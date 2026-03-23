Fred Vasseur is van mening dat Ferrari niet zit te wachten op het aanpassen van de startprocedures. Voorafgaand aan de start van het seizoen leefde er een soort angst onder de coureurs dat de starts erg chaotisch en gevaarlijk gingen worden.

Tot op heden is er nog geen grote crash gebeurd, terwijl er al drie starts zijn geweest in het nog jonge seizoen. In China werd er twee weken geleden een sprintrace verreden, en ook hier kwamen meerdere coureurs slecht weg. Er werd opgeroepen om de regels te wijzigen, maar niet iedereen is het daarmee eens.

Vasseur stapte een jaar geleden naar de FIA

Vasseur vertelde tegenover de internationale media dat hij al eerder naar de FIA is gestapt. "Ik denk dat we de regels rond de start al aanzienlijk hebben aangepast met dat hele verhaal van die vijf seconden. Een jaar geleden ben ik al naar de FIA gegaan, heb ik mijn hand opgestoken over de startprocedure en gezegd: 'Jongens, dit gaat lastig worden.' Het antwoord was duidelijk: we moeten de auto aanpassen aan de regels, niet de regels aanpassen aan de auto", zo zegt Vasseur.

"Wij hebben de auto ontworpen volgens de regels. De wijziging met die vijf seconden en de hele gang van zaken rond de lichten heeft ons totaal niet geholpen. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg geweest", zo is Vasseur erg duidelijk over de nieuwe procedure voor de start.

Turbodruk is gevaarlijk

Buiten de chaos heeft de zorgen ook te maken met de turbodruk. Doordat de nieuwe motoren niet over een MGU-H beschikken, moet de turbodruk opgebouwd worden door de uitlaatgassen van de interne verbrandingsmotor. Dit duurt echter langer dan voorheen, waardoor dit gevaarlijk is voor de achterliggende wagens, want zij hebben minder lang de tijd om stil te staan dan de teams die vooraan staan, zoals Ferrari en Mercedes.

De FIA had ingegrepen en sindsdien bestaat de pre-start. Mocht de laatste auto in zijn startvak staan, brandt een blauw licht met daarop 'pre-start'. Hierdoor wordt de startprocedure verlengd met vijf seconden en is dit minder gevaarlijk voor de achterliggende coureurs. Voor Vasseur is het meer dan prima op deze manier en hoeft er niets aangepast te worden.