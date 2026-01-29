Lando Norris heeft de loftrompet over zich heen gekregen nadat hij Max Verstappen en Oscar Piastri definitief van zich af wist te schudden. De Brit pakte op die manier na een zinderend gevecht zijn eerste wereldtitel. James Hinchcliffe - Formule 1-analist - was heel blij voor Norris, aangezien hij toch een bepaalde stempel zou hebben.

Norris maakte ooit een keer bekend dat hij kampte met mentale problemen en zelfs depressiviteit. Hierdoor kreeg de McLaren-coureur een stempel van dat hij te aardig zou zijn en bovendien niet geschikt is om wereldkampioen te worden. Nadat hij in 2025 met de wereldtitel aan de haal ging, zal Norris uiteindelijk toch een lange neus trekken naar de rest van de paddock.

Hinchcliffe lyrisch over Norris

In een F1-podcast uitte Hinchcliffe zijn blijdschap voor Norris, die volgens hem terecht de titel heeft gewonnen. "Ik ben ontzettend blij voor Lando. Ik ben blij dat hij het voor elkaar heeft gekregen. Ik ben blij dat hij het heeft gedaan, ondanks dat veel mensen in eerste instantie niet per se respect hadden voor de manier waarop hij het aanpakte", zo klonk het.

"En ik denk dat het veel vergt van een atleet op dat niveau, met zoveel aandacht en kritiek op je gericht, om voet bij stuk te houden en het op je eigen manier te doen. En hij heeft het voor elkaar gekregen", voegde hij daaraan toe.

Norris geen stereotype-wereldkampioen?

Hinchcliffe concludeerde daarbij dat Norris korte metten heeft gemaakt met zijn eigen stempel. Volgens de voormalig IndyCar-coureur kunnen dus ook aardige jongens de wereldtitel winnen. "Hij heeft het hele stereotype van de aardige jongen die als laatste eindigt, ontkracht", zo vervolgde hij. "En ik denk dat hij eigenlijk veel heeft bereikt. Ik denk dat hij door het op die manier te doen, en het succesvol te doen, veel heeft betekend voor jonge atleten, in de zin dat het oké is om soms tegenslagen te hebben."

De wereldtitel van Norris is volgens Hinchcliffe een goede zaak, niet alleen voor hem zelf, maar voor de sport wereldwijd. "Het is oké om soms te worstelen en erover te praten en erdoorheen te werken. Dus ik ben blij voor Lando, maar ik ben ook blij voor de jeugdatletiek wereldwijd. Ik denk dat het echt een goede zaak is."