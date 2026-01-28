De derde testdag van de besloten testweek in Barcelona is weer begonnen. Aangezien het weer vandaag aanzienlijk beter is dan gisteren, kiezen meer teams ervoor om meters te maken. Het team van Red Bull Racing is vandaag niet op de baan te vinden.

De teams hebben afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen zullen gebruiken. Ze mogen zelf invullen wanneer ze in actie komen, en dat betekent dat er op sommige dagen veel actie is, terwijl de baan op andere dagen nagenoeg leeg blijft. Op maandag kwamen bijna alle teams in actie, terwijl Ferrari en Red Bull op dinsdag de enige teams waren die de regen trotseerden.

Aangezien het vandaag droog is in Barcelona, kiezen meer teams ervoor om de baan op te gaan. Vanochtend verscheen George Russell in zijn Mercedes direct op de baan, waarna ook Franco Colapinto in zijn Alpine werd gespot en Oliver Bearman (Haas) en Arvid Lindblad (Racing Bulls) hun eerste meters van de dag maakten.

Waar is Red Bull?

Het team dat vandaag sowieso ontbreekt, is Red Bull. De Oostenrijkse renstal kwam op maandag en dinsdag in actie, en hebben dus nog maar één dag over om te testen. Op dinsdag ging het mis voor het team, toen Isack Hadjar zwaar crashte. Het is nog maar de vraag of ze deze week nog kunnen rijden, omdat ze in deze fase van het seizoen mogelijk een tekort aan reserveonderdelen hebben.

Volgens De Telegraaf hoopt Red Bull de auto te kunnen repareren voor later deze week. Het is dan de bedoeling dat Max Verstappen een volle dag voor zijn rekening kan nemen. Red Bull heeft de dagen keurig verdeeld tussen de twee coureurs. Op maandag reed Hadjar de volledige dag, terwijl Verstappen op dinsdag de ochtend voor zijn rekening nam en zijn Franse teamgenoot in de middag weer mocht rijden.

Komt McLaren vandaag in actie?

Het is de verwachting dat het team van McLaren later vandaag ook de baan opgaat. De regerend constructeurskampioen sloeg de eerste twee testdagen over, al was dat geen verrassing. Ze hadden eerder al aangekondigd dat ze zolang mogelijk zouden doorgaan met het ontwikkelen van de auto. McLaren heeft nog geen meters gemaakt met de nieuwe MCL40, en de test van vandaag geldt dan ook als een soort shakedown.