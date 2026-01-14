user icon
Tsunoda leeft in onzekerheid: Nog geen deal met Honda

Tsunoda leeft in onzekerheid: Nog geen deal met Honda

Yuki Tsunoda rijdt dit jaar niet meer in de Formule 1, maar blijft volgen Honda toch één van zijn coureurs. De rol van Tsunoda bij Red Bull, dat vanaf dit jaar samenwerkt met Ford, kan daar echter een belemmering in zijn. 

Tsunoda is al sinds 2019 onderdeel van de Red Bull Junior Team en kwam op die manier in 2021 bij AlphaTauri terecht en uiteindelijk bij Red Bull Racing. Vanaf dit jaar is de Japanner niet meer actief in de Formule 1. Hij is vervangen door Isack Hadjar

Komt er een einde aan de band tussen Tsunoda en Honda?

Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe vertelt aan Motorsport.com over de huidige situatie rondom Tsunoda: "Wat betreft het contract van Tsunoda voor dit jaar zijn de onderhandelingen nog gaande, dus er is nog geen specifieke overeenkomst gesloten. Dit zal in toekomstige gesprekken verder worden besproken.

"Vanuit Honda's perspectief is er geen probleem. Het cruciale punt is hoe Ford, of beter gezegd Red Bull, tegen de situatie aankijkt. Afhankelijk van de voorwaarden die Red Bull voorstelt, zal de ruimte waarbinnen Honda Tsunoda kan inzetten veranderen… ik denk dat dat scenario mogelijk is. De onderhandelingen worden niet met Tsunoda zelf gevoerd, maar met Red Bull."

Honda is naar Aston Martin

Nu Honda is vetrokken bij Red Bull is het Japanse bedrijf de nieuwe motorleverancier van Aston Martin. Toch lijkt dit niet dezelfde situatie te zijn voor Tsunoda, zoals dit bij Red Bull het geval was: "Er zijn op dit moment geen plannen zoals bij Red Bull met Aston Martin", zei Watanabe. "Ik verwacht dat we verschillende programma's blijven afstemmen met Aston Martin, maar op dit moment is er niets afgesproken waarvan we kunnen zeggen: 'Laten we dit nu meteen doen.'

"Daarom zullen we voorlopig binnen het HFDP, Honda's eigen programma, coureurs blijven opleiden tot en met de Formule 2. Als er rijders opstaan die in staat zijn om in de Formule 1 te rijden, zullen we hen aanbevelen bij Aston Martin", zo concludeert Watanabe.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar