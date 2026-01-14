Het team van McLaren beleefde vorig jaar een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Ze wonnen de constructeurstitel, en werden met Lando Norris wereldkampioen. Alle ogen zijn voor de start van het nieuwe seizoen dan ook op hen gericht, maar McLaren-CEO Zak Brown ziet zichzelf niet als de grote favoriet.

Het team van McLaren wist in de afgelopen anderhalf jaar regelmatig te domineren in de Formule 1. In 2024 zetten ze in de tweede seizoenshelft grote stappen, en wisten ze Red Bull de constructeurstitel te ontfutselen. Vorig jaar waren ze dominant, en wisten ze al in Singapore de constructeurstitel te prolongeren. Met Norris en Oscar Piastri beschikten ze over twee ijzers in het vuur in de titelstrijd, en uiteindelijk ging de Brit er met het goud vandoor.

Niemand weet of McLaren dit jaar weer zal domineren. Er gaan immers nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat kan ervoor zorgen dat alles gaat veranderen. Toch blijft McLaren voor veel mensen één van de favorieten voor de titel.

Is McLaren de favoriet?

McLaren-CEO Zak Brown ziet dat net wat anders, en daar doet hij niet geheimzinnig over. In een open brief aan de fans op de website van McLaren spreekt Brown zich uit: "Het nieuwe tijdperk van regelgeving in de Formule 1 zal nieuwe uitdagingen met zich meebrengen naarmate het landschap van de concurrentie verandert."

Brown wil echter niet stellen dat McLaren kansloos is: "Ons doel blijft om voort te bouwen op de fundamenten die ons succes hebben opgeleverd in 2024 en 2025, en om de hoge standaarden te halen die nodig zijn om mee te vechten in de top."

Hoe ziet Brown zijn kansen?

Brown durft verder nog niets te zeggen over hoe alles eruit zal gaan zien: "Niemand kan op dit moment voorspellen hoe het deelnemersveld er bij de eerste races uit zal gaan zien. Dat neemt niet weg dat Andrea Stella en zijn team al geruime tijd hard werken om ons de beste mogelijkheden te geven op een sterke start."