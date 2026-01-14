Yuki Tsunoda rijdt dit jaar niet meer in de Formule 1, maar blijft volgen Honda toch één van zijn coureurs. De rol van Tsunoda bij Red Bull, dat vanaf dit jaar samenwerkt met Ford, kan daar echter een belemmering in zijn.

Tsunoda is al sinds 2019 onderdeel van de Red Bull Junior Team en kwam op die manier in 2021 bij AlphaTauri terecht en uiteindelijk bij Red Bull Racing. Vanaf dit jaar is de Japanner niet meer actief in de Formule 1. Hij is vervangen door Isack Hadjar.

Komt er een einde aan de band tussen Tsunoda en Honda?

Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe vertelt aan Motorsport.com over de huidige situatie rondom Tsunoda: "Wat betreft het contract van Tsunoda voor dit jaar zijn de onderhandelingen nog gaande, dus er is nog geen specifieke overeenkomst gesloten. Dit zal in toekomstige gesprekken verder worden besproken.

"Vanuit Honda's perspectief is er geen probleem. Het cruciale punt is hoe Ford, of beter gezegd Red Bull, tegen de situatie aankijkt. Afhankelijk van de voorwaarden die Red Bull voorstelt, zal de ruimte waarbinnen Honda Tsunoda kan inzetten veranderen… ik denk dat dat scenario mogelijk is. De onderhandelingen worden niet met Tsunoda zelf gevoerd, maar met Red Bull."

Nu Honda is vetrokken bij Red Bull is het Japanse bedrijf de nieuwe motorleverancier van Aston Martin. Toch lijkt dit niet dezelfde situatie te zijn voor Tsunoda, zoals dit bij Red Bull het geval was: "Er zijn op dit moment geen plannen zoals bij Red Bull met Aston Martin", zei Watanabe. "Ik verwacht dat we verschillende programma's blijven afstemmen met Aston Martin, maar op dit moment is er niets afgesproken waarvan we kunnen zeggen: 'Laten we dit nu meteen doen.'

"Daarom zullen we voorlopig binnen het HFDP, Honda's eigen programma, coureurs blijven opleiden tot en met de Formule 2. Als er rijders opstaan die in staat zijn om in de Formule 1 te rijden, zullen we hen aanbevelen bij Aston Martin", zo concludeert Watanabe.