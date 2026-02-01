Mercedes wordt door velen al bestempeld als hét team om in de gaten te houden richting 2026. Tijdens de shakedown in Barcelona maakte de Duitse renstal een ijzersterke indruk en volgens insiders kwam Mercedes zelfs als beste uit de eerste testdagen. Andrew Shovlin, trackside engineering director van het team, kan die conclusie alleen maar onderschrijven na een uiterst productieve week met de gloednieuwe W17.

Na meerdere seizoenen waarin Mercedes achter de dominante teams aanliep, lijkt de basis nu eindelijk weer te kloppen. Vooral op het gebied van betrouwbaarheid en ontwikkeling ziet Shovlin duidelijke signalen dat Mercedes een grote stap heeft gezet.

'Mercedes heeft indruk gemaakt'

Shovlin sprak met de F1 over de nieuwe wagen en de vertoning daarvan tijdens de allereerste testdagen van het nieuwe seizoen: "Vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid was het echt imposant. Er zitten zoveel nieuwe systemen in de auto en die hebben uitstekend gewerkt."

De drie dagen waren uiterst cruciaal en effectief voor Mercedes. Het team reed maar liefst 502 ronden in Barcelona. De shakedown stond voornamelijk in het teken van de auto leren kennen en dat is dan ook iets wat Mercedes heeft gedaan.

Shovlin ziet betrouwbaar Mercedes

De Mercedes is erg gegroeid tijdens de shakedown, aldus Shovlin. "Op alle gebieden die op de eerste dag nog niet zo goed waren, hebben we grote stappen gezet. Die vooruitgang maakte ons elke dag sneller. De betrouwbaarheid is gewoonweg verbluffend. Het is een geweldige beloning voor iedereen die al jaren aan dit project werkt", zo laat de Mercedes-topman weten.

De volgende stop is Bahrein, waar nog zes dagen wordt getest voordat de teams tegen elkaar gaan strijden in Melbourne. Mercedes heeft een duidelijk doel voor de laatste tests van het voorseizoen: "In Bahrein gaan we ons veel meer richten op de afstelling. We willen ontdekken hoe we de auto in het juiste venster voor optimale prestaties krijgen. Door de lage temperaturen hier is dat lastig te beoordelen."

Zo gaan de zilverpijlen zich focussen op andere aspecten dan alleen de basis: "Die laatste test moet meer gaan over racevoorbereiding", aldus Shovlin. "Denk aan kwalificatie- en racesimulaties en alle scenario’s die daarbij horen."