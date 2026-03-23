Vasseur klaar met aanpassingen startprocedures: "Genoeg is genoeg"

Vasseur klaar met aanpassingen startprocedures: "Genoeg is genoeg"

Fred Vasseur is van mening dat Ferrari niet zit te wachten op het aanpassen van de startprocedures. Voorafgaand aan de start van het seizoen leefde er een soort angst onder de coureurs dat de starts erg chaotisch en gevaarlijk gingen worden.

Tot op heden is er nog geen grote crash gebeurd, terwijl er al drie starts zijn geweest in het nog jonge seizoen. In China werd er twee weken geleden een sprintrace verreden, en ook hier kwamen meerdere coureurs slecht weg. Er werd opgeroepen om de regels te wijzigen, maar niet iedereen is het daarmee eens. 

Meer over Frédéric Vasseur Ferrari verwacht meer duels: "Teams nemen updates mee naar Miami"

Ferrari verwacht meer duels: "Teams nemen updates mee naar Miami"

18 maa
 Ferrari zag eigen coureurs wiel-aan-wiel: "Had dom af kunnen lopen"

Ferrari zag eigen coureurs wiel-aan-wiel: "Had dom af kunnen lopen"

17 maa

Vasseur stapte een jaar geleden naar de FIA

Vasseur vertelde tegenover de internationale media dat hij al eerder naar de FIA is gestapt. "Ik denk dat we de regels rond de start al aanzienlijk hebben aangepast met dat hele verhaal van die vijf seconden. Een jaar geleden ben ik al naar de FIA gegaan, heb ik mijn hand opgestoken over de startprocedure en gezegd: 'Jongens, dit gaat lastig worden.' Het antwoord was duidelijk: we moeten de auto aanpassen aan de regels, niet de regels aanpassen aan de auto", zo zegt Vasseur.

"Wij hebben de auto ontworpen volgens de regels. De wijziging met die vijf seconden en de hele gang van zaken rond de lichten heeft ons totaal niet geholpen. Maar op een gegeven moment is het ook genoeg geweest", zo is Vasseur erg duidelijk over de nieuwe procedure voor de start. 

Turbodruk is gevaarlijk

Buiten de chaos heeft de zorgen ook te maken met de turbodruk. Doordat de nieuwe motoren niet over een MGU-H beschikken, moet de turbodruk opgebouwd worden door de uitlaatgassen van de interne verbrandingsmotor. Dit duurt echter langer dan voorheen, waardoor dit gevaarlijk is voor de achterliggende wagens, want zij hebben minder lang de tijd om stil te staan dan de teams die vooraan staan, zoals Ferrari en Mercedes

De FIA had ingegrepen en sindsdien bestaat de pre-start. Mocht de laatste auto in zijn startvak staan, brandt een blauw licht met daarop 'pre-start'. Hierdoor wordt de startprocedure verlengd met vijf seconden en is dit minder gevaarlijk voor de achterliggende coureurs. Voor Vasseur is het meer dan prima op deze manier en hoeft er niets aangepast te worden. 

De starts van Ferrari zijn de enige manier om een heel ietsiepietsie spanning in de eerste 15 ronden van een race te brengen.

Mercedes is veel sneller, maar verliezen het bij de start, ze moeten alles op alles zetten om de Ferrari's on te halen. Ooowwh wat spannend... Na 10-15 ronden is alles w... [Lees verder]

  • 8
  • 23 maa 2026 - 09:09
F1 Nieuws Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (13)

Login om te reageren
  • SEN1

    Posts: 2.757

    Snap ik wel. Ferrari lijkt de sterkste start te hebben. Dat wil je niet zomaar opgeven.

    • + 4
    • 23 maa 2026 - 08:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 948

      Ja, klopt ... maar dan zou je net zo goed kunnen stellen dat het niet fair is dat andere teams (inclusief Ferrari waarschijnlijk) hun motor mogen aanpassen omdat ze een te grote achterstand hebben op Mercedes, want:

      a) Ferrari "wint" dan omdat ze hun startvoordeel houden
      b) Mag anderzijds wel aanpassingen maken omdat ze te ver achterliggen

      Dat lijkt me een beetje oneerlijk

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 08:54
    • hupholland

      Posts: 9.770

      zo zijn de regels Herman. Het is overigens nog maar de vraag of Ferrari aan mag passen. Het startvoordeel staat er verder los van. Dat gaat ook sowieso wel verbeteren bij de andere teams. Vanuit veiligheidsperspectief zouden aanpassingen misschien wel wenselijk zijn, laten ze iig zorgen dat iedereen met een volle accu aan de start moet verschijnen. En anders maar gedwongen de pitsstraat in (zoals Verstappen zelf al voorstelde).

      • + 3
      • 23 maa 2026 - 09:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 948

      Klopt, hupholand maar stel nu dat de andere leveranciers (Honda, Ford) aanpassingen gaat doen die het startverschil met Ferrari gaan minimaliseren terwjil Mercedes die kans niet krijgt, dan zou het (ondanks dat ik het met je eens ben dath et de regels zijn) natuurlijk wel een beetje oneerlijk worden

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 09:52
    • 919

      Posts: 4.072

      Herman kijkt dit jaar voor het eerst Formule 1. 😅

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 10:20
    • hupholland

      Posts: 9.770

      ja, dan hadden ze niet zo'n goede motor moeten bouwen. En ze krijgen zometeen ook nog minder windtunnel en CFD tijd. De voorste auto had ook nooit DRS. Wat starten betreft, daar worden de punten niet verdeeld, dus ze hebben alsnog alle tijd om dat nadeel recht te zetten met hun surplus aan power (mede dankzij de grotere turbo, wat bij de start een nadeel is). Mercedes heeft voor deze balans gekozen met het doel de beste te zijn. En bij de beste zijn horen deze beperkingen, dat wisten ze vantevoren.

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 11:33
  • red slow

    Posts: 3.302

    Tijd voor een extra turbo op de motoren. Dan kan je een lagere druk turbo plaatsen is het probleem weg.

    Oftewel minder regels en meer vrijheid

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 08:52
  • shakedown

    Posts: 1.756

    De starts van Ferrari zijn de enige manier om een heel ietsiepietsie spanning in de eerste 15 ronden van een race te brengen.

    Mercedes is veel sneller, maar verliezen het bij de start, ze moeten alles op alles zetten om de Ferrari's on te halen. Ooowwh wat spannend... Na 10-15 ronden is alles weer tot rust, lijkt het dat Ferrari kan aanhaken. om vervolgens na rondje 20 op 10 seconden te staan. Mercedes zet hem op standje cruize, en rijden rustig naar 20 seconden voorsprong en de race is klaar.

    Dus ja. Graag de start zo houden en niet veranderen. Stel dat Mercedes ook gewoon een goede start heeft, is het echt niet om aan te gluren

    • + 8
    • 23 maa 2026 - 09:09
    • f(1)orum

      Posts: 9.781

      Ho ho, je vergeet nog een zeer spannend element van F 'E'en 2026: het jo-jo racen van de Ferrari's.....

      • + 3
      • 23 maa 2026 - 09:12
    • Larry Perkins

      Posts: 63.712

      En voor extra spanning dan een kijkersvraag toevoegen:
      Hoe vaak gaan de Ferrari's deze race haasje-over doen?
      De kijkert die er dan het dichtste bijzit, mag dan bepalen wie van de Mercedes-coureurs de race mag winnen...

      • + 5
      • 23 maa 2026 - 09:21
  • Larry Perkins

    Posts: 63.712

    Gewoon de start overslaan, ook geen rollende start maar gewoon met de tweede ronde beginnen...

    (ik denk graag in oplossingen!)

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 09:17
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.226

      Je kan ook de hele race overslaan of nog beter het hele seizoen.

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 12:58
    • Larry Perkins

      Posts: 63.712

      Zolang de blote tietenparade maar gewoon doorgaat vind ik het prima!

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 13:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

