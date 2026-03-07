George Russell was met afstand de beste man op de zaterdag tijdens het eerste Formule 1-weekend van het seizoen in Australië. Met overmacht greep de Brit pole position en zal hij de race vanaf de eerste plek starten. Na afloop van de kwalificatie oogde Russell dan ook zeer tevreden.

Wat van de winter al gevreesd werd, werd tijdens de kwalificatie in Australië werkelijkheid: Mercedes heeft een beest van een auto gebouwd. Russell was de snelste in alle gedeeltes van de kwalificatie en pakte pole position met een verschil van drie tienden met nummer twee Andrea Kimi Antonelli en maar liefst acht tienden verschil met nummer drie Isack Hadjar.

Russell dik tevreden na pole

Nadat hij uit de auto was gestapt, straalde Russell van tevredenheid. "Het was een geweldige dag", zo klonk de Brit. "We wisten dat de auto veel potentieel had, maar totdat we aan deze eerste zaterdag van het seizoen toe waren, wist je het nooit zeker. Maar vanmiddag kwam hij echt tot leven, vooral toen de baantemperatuur daalde. We weten dat we de voorkeur geven aan die omstandigheden", voegde hij daaraan toe.

Russell stemde dan ook tevreden dat zijn teamgenoot naast hem zal starten. " Ik ben ook erg blij dat Kimi hier naast me zit, want het was voor het hele team een zware klus om deze auto te leveren en ze hebben vandaag ook geweldig werk geleverd in de garage, dus al met al een hele goede dag."

Russell moest zich aanpassen

Door de nieuwe auto's in de Formule 1, vergt het een andere manier van rijden. Ook Russell merkte dat hij zijn rijstijl aan moest passen. "Het is een heel andere rijstijl, het ziet er niet makkelijk uit, het is niet makkelijk om ermee te rijden. Ik denk dat het voor sommige fans niet gemakkelijk te begrijpen is, maar ik kijk uit naar de race van morgen en ik denk dat het een spannende race kan worden."

Vervolgens greep de Engelsman nog even het moment aan om de fans te bedanken. "En voor jullie in het publiek is het altijd geweldig als we naar Melbourne komen. Dus heel erg bedankt voor al jullie steun, en hopelijk kunnen we een goede race neerzetten."