user icon
icon

Mercedes imponeert met nieuw strijdwapen: "Betrouwbaarheid is verbluffend"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes imponeert met nieuw strijdwapen: "Betrouwbaarheid is verbluffend"

Mercedes wordt door velen al bestempeld als hét team om in de gaten te houden richting 2026. Tijdens de shakedown in Barcelona maakte de Duitse renstal een ijzersterke indruk en volgens insiders kwam Mercedes zelfs als beste uit de eerste testdagen. Andrew Shovlin, trackside engineering director van het team, kan die conclusie alleen maar onderschrijven na een uiterst productieve week met de gloednieuwe W17.

Na meerdere seizoenen waarin Mercedes achter de dominante teams aanliep, lijkt de basis nu eindelijk weer te kloppen. Vooral op het gebied van betrouwbaarheid en ontwikkeling ziet Shovlin duidelijke signalen dat Mercedes een grote stap heeft gezet.

Meer over Mercedes 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan

'Mercedes heeft indruk gemaakt'

Shovlin sprak met de F1 over de nieuwe wagen en de vertoning daarvan tijdens de allereerste testdagen van het nieuwe seizoen: "Vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid was het echt imposant. Er zitten zoveel nieuwe systemen in de auto en die hebben uitstekend gewerkt."

De drie dagen waren uiterst cruciaal en effectief voor Mercedes. Het team reed maar liefst 502 ronden in Barcelona. De shakedown stond voornamelijk in het teken van de auto leren kennen en dat is dan ook iets wat Mercedes heeft gedaan.

Shovlin ziet betrouwbaar Mercedes

De Mercedes is erg gegroeid tijdens de shakedown, aldus Shovlin. "Op alle gebieden die op de eerste dag nog niet zo goed waren, hebben we grote stappen gezet. Die vooruitgang maakte ons elke dag sneller. De betrouwbaarheid is gewoonweg verbluffend. Het is een geweldige beloning voor iedereen die al jaren aan dit project werkt", zo laat de Mercedes-topman weten.

De volgende stop is Bahrein, waar nog zes dagen wordt getest voordat de teams tegen elkaar gaan strijden in Melbourne. Mercedes heeft een duidelijk doel voor de laatste tests van het voorseizoen: "In Bahrein gaan we ons veel meer richten op de afstelling. We willen ontdekken hoe we de auto in het juiste venster voor optimale prestaties krijgen. Door de lage temperaturen hier is dat lastig te beoordelen."

Zo gaan de zilverpijlen zich focussen op andere aspecten dan alleen de basis: "Die laatste test moet meer gaan over racevoorbereiding", aldus Shovlin. "Denk aan kwalificatie- en racesimulaties en alle scenario’s die daarbij horen."

Rimmer

Posts: 13.129

Met Kimi en Sjors hebben ze meer dan voldoende snelheid en kwaliteit in huis.
Mercedes wordt lachend kampioen dit jaar.
En McLaren dan? Die niet. Die hadden vorig jaar wat leuke trucjes en vondsten waardoor ze onverslaanbaar waren maar dat is dit jaar niet zo. Wie weet in 2027 weer maar dit jaa... [Lees verder]

  • 4
  • 1 feb 2026 - 13:45
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.363

    Het gaat idd niet alleen over de motoren bij deze tests.
    Ook alle sensoren, knopjes, schuifjes...alle systemen moeten kloppen en samenwerken.

    Mercedes heeft het ogenschijnlijk het beste voor mekaar, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze dan ook de snelste zullen zijn.

    • + 1
    • 1 feb 2026 - 13:08
    • Rimmer

      Posts: 13.128

      Met Kimi en Sjors hebben ze meer dan voldoende snelheid en kwaliteit in huis.
      Mercedes wordt lachend kampioen dit jaar.
      En McLaren dan? Die niet. Die hadden vorig jaar wat leuke trucjes en vondsten waardoor ze onverslaanbaar waren maar dat is dit jaar niet zo. Wie weet in 2027 weer maar dit jaar mag je gaan genieten van vriend die zijn eerste wereldtitel pakt.

