vooralsnog nog niet ingegrepen.

Wat hangt er in de lucht?

De weersvoorspellingen zijn er in de afgelopen uren niet beter op geworden. De National Weather Service voor Miami deelde een nieuwe update, waarin er nog steeds wordt gewezen naar veel neerslag. De grote hoeveelheid regen kan er zelfs voor zorgen dat er lokale overstromingen ontstaan. Aangezien de race wordt verreden op een circuit op de parkeerplaats rondom het Hard Rock Stadium, is er geen sterk drainagesysteem aanwezig. Het water kan dus blijven liggen.

Het lijkt erop dat het op raceday zo'n 26 graden Celsius wordt, wat veel kouder is dan vandaag. Uit de voorspelde donkere wolken kan volgens weersvoorspellingen ook hagel vallen, wat voor extra chaos kan zorgen. De FIA en de Formule 1 houden de situatie in de gaten, maar hebben vooralsnog nog niet ingegrepen.

Hoe kan er worden ingegrepen?

Wat een mogelijkheid is, is dat de starttijd naar voren wordt gehaald. De huidige starttijd is laat op de middag, waardoor uitstel voor extra problemen kan zorgen. Daarnaast worden de ergste onweersbuien rond de tijd dat er geracet wordt verwacht. Als de race eerder kan starten, dan is er meer speling en kan het onweer worden vermeden.

Hoe reageerde de FIA in het verleden?

Vorig jaar werd de sprintrace in Miami al geruime tijd stilgelegd vanwege de heftige regenval. Er lag toen veel water op het circuit, en door de spray konden de coureurs amper iets zien. Een bijkomend obstakel voor dit jaar is dat de coureurs nog niet met deze auto's in de regen hebben gereden.

De FIA greep in het verleden wel vaker in bij slecht weer. Zo werden er kwalificaties verplaatst, en werd de starttijd van de Grand Prix van Brazilië in 2024 naar voren gehaald. De race werd alsnog geteisterd door regen, maar de ergste buien werden vermeden. Max Verstappen wist deze race uiteindelijk op zijn naam te schrijven.

Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws GP Miami 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.864

    Heb het afgelopen dagen een beetje in de gaten gehouden en de voorspellingen worden steeds slechter.

    Misschien als ze om 09:00 uur starten gaat het lukken om de GP af te ronden, maar vanaf 12:00 is het kansloos met noodweer inclusief onweer voor de rest van de middag.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 15:03
  • De Vogel is Geland

    Posts: 824

    Als de boten in de haven gaan drijven dan hebben we een probleem

    • + 5
    • 2 mei 2026 - 15:09
    • Larry Perkins

      Posts: 64.694

      Er liggen nog maar wee bootjes in de nephaven en van een groot deel van de nephaven hebben een terras met drie kleine zwembaden gemaakt...

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 15:13
  • Larry Perkins

    Posts: 64.694

    De vermaledijde FIA heeft een alternatief aangekondigd, hoogste tijd dat de vermaledijde FIA eens concreet aangeeft wat dat alternatief behelst...

    (straks gaat de race van start terwijl net de koeien aan het melken ben)

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 15:10
  • Bertrand Gachot

    Posts: 549

    Ik heb net mijn schoonouders de deur uitgedaan (wel vriendelijk en beleefd) maar ik zie de bui al hangen,.......

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 15:26
  • Pietje Bell

    Posts: 34.567

    Jon Noble
    @NobleF1
    ·
    19 m
    The FIA will hold discussions later today regarding if there is a need to re-arrange
    the timetable for race day at the #MiamiGP to avoid the worst of the weather.

    The current forecast looks increasingly volatile. 👇

    Here is the official forecast from the FIA's weather portal.

    Chances for precipitation sharply increase at the circuit Sunday as a disturbance
    to the north dislodges a cold front across southern Florida.

    The front will stall during the afternoon while interacting with an unstable environment,
    allowing for the development of widespread rain showers and embedded thunderstorms.

    The chance for precipitation will be highest late Sunday afternoon and early evening.
    There may also be a morning round of lighter rain showers that impact the circuit.

    Any thunderstorm in the afternoon will be capable of producing 25-35 mm/hr rainfall
    rates, frequent lightning, wind gusts from 50-80 kph, and perhaps small hail.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 15:45
  • monzaron

    Posts: 941

    Beetje afleiding met Hadjar die de aansluiting met Verstappen verloor, dit was onder meer te lezen bij the race:
    Hadjar heeft het opnieuw in de top 10 gehaald, maar daar eindigen de positieve punten. Dit was Hadjar's slechtste kwalificatie van het seizoen, en zelfs als het 'alleen' voor de sprint is, was hij er achteraf duidelijk geïrriteerd en verbijsterd door.

    "Om een seconde achter [Verstappen] te zijn, ik weet niet waarom, ik was er dit jaar tot nu toe nog nooit meer dan een tiende vanaf toen het ertoe deed", zei hij. "Dus ik weet niet wat er aan de hand is."

    En zijn teleurstelling werd verder bewezen toen hij, in antwoord op de vraag naar het werken met het team om de ontbrekende tijd/reden te vinden, antwoordde: "Ja, omdat ik weet dat ik kan rijden."

    Het is duidelijk te vroeg om dit een geval te verklaren van Hadjar die zich niet heeft aangepast aan een verbeterde Red Bull zoals zijn voorgangers eerder hebben gedaan, maar het is een ongelukkige correlatie.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 15:47

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar