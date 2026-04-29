Max Verstappen verschijnt over iets meer dan drie weken aan de start van de 24 uur van de Nürburgring, en het belooft een groot spektakel te worden. Tijdens de NLS-races maakte Verstappen al veel indruk, maar voorafgaand aan de 24-uursrace moeten ze aan de bak. Ze hebben zich namelijk nog niet gekwalificeerd voor de Top Qualifying 3.

Verstappen maakt dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Samen met de ervaren coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer gaat hij jagen op de zege in hun Mercedes-AMG GT3. Tijdens de NLS-races waaraan ze deelnamen, kwamen ze goed voor de dag, maar dat heeft ze nog geen voordeel opgeleverd. In de eerste NLS-races van het jaar konden ze zich namelijk al kwalificeren voor de strijd om de pole position voor de 24-uursrace. Dat is echter nog niet gelukt.

Wie hebben zich al gekwalificeerd?

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft bekendgemaakt welke teams zich al hebben gekwalificeerd voor deze TQ3, maar de Mercedes van Verstappen Racing ontbreekt hier. Vijf auto's hebben zich tot nu toe gekwalificeerd, en het gaat hier om teams waarmee Verstappen al een aantal zware duels heeft uitgevochten.

Zo heeft de Ferrari #45 zich gekwalificeerd; dit is de auto die onder meer wordt bestuurd door Thierry Vermeulen. Ook de Scherer Sport PHX Audi #16 van Verstappens nieuwe rivaal Christopher Haase behoort tot het rijtje teams dat al zeker is van de strijd om de pole position. Verder hebben ook de #47 KCMG Mercedes, de #1 ROWE BMW en de #84 Red Bull Team Abt Lamborghini zich al geplaatst.

Hoe hebben deze teams zich gekwalificeerd?

Deze teams hebben zich al gekwalificeerd via een ingewikkeld kwalificatiesysteem dat dit jaar is geïntroduceerd door de organisatie. Het gaat hier om de drie teams met de beste theoretische rondetijden in de kwalificaties en NLS1- en NLS2-races, het team met de theoretisch snelste tijd in de kwalificatie van de kwalificatieraces en het team met de theoretisch snelste tijd in de kwalificatieraces.

Hoe kan Verstappen zich nog kwalificeren?

Voor de TQ3 voor de 24 uur van de Nürburgring zijn nog zeven plekjes te vergeven. Dat betekent dat er nog genoeg kansen zijn voor Verstappen en zijn team. Ze kunnen zich plaatsen door één van de zeven snelste tijden te rijden in de Top Qualifying 2 voor de 24-uursrace.