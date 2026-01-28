Regerend constructeurskampioen McLaren heeft de eerste meters gereden met de nieuwe auto. De Britse renstal sloeg de eerste twee testdagen in Barcelona over, en gaf aan dat ze vandaag wél zouden rijden. Ze lieten eventjes op zich wachten, maar Lando Norris verscheen zojuist op de baan.

Op het circuit van Barcelona in Spanje vindt deze week de besloten testweek plaats. Tien van de elf teams zijn aanwezig in Barcelona, en ze hebben onderling afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen in actie zullen komen. McLaren kwam niet in actie op maandag en dinsdag, en kondigde gisteren aan dat ze vandaag wél de baan op zouden gaan.

McLaren had voor deze week nog geen meter gereden met de nieuwe MCL40, maar daar is nu verandering ingekomen. Het Spaanse medium SoyMotor deelde zojuist de eerste beelden van de zwarte McLaren die in de handen van regerend wereldkampioen Norris over de baan rijdt.

Begin van een nieuw tijdperk

Voor McLaren is dit het begin van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, ze zijn één van de laatste teams dat meters maakt met de nieuwe auto. Aston Martin wordt morgen pas op de baan verwacht, terwijl Williams niet aanwezig is in Barcelona.

Op de beelden die door SoyMotor zijn gedeeld, valt nog weinig te zien van de nieuwe MCL40. Het team rijdt deze week met een soort camouflagekleurstelling, en ze zullen de kaarten zoveel mogelijk tegen de borst proberen te houden. Hoe goed de nieuwe bolide is, moet dan ook nog blijken. De concurrentie van Mercedes, Red Bull en Ferrari maakten eerder deze week al wel meters, en ze zullen de verrichtingen van McLaren dan ook met bovengemiddelde interesse volgen.

Wat zijn de plannen voor de komende dagen?

McLaren was gister al aanwezig op de baan, maar voerde toen tests uit in de garage. Het duurde vandaag ongeveer twee uur voordat ze hun eerste meters met de nieuwe auto maakten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ze vandaag nog veel meer meters gaan rijden met de nieuwe auto. Ze worden ook op donderdag en vrijdag op de baan verwacht.