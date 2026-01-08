user icon
Opvallend: Eerste gridstraf voor GP Australië is al een feit

Komend seizoen in de Formule 1 zal mede in het teken staan van een nieuw team dat plaats neemt op de grid: Cadillac F1. Met de ervaren coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas achter het stuur, hoopt het Amerikaanse merk voor een stunt te zorgen in de koningsklasse van de autosport. Al zal laatstgenoemde met een smetje aan zijn eerste race beginnen. 

Na een tussenjaar bij Mercedes zal Bottas zijn rentree maken op de grid. Na zijn vertrek bij Sauber moest hij een jaar lang toekijken als reservecoureur bij zijn voormalige werkgever, maar mag zich nu weer klaarmaken voor het echte werk. Met wederom een bak ervaring en frisse energie, keert Bottas vol goede moed weer terug. 

Bottas heeft nog rekening openstaan

Maar toch zal Bottas, als hij terugkeert in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, meteen een kleine domper moeten verteren. De Fin heeft namelijk nog een openstaande rekening, vanwege een actie die hij verrichtte in zijn laatste race voor Sauber in 2024. 

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van 2024, reed Bottas in de 31e ronde Kevin Magnussen van de baan. Nadat hij blokkeerde aan het einde van het rechte stuk, reed de Fin vol in de zijkant van de Deen, die op dat moment zijn laatste race voor Haas reed. 

Gridstraf voor Bottas en Cadillac

De FIA heeft het daar niet bij laten zitten. Aangezien Bottas zichzelf uit de wedstrijd had gereden - en een tijdstraf dus niet veel zin had - besloten de stewards om hem een gridpenalty van vijf plekken te geven. Maar die straf staat nog steeds, ook al heeft hij een jaar geen races gereden in de F1. 

Bottas mag dus meteen aan de bak tijdens de kwalificatie in Melbourne in het eerste raceweekend ooit van Cadillac. De 36-jarige staat bekend als een uitstekende qualifier, dus die kwaliteiten zullen meteen getest worden.

schwantz34

Posts: 41.699

Toch knap om met terugwerkende kracht toch nog het haasje te zijn....

  • 2
  • 8 jan 2026 - 13:39
Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.450

    Als Bottas met de dikke huid de 107%-regel niet haalt, neemt hij de straf mee naar China, vervolgens naar Japan en uiteindelijk start hij in Miami vanaf p22...

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 14:52

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

