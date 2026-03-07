user icon
Indrukwekkende Russell dik tevreden met pole: "Auto kwam tot leven"

Indrukwekkende Russell dik tevreden met pole: "Auto kwam tot leven"

George Russell was met afstand de beste man op de zaterdag tijdens het eerste Formule 1-weekend van het seizoen in Australië. Met overmacht greep de Brit pole position en zal hij de race vanaf de eerste plek starten. Na afloop van de kwalificatie oogde Russell dan ook zeer tevreden. 

Wat van de winter al gevreesd werd, werd tijdens de kwalificatie in Australië werkelijkheid: Mercedes heeft een beest van een auto gebouwd. Russell was de snelste in alle gedeeltes van de kwalificatie en pakte pole position met een verschil van drie tienden met nummer twee Andrea Kimi Antonelli en maar liefst acht tienden verschil met nummer drie Isack Hadjar

Russell dik tevreden na pole

Nadat hij uit de auto was gestapt, straalde Russell van tevredenheid. "Het was een geweldige dag", zo klonk de Brit. "We wisten dat de auto veel potentieel had, maar totdat we aan deze eerste zaterdag van het seizoen toe waren, wist je het nooit zeker. Maar vanmiddag kwam hij echt tot leven, vooral toen de baantemperatuur daalde. We weten dat we de voorkeur geven aan die omstandigheden", voegde hij daaraan toe. 

Russell stemde dan ook tevreden dat zijn teamgenoot naast hem zal starten. " Ik ben ook erg blij dat Kimi hier naast me zit, want het was voor het hele team een zware klus om deze auto te leveren en ze hebben vandaag ook geweldig werk geleverd in de garage, dus al met al een hele goede dag." 

Russell moest zich aanpassen

Door de nieuwe auto's in de Formule 1, vergt het een andere manier van rijden. Ook Russell merkte dat hij zijn rijstijl aan moest passen. "Het is een heel andere rijstijl, het ziet er niet makkelijk uit, het is niet makkelijk om ermee te rijden. Ik denk dat het voor sommige fans niet gemakkelijk te begrijpen is, maar ik kijk uit naar de race van morgen en ik denk dat het een spannende race kan worden." 

Vervolgens greep de Engelsman nog even het moment aan om de fans te bedanken. "En voor jullie in het publiek is het altijd geweldig als we naar Melbourne komen. Dus heel erg bedankt voor al jullie steun, en hopelijk kunnen we een goede race neerzetten."

 

Stillewerise

Posts: 19

Als dat zo was waarom staan alpine williams mclaren zo ver achter met dezelfde motor leg me uit

  • 3
  • 7 maa 2026 - 08:12
  • Hagueian

    Posts: 8.401

    Toen de laatste zandzak er uit was kwam hij tot leven. Het is echt een wonder! Hopelijk storten ze dat ding op 1 juni weer vol met zand.

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 07:52
    • Stillewerise

      Posts: 19

      Mis gunner

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 07:57
    • Hagueian

      Posts: 8.401

      Ik gun het iedereen met een legale motor van harte!

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 07:59
    • Stillewerise

      Posts: 19

      Als dat zo was waarom staan alpine williams mclaren zo ver achter met dezelfde motor leg me uit

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 08:12
    • nr 76

      Posts: 7.368

      Waarom stond Manor/ Marussia achteraan in 2014 en 15, maar waren ze steevast de snelste in de speedtraps?

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 08:31
    • Hagueian

      Posts: 8.401

      Te zwaar? Te weinig downforce? Eigen versnellingsbak niet goed genoeg? Energie niet goed terugwinnen? Te veel drag? Vleugelstand? Bandenspanning? Enz enz..

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 08:40
    • Stillewerise

      Posts: 19

      Dan ligt het niet aan de motor je spreekt je zelf nu goed tegen😀😀😀

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 08:57
    • Hagueian

      Posts: 8.401

      Waar spreek ik mezelf tegen dan? Ik zeg nergens dat Mercedes 7 tiende voor ligt door alleen de motor. Ik zeg alleen dst hij illegaal is.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 09:09
    • Stillewerise

      Posts: 19

      Ga je weer verder met aanamens. Slechte verliezer zeg. Kom met bewijs dan ben benieuwd

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 09:15
    • Hagueian

      Posts: 8.401

      Haha aannames? Waarom is die test niet morgen maar in Juni dan? Toto heeft het zelf toegegeven joh. "Maar een paar pk sneller". De paniek was echter groot bij hem de afgelopen maand. Dat zijn toch feiten?

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 09:18
  • Flexwing

    Posts: 291

    Zonder de 18.1 was her niet gelukt.
    Hebben ze mooi profijt van deze maanden.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 08:29
    • Stillewerise

      Posts: 19

      De kern van het verhaal lijkt niet te liggen bij een illegale Mercedes-motor, maar bij het falen van de concurrentie om de limiet vast te houden. Dat meldt het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport. Waar de Mercedes-motor stabiel zou blijven op 16:1, zakken de motoren van Audi, Ferrari, Honda en Red Bull Ford juist weg zodra deze warm worden. Door de thermische uitzetting van het motorblok daalt de compressieverhouding bij de Mercedes-rivalen naar verluidt naar waarden tussen de 15:1 en 15,5:1.

      Omdat Mercedes nu al aan de eisen voldoet die vanaf juni gesteld worden, verandert er voor het team feitelijk niets. Het voordeel ten opzichte van de concurrentie, die onder de limiet zakt bij het warmlopen van de motoren, blijft hiermee intact. Dit zou de reden zijn waarom de andere motorleveranciers een ingreep van de FIA eisten.

      En nu jij weer

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 09:01
    • Hagueian

      Posts: 8.401

      Dat staat haaks op het verhaal dat de comlressie juist stijgt bij hogere temperaturen bij Mercedes. Waar maakte Toto zich zo druk om dan? Waarom komt die test pas in Juni dan? Omdat de Mercedes wel degelijk een hogere compressieverhouding heeft.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 09:14
    • Rimmer

      Posts: 13.184

      Het heeft geen zin. Mensen blijven hopen op wonderen en denken dat Ferrari en RBR wel even tientallen extra pk’s gaan vinden de komende twee, drie weken.
      Ook denken en hopen mensen dat een andere vleugel afstelling 8 tiende goed gaat maken. Uiteraard gaat Mercedes dit jaar geen enkele update progressie meer boeken en worden Kimi en George steeds langzamer.
      Nuchtere mensen daarentegen realiseren zich dat Mercedes gewoon een hele goede motor heeft gebouwd. Ze zagen vroegtijdig in dat met deze rare elektrische combinatie het uber belangrijk was om een hele goede sterke ICE te bouwen en dat hebben ze dan ook gedaan. Daarmee pakken ze nu de winst, uiteraard hebben ze ook een heel goed chassis gebouwd maar ook dat was logisch. Ze hebben nog altijd de beste faciliteiten van de grid.
      Deze auto is dik verdiend en dit is op eigen kracht gedaan. Er is geen sprake van valsspelen. Toto en Mercedes zijn altijd sterk geweest en wie nu verbaast is heeft gewoon zitten slapen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 09:17
    • Stillewerise

      Posts: 19

      Mercedes hoeft niks aan te passen maat. Mercedes stemde juist ook voor dat het naar juni werd verplaatst. Moeilijk te accepteren voor je he.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 09:18

