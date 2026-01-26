McLaren lanceerde vandaag de gloednieuwe auto van Lando Norris en Oscar Piastri. Het team uit Woking presenteerde op hun eigen kanalen de MCL40. De verwachtingen van McLaren zullen hoog zijn, al wilden zij daar zelf nog niet aan meedoen.

De afgelopen jaren speelde McLaren een grote rol van betekenis in het grondeffect-tijdperk in de Formule 1. Het team van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella slaagde erin om Red Bull Racing voorbij te streven en Max Verstappen te onttronen als wereldkampioen. Daarbij pakte het ook tweemaal de constructeurstitel, namelijk in 2024 en 2025.

McLaren weer de favoriet?

Aangezien McLaren de afgelopen twee jaar de beste auto had, zal een groot deel van de paddock de ogen wederom hebben gericht op het team uit Woking. Alleen Rob Marshall, een van de sleutelfiguren in het ontwerpen van de auto, wil nog ver van de favorietenrol blijven. "Ik denk dat wat je ziet waarschijnlijk grotendeels overeenkomt met wat we in de eerste race zullen laten zien. We zullen veel tijd en energie steken in het begrijpen van deze auto", aldus Marshall tegenover de officiële kanalen van McLaren.

"We moeten ook rekening houden met wat de concurrentie doet. We moeten ons laten inspireren door wat zij wel of niet kunnen bereiken, en wat ze ons wel of niet kunnen laten zien. We moeten ons echt heel goed concentreren op het doorgronden van deze auto's", voegde hij daaraan toe.

Nieuwe regels, nieuwe kansen

Komend jaar zal voornamelijk in het teken staan van gloednieuwe auto's in de F1. Door de nieuwe reglementen, zullen alle teams aantreden met een nieuwer bolide. "Het is erg complex. Alles is nieuw. Er zijn veel dingen die we moeten afstellen en optimaliseren, dus ik denk dat het introduceren van veel nieuwe dingen in een vroeg stadium de zaken alleen maar ingewikkelder zou maken", zo vervolgde Marshall.

"Ik denk dat het beter is om ons platform eerst goed te begrijpen voordat we het te snel gaan herontwerpen, nog voordat er een ronde is gereden", zo sloot hij uiteindelijk af.