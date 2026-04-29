user icon
icon

Team Verstappen krijgt slecht nieuws vlak voor 24 uur van de Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Team Verstappen krijgt slecht nieuws vlak voor 24 uur van de Nürburgring

Max Verstappen verschijnt over iets meer dan drie weken aan de start van de 24 uur van de Nürburgring, en het belooft een groot spektakel te worden. Tijdens de NLS-races maakte Verstappen al veel indruk, maar voorafgaand aan de 24-uursrace moeten ze aan de bak. Ze hebben zich namelijk nog niet gekwalificeerd voor de Top Qualifying 3.

Verstappen maakt dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Samen met de ervaren coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer gaat hij jagen op de zege in hun Mercedes-AMG GT3. Tijdens de NLS-races waaraan ze deelnamen, kwamen ze goed voor de dag, maar dat heeft ze nog geen voordeel opgeleverd. In de eerste NLS-races van het jaar konden ze zich namelijk al kwalificeren voor de strijd om de pole position voor de 24-uursrace. Dat is echter nog niet gelukt.

Wie hebben zich al gekwalificeerd?

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft bekendgemaakt welke teams zich al hebben gekwalificeerd voor deze TQ3, maar de Mercedes van Verstappen Racing ontbreekt hier. Vijf auto's hebben zich tot nu toe gekwalificeerd, en het gaat hier om teams waarmee Verstappen al een aantal zware duels heeft uitgevochten.

Zo heeft de Ferrari #45 zich gekwalificeerd; dit is de auto die onder meer wordt bestuurd door Thierry Vermeulen. Ook de Scherer Sport PHX Audi #16 van Verstappens nieuwe rivaal Christopher Haase behoort tot het rijtje teams dat al zeker is van de strijd om de pole position. Verder hebben ook de #47 KCMG Mercedes, de #1 ROWE BMW en de #84 Red Bull Team Abt Lamborghini zich al geplaatst.

Hoe hebben deze teams zich gekwalificeerd?

Deze teams hebben zich al gekwalificeerd via een ingewikkeld kwalificatiesysteem dat dit jaar is geïntroduceerd door de organisatie. Het gaat hier om de drie teams met de beste theoretische rondetijden in de kwalificaties en NLS1- en NLS2-races, het team met de theoretisch snelste tijd in de kwalificatie van de kwalificatieraces en het team met de theoretisch snelste tijd in de kwalificatieraces.

Hoe kan Verstappen zich nog kwalificeren?

Voor de TQ3 voor de 24 uur van de Nürburgring zijn nog zeven plekjes te vergeven. Dat betekent dat er nog genoeg kansen zijn voor Verstappen en zijn team. Ze kunnen zich plaatsen door één van de zeven snelste tijden te rijden in de Top Qualifying 2 voor de 24-uursrace. 

Pietje Bell

Posts: 34.500

Ik lees de titel

[b]Team Verstappen krijgt slecht nieuws [u]vlak voor[/u] 24 uur van de Nürburgring[/b]

en ik denk dan sh*t!!

Maar wat blijkt? Het gaat gewoon over de kwalificatie

en Max heeft helemaal geen slecht nieuws gehad!! Bedankt!!

  • 10
  • 29 apr 2026 - 11:14
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

Login om te reageren
    • F1 bekijker

      Posts: 260

      Kelly wel?

      • + 1
      • 29 apr 2026 - 11:33
    • da_bartman

      Posts: 6.568

      Idd helemaal geen nieuws, Dit is het gevolg van de topkwalificatie en de kwalificatieraces die gereden zijn. Iedereen wist zo'n 10 dagen geleden al wie zich rechtstreeks voor die TQ3 van de 24 uurs geplaatst hadden.

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 12:19
    • Larry Perkins

      Posts: 64.614

      Schaamteloos!

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 12:22
    • Aajd Flupke

      Posts: 145

      Pietje, je weet toch dat je dat niet mag zeggen, hooguit denken?

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 12:42

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar