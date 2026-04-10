'Vasseur behoudt plek bij Ferrari, Stella nog niet in beeld'

'Vasseur behoudt plek bij Ferrari, Stella nog niet in beeld'

De positie van Frédéric Vasseur bij Ferrari lijkt voorlopig niet onder directe druk te staan. Ondanks wisselende resultaten en kritiek in de afgelopen periode, houdt de Scuderia vast aan de Fransman als teambaas.

Ferrari verlengde afgelopen zomer nog het contract van Vasseur en haalde daarnaast extra technische versterking binnen om de structuur van het team verder te verbeteren. Daarmee werd duidelijk gekozen voor stabiliteit richting de nieuwe reglementen.

Geruchten rond Stella en Lambiase zorgen voor onrust

De recente ontwikkelingen rond Gianpiero Lambiase zorgen echter voor nieuwe speculaties in de paddock. De race-engineer van Max Verstappen maakt de overstap naar McLaren en wordt daar mogelijk klaargestoomd voor een rol als teambaas in de toekomst.

In dat kader werd Andrea Stella genoemd als mogelijke opvolger van Vasseur bij Ferrari. Die link lijkt echter niet concreet. Volgens Autoracer.it is er geen sprake van een aanstaande overstap van Stella naar Maranello en blijft hij gewoon op zijn post bij McLaren.

Daarmee lijkt ook een direct gevaar voor de positie van Vasseur voorlopig uit te blijven, ondanks de geruchtenstroom.

2026 wordt cruciaal voor positie Vasseur

Charles Leclerc en Lewis Hamilton haalden het afgelopen jaar geen enkele overwinning voor de Scuderia, maar Vasseur behield dus zijn positie. Binnen Ferrari is er begrip voor de tegenvallende resultaten afgelopen seizoen, mede omdat 2025 werd gezien als een overgangsjaar richting de nieuwe reglementen. De focus ligt nadrukkelijk op een sterke reactie wanneer het kampioenschap wordt hervat.

Toch zal het vierde jaar van Vasseur duidelijk beter moeten zijn dan het derde. De verwachtingen binnen een topteam als Ferrari blijven hoog en prestaties zullen uiteindelijk bepalend zijn voor zijn toekomst.

Als Ferrari erin slaagt om competitief voor de dag te komen en aansluiting te vinden bij de top, zal zijn positie niet snel ter discussie staan. Blijven de resultaten achter, dan kan de druk alsnog snel toenemen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Andrea Stella Ferrari McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.246

    Het loopt vandaag flink uit de klauwen, al die berichten waarin Max niet wordt genoemd...

    • + 1
    • 10 apr 2026 - 18:34
    • 919

      Posts: 4.251

      🤭 lees verdomme het artikel eerst eens voor je post!

      • + 0
      • 10 apr 2026 - 18:39
    • Larry Perkins

      Posts: 64.246

      Was je alweer niet welkom bij de vrijmibo @919?

      • + 0
      • 10 apr 2026 - 18:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

