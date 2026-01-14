user icon
McLaren neemt nadrukkelijk afstand van favorietenrol

McLaren neemt nadrukkelijk afstand van favorietenrol

Het team van McLaren beleefde vorig jaar een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Ze wonnen de constructeurstitel, en werden met Lando Norris wereldkampioen. Alle ogen zijn voor de start van het nieuwe seizoen dan ook op hen gericht, maar McLaren-CEO Zak Brown ziet zichzelf niet als de grote favoriet.

Het team van McLaren wist in de afgelopen anderhalf jaar regelmatig te domineren in de Formule 1. In 2024 zetten ze in de tweede seizoenshelft grote stappen, en wisten ze Red Bull de constructeurstitel te ontfutselen. Vorig jaar waren ze dominant, en wisten ze al in Singapore de constructeurstitel te prolongeren. Met Norris en Oscar Piastri beschikten ze over twee ijzers in het vuur in de titelstrijd, en uiteindelijk ging de Brit er met het goud vandoor.

Niemand weet of McLaren dit jaar weer zal domineren. Er gaan immers nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat kan ervoor zorgen dat alles gaat veranderen. Toch blijft McLaren voor veel mensen één van de favorieten voor de titel.

Is McLaren de favoriet?

McLaren-CEO Zak Brown ziet dat net wat anders, en daar doet hij niet geheimzinnig over. In een open brief aan de fans op de website van McLaren spreekt Brown zich uit: "Het nieuwe tijdperk van regelgeving in de Formule 1 zal nieuwe uitdagingen met zich meebrengen naarmate het landschap van de concurrentie verandert."

Brown wil echter niet stellen dat McLaren kansloos is: "Ons doel blijft om voort te bouwen op de fundamenten die ons succes hebben opgeleverd in 2024 en 2025, en om de hoge standaarden te halen die nodig zijn om mee te vechten in de top."

Hoe ziet Brown zijn kansen?

Brown durft verder nog niets te zeggen over hoe alles eruit zal gaan zien: "Niemand kan op dit moment voorspellen hoe het deelnemersveld er bij de eerste races uit zal gaan zien. Dat neemt niet weg dat Andrea Stella en zijn team al geruime tijd hard werken om ons de beste mogelijkheden te geven op een sterke start."

  • Larry Perkins

    Posts: 62.536

    Brown loopt wel achter met het persbericht dat McLaren achter ligt, dat belooft weinig goeds...

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 16:33

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar