user icon
icon

McLaren zet grote stap en stuurt nieuwe F1-wagen eindelijk de baan op

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren zet grote stap en stuurt nieuwe F1-wagen eindelijk de baan op

Regerend constructeurskampioen McLaren heeft de eerste meters gereden met de nieuwe auto. De Britse renstal sloeg de eerste twee testdagen in Barcelona over, en gaf aan dat ze vandaag wél zouden rijden. Ze lieten eventjes op zich wachten, maar Lando Norris verscheen zojuist op de baan.

Op het circuit van Barcelona in Spanje vindt deze week de besloten testweek plaats. Tien van de elf teams zijn aanwezig in Barcelona, en ze hebben onderling afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen in actie zullen komen. McLaren kwam niet in actie op maandag en dinsdag, en kondigde gisteren aan dat ze vandaag wél de baan op zouden gaan.

Meer over McLaren <b> Officieel: </b> McLaren lanceert auto van Norris en Piastri voor komend jaar

Officieel: McLaren lanceert auto van Norris en Piastri voor komend jaar

26 jan
 McLaren stelt debuut van nieuwe F1-wagen voorlopig uit

McLaren stelt debuut van nieuwe F1-wagen voorlopig uit

27 jan

McLaren had voor deze week nog geen meter gereden met de nieuwe MCL40, maar daar is nu verandering ingekomen. Het Spaanse medium SoyMotor deelde zojuist de eerste beelden van de zwarte McLaren die in de handen van regerend wereldkampioen Norris over de baan rijdt. 

Begin van een nieuw tijdperk

Voor McLaren is dit het begin van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, ze zijn één van de laatste teams dat meters maakt met de nieuwe auto. Aston Martin wordt morgen pas op de baan verwacht, terwijl Williams niet aanwezig is in Barcelona.

Op de beelden die door SoyMotor zijn gedeeld, valt nog weinig te zien van de nieuwe MCL40. Het team rijdt deze week met een soort camouflagekleurstelling, en ze zullen de kaarten zoveel mogelijk tegen de borst proberen te houden. Hoe goed de nieuwe bolide is, moet dan ook nog blijken. De concurrentie van Mercedes, Red Bull en Ferrari maakten eerder deze week al wel meters, en ze zullen de verrichtingen van McLaren dan ook met bovengemiddelde interesse volgen.

Wat zijn de plannen voor de komende dagen?

McLaren was gister al aanwezig op de baan, maar voerde toen tests uit in de garage. Het duurde vandaag ongeveer twee uur voordat ze hun eerste meters met de nieuwe auto maakten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ze vandaag nog veel meer meters gaan rijden met de nieuwe auto. Ze worden ook op donderdag en vrijdag op de baan verwacht.

Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Lando Norris McLaren F1 Test Barcelona 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.329

    Eigenlijk ben ik het meest benieuwd naar Aston Martin met de Honda achterin.
    We weten dat de Mercedes motoren het prima doen.

    Niemand laat natuurlijk het achterste van de tong zien....dus ja, spannend voor Honda.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 11:31

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar