Fred Vasseur is van mening dat in Miami een nieuw kampioenschap van start gaat. Door de oorlog in Iran vallen de twee races in het Midden-Oosten weg en is de eerstvolgende Grand Prix pas begin mei. Ieder team heeft dus een volledige maand de tijd om te werken aan hun bolides.

Vasseur ziet een sterk Ferrari aan de start van de nieuwe reglementen, maar het wordt redelijk onderdrukt door de dominante kracht van Mercedes. Iedere race heeft er tot nu toe een Ferrari-coureur op het podium gestaan, maar dit was wel constant op de derde positie. Charles Leclerc deed dit twee keer en Lewis Hamilton één keer.

Ferrari mag terugkijken op een sterke Grand Prix van Japan. De coureurs startten op P4 en P6, maar door hun sterke start, die ze al het gehele seizoen hebben, eindigden ze op de derde en zesde plek. Hamilton verloor op het einde vermogen, maar vocht de gehele race mee om een podiumplaats.

Ander kampioenschap vanaf Miami

Na afloop van de kwalificatie in Japan stelde Vasseur dat het gehele Formule 1-veld gaat veranderen vanaf Miami. Later kwam hij daar iets op terug. "Gisteren waren er nogal wat misverstanden over de uitspraak dat er in Miami een 'nieuw kampioenschap begint'. Iedereen zal updates meenemen naar Miami en tijd hebben om aan de software te werken. Daarom zei ik dat er als het ware een nieuw kampioenschap begint", aldus de teambaas van Ferrari.

Ferrari blijft werken aan de wagen, maar verwacht absoluut niet dat zij de enige zijn. "Wij zijn niet de enigen die tussen Japan en Miami zullen doorontwikkelen, dus daar moeten we rekening mee houden. Het is wel zo dat we nu een maand de tijd hebben, en dat is niet gebruikelijk in de Formule 1. Alle teams op de grid werken keihard aan verbeteringen en iedereen zal een stap zetten - we zullen zien hoe de verhoudingen dan liggen. Ik wilde dat even verduidelijken."

Wat wil Vasseur verbeteren?

De 57-jarige teambaas heeft laten weten zich niet alleen maar op de krachtbron te focussen, maar juist op het complete pakket. "We moeten overal aan werken: aerodynamica, motor, banden, afstelling - alles", geeft hij aan. "Als we ons op slechts één aspect richten, verliezen we terrein." Volgens hem ligt het potentieel van alle bolides dan ook veel hoger dan ze momenteel laten zien.

"Ik wil geen misverstanden: iedereen zal verbeteren in Miami. Maar wij werken daar ook naartoe. Vorig jaar hadden we schommelingen in prestaties tussen sessies, en die problemen spelen nog steeds. We hebben potentieel dat we moeten benutten en daar moeten we hard aan werken. We moeten ons richten op ontwikkeling, want er zit nog veel marge ten opzichte van 2025", zo is Vasseur duidelijk. Hoewel Ferrari tweede staat in het kampioenschap, is het verschil met Mercedes al uitgelopen naar 45 punten.