Komend seizoen in de Formule 1 zal mede in het teken staan van een nieuw team dat plaats neemt op de grid: Cadillac F1. Met de ervaren coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas achter het stuur, hoopt het Amerikaanse merk voor een stunt te zorgen in de koningsklasse van de autosport. Al zal laatstgenoemde met een smetje aan zijn eerste race beginnen.

Na een tussenjaar bij Mercedes zal Bottas zijn rentree maken op de grid. Na zijn vertrek bij Sauber moest hij een jaar lang toekijken als reservecoureur bij zijn voormalige werkgever, maar mag zich nu weer klaarmaken voor het echte werk. Met wederom een bak ervaring en frisse energie, keert Bottas vol goede moed weer terug.

Meer over Valtteri Bottas 'Perez en Bottas in Amsterdam voor Cadillac-sponsor'

Bottas heeft nog rekening openstaan

Maar toch zal Bottas, als hij terugkeert in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, meteen een kleine domper moeten verteren. De Fin heeft namelijk nog een openstaande rekening, vanwege een actie die hij verrichtte in zijn laatste race voor Sauber in 2024.

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van 2024, reed Bottas in de 31e ronde Kevin Magnussen van de baan. Nadat hij blokkeerde aan het einde van het rechte stuk, reed de Fin vol in de zijkant van de Deen, die op dat moment zijn laatste race voor Haas reed.

Gridstraf voor Bottas en Cadillac

De FIA heeft het daar niet bij laten zitten. Aangezien Bottas zichzelf uit de wedstrijd had gereden - en een tijdstraf dus niet veel zin had - besloten de stewards om hem een gridpenalty van vijf plekken te geven. Maar die straf staat nog steeds, ook al heeft hij een jaar geen races gereden in de F1.

Bottas mag dus meteen aan de bak tijdens de kwalificatie in Melbourne in het eerste raceweekend ooit van Cadillac. De 36-jarige staat bekend als een uitstekende qualifier, dus die kwaliteiten zullen meteen getest worden.