      • + 4
      • 1 feb 2026 - 13:45
    • snailer

      Posts: 31.558

      Wat ik niet zo goed begrijp is dat Mercedes op dit gebied er uit wordt gepikt. Meer dan de helft van de teams hebben behoorlijk wat rondes gereden zonder dat ze zijn stilgevallen. Veel onderdelen, bijvoorbeeld de door je genoemde sensoren, zijn niet altijd fataal. Sommigen kunnen tijdens het rijden gewoon genegeerd worden door de sensor te disabelen door settings. Gewoon een voorbeeld.
      Goed. Dan heeft een team 50 rondes minder gereden. Dan nog is dat vele meer dan een race. Zelfs dan 3 races.

      Er zijn gewoon een hele berg teams die betrouwbare zijn gebleken onder de omstandigheden van vorige week in Spanje. Spanje is niet het meest hobbelige circuti trouwens. En de temperatuur was vrij laag. En zelfs een stuk lager dan de meeste Gp zal zijn.

      Hoge temperaturen is nog niet getest. De betrouwbaarheid is er. Ook voor al die andere teams die niet zijn stilgevallen.De nieuwe test is wat dat betreft bij de volgende test waar het waarschijnlijk warmer zal zijn.

      Wat ik persoonlijk interessant vind is de reactie van de rijder. Jammer genoeg geen beelden gezien van het uitstappen na de eerste indruk. Rijders die happy het de auto zijn zullen allemaal een big smile op hun gezicht hebben. Die ontstaat zodra ze de help af zetten de de teamgenoten in de ogen kijken en weer terug. Die zullen namelijk vragen de ogen hebben (niet zoals jij naar een vrouw kijkt, he!) En de rijder zal er op reagren. Dat heb ik gemist. Ik moet het dus doen met interviews.

      En daar lijken de Mercedes rijders wel het meest extatisch te zijn. Het lijkt er op of de Mercedes lekker rijdt. Wat dat ook mag betekenen.
      En wie weet waren de Ferrari rijders even blij.

      Het is echt niet zo in ieder geval dat de Mercedes nu typiach betrouwbaarder overkomt als een aantal andere auto's.
      Of heb ik een aantal momenten gemist dat RBR, RB, Ferrari, etc. zijn stilgevallen?

      Ook McLaren. waar ze na hun eerste dag een kleine issue hebben gefixed is daarna gewoon betrouwbaar gebleken onder de huidige omstandigheden in Spanje.


      In ieder geval gezien de positieve geluiden van de rijders ziet het er erg goed uit voor Antonelli en en je Jong-vriend Russell. Maar dat vind ik gebaseerd op de reacties van Hamilton en Leclerc ook gelden voor hun.
      Bij Verstappen klinkt gematigd optimisme. Gevoelsmatig vermoed ik dat het beter is gegaan dan Verstappen zelf verwachtte. Maar die houdt al zijn hele leven al dergelijke verhalen. Zelfs nadat hij een aantal maanden in de 2023 auto had gereden kwam hij met een opmerking dat ze hard moesten werken aan verbetreringen. Hem vind ik vaak erg moeilijk te pijlen.

      • + 1
      • 1 feb 2026 - 13:47
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.363

      We zullen het na 'n paar races zien wie er het beste voorstaat.

      Dan gaan de updates komen en dan is het nog maar de vraag wie het beste zijn huiswerk gedaan heeft

      • + 1
      • 1 feb 2026 - 13:56
    • snailer

      Posts: 31.558

      De 4 grote teams komen waarschijnlijk al met updates de volgende testweek. Waarschijnlijk meer teams. Wie weet wat dat doet. Wat dat betreft is het dan weer wel wat interessanter.

      Trouwens. De motoren zullen ook wel een firmware update krijgen.

      • + 1
      • 1 feb 2026 - 14:41
    • skibeest

      Posts: 2.002

      Ik zeg altijd, als het knopje maar klopt komt alles gereed

      • + 0
      • 1 feb 2026 - 16:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.363

      Maar je moet wel weten hoe je met het knopje om moet gaan...

      • + 1
      • 1 feb 2026 - 17:56

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar