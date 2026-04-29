Grand Prix Miami: Verstappen, Ferrari en McLaren hopen aan te haken

<b> Grand Prix Miami: </b> Verstappen, Ferrari en McLaren hopen aan te haken

Komend weekend wordt eindelijk het Formule 1-seizoen weer hervat. De koningsklasse van de autosport strandt in de Verenigde Staten, waar alweer de vijfde editie van de Grand Prix van Miami gaat plaatsvinden. Voor Max Verstappen, McLaren, Ferrari en ook Mercedes staat er een hoop op het spel. 

De F1 kende een pauze van maar liefst een maand. Vanwege het cancelen van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië vanwege de onrustige situatie in het Midden-Oosten, besloot de FIA de stekker eruit te trekken. Maar ondanks het feit dat er niet geracet werd, was het allesbehalve saai in de koningsklasse. 

Genoeg reden tot controverse 

Het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken, is de beslissing van de FIA en FOM om een wijziging aan te brengen in het motorreglement. Na bakken kritiek, tal van discussies, meetings en vergaderingen, is de knoop doorgehakt om tijdens het superclippen het aantal KiloWatt van 250 naar 350 op te schroeven. Hierom zal het rijgedrag van de coureur natuurlijker moeten worden en veiligheid meer moeten waarborgen. 

Daarnaast zakt in de kwalificatie de megajoule van 8 naar 7. Dat zal moeten inhouden dat de rijder minder elektrische ondersteuning krijgt en dus meer moet kunnen pushen in de kwalificatie, alleen dan wel met een minder hoge snelheid. 

Tot slot barstte de bom bij Red Bull Racing. Head of Racing en jarenlang de race-engineer van Verstappen - Gianpiero Lambiase - verlaat na jarenlang trouwe dienst de Oostenrijkse renstal en zal aan de slag gaan bij rivaal McLaren. Vanaf 2028 gaat de Britse Italiaan te werk bij het team uit Woking. 

Miami cruciaal voor toekomst Verstappen?

Komend weekend in Miami kan het startschot zijn van het proces waarin Verstappen gaat besluiten of hij bij Red Bull zal blijven. Door het vertrek van Lambiase richting McLaren en hij met zijn huidige RB22 niet in de buurt van een overwinning wist te komen in de eerste drie races, raakt de paddock haast niet uitgepraat over zijn toekomst. Naar verluidt houden Mercedes, Ferrari en McLaren met een schuin oog de situatie van hem in de gaten.

Het contract van de viervoudig wereldkampioen loopt in 2028 af, maar door de aanwezigheid van meerdere clausules, zou hij naar verluidt via een omweg kunnen vertrekken. Verstappen zal de beschikking hebben over een aantal updates in Miami. Als de Nederlander dan zich met de besten kan meten, zal Red Bull opgelucht ademhalen. Zo niet, dan hebben Laurent Mekies en consorten een serieus probleem. 

De zilveren oorlog wordt hervat

George Russell begon als torenhoge favoriet voor de wereldtitel aan het seizoen. Door de ijzersterke auto van Mercedes en zijn oppermachtige overwinning tijdens de seizoensopener in Australië en de sprintrace in China, kon de Brit zich ongenaakbaar opmaken voor zijn eerste wereldkampioenschap. Maar nadien werd de 28-jarige uit het niets verrast door teamgenoot Andrea Kimi Antonelli

De Italiaan pakte zijn eerste twee Grand Prix-overwinningen in China en Japan en greep plots de leiding in het WK. Met twee aan elkaar gewaagde Mercedessen in strijd om de wereldtitel, mag teambaas Toto Wolff zich opmaken voor dezelfde zweetachtige jaren die hij meemaakte met Lewis Hamilton en Nico Rosberg

Spektakel wordt verwacht in Miami

Naast het feit dat Verstappen en Red Bull een inhaalslag net als in 2025 willen forceren en de Mercedessen verder afstand willen nemen van de rest, moeten ook Ferrari en McLaren in de gaten worden gehouden. Beide topteams nemen een gigantisch pakket aan updates mee en schroomden allebei niet om de verwachting uit te spreken dat ze gelijk of zelfs voor Mercedes zullen staan. 

Tot slot is de kans er dat er een regenrace in aantocht is. Volgens de buienradars stond de mogelijkheid op 40 procent dat het gaat druppelen tijdens de race op het stratencircuit van Miami. Met een reglementswijziging, vier gebrande constructeurs en wat regen in het verschiet, belooft het een schitterend weekend te gaan worden.

Rimmer

Posts: 13.252

Allen denken en hopen een seconde sneller te zijn geworden. Tegelijkertijd denken en hopen zij dat Mercedes wekenlang in bed heeft gelegen en niets verbeterde.
Hoe groot wordt hun drama en verdriet wel niet als ze merken dat Sjors lachend de pole pakt met 1,2 seconde voorsprong?

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Mercedes McLaren Red Bull Racing Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
    • + 2
    • F1 bekijker

      Posts: 260

      Gaat ook gebeuren.

    • NicoS

      Posts: 20.641

      Hele andere omstandigheden dan afgelopen races, dit kan zomaar wel eens effect hebben.
      Eerst maar afwachten lijkt mij.
      En 1.2 seconden lijkt mij zwaar overdreven zoals altijd met de drama berichten van onze Rimm…..;)

  • Pietje Bell

    Posts: 34.500

    Van Mercedes en McLaren zijn de veranderingen aan de wagens al bekend.

    ibb.co/G1jjzf2

  • mr.Monza

    Posts: 10.018

    Zou me verbazen als het voorin ineens dicht op elkaar zit.
    Na Canada wordt de eerste mogelijkheid voor motorische aanpassingen, volgens aduo regelgeving, bekend gemaakt, daar kan iets gebeuren.

    • gridiron

      Posts: 3.383

      Enig idee op welke basis ze dan bij Aston Martin een herwerkte motor mogen meenemen zoals hier gisteren is ge-suggereert.

  • Fireblade

    Posts: 1.056

    Hadjar hoopt hier dan denk ik niet op?

  • gridiron

    Posts: 3.383

    En de rest van Red Bull mag blijven sukkelen.

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
show sidebar