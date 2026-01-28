user icon
icon

Red Bull slaat derde testdag over na pijnlijke crash

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull slaat derde testdag over na pijnlijke crash

De derde testdag van de besloten testweek in Barcelona is weer begonnen. Aangezien het weer vandaag aanzienlijk beter is dan gisteren, kiezen meer teams ervoor om meters te maken. Het team van Red Bull Racing is vandaag niet op de baan te vinden.

De teams hebben afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen zullen gebruiken. Ze mogen zelf invullen wanneer ze in actie komen, en dat betekent dat er op sommige dagen veel actie is, terwijl de baan op andere dagen nagenoeg leeg blijft. Op maandag kwamen bijna alle teams in actie, terwijl Ferrari en Red Bull op dinsdag de enige teams waren die de regen trotseerden.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan

Aangezien het vandaag droog is in Barcelona, kiezen meer teams ervoor om de baan op te gaan. Vanochtend verscheen George Russell in zijn Mercedes direct op de baan, waarna ook Franco Colapinto in zijn Alpine werd gespot en Oliver Bearman (Haas) en Arvid Lindblad (Racing Bulls) hun eerste meters van de dag maakten.

Waar is Red Bull?

Het team dat vandaag sowieso ontbreekt, is Red Bull. De Oostenrijkse renstal kwam op maandag en dinsdag in actie, en hebben dus nog maar één dag over om te testen. Op dinsdag ging het mis voor het team, toen Isack Hadjar zwaar crashte. Het is nog maar de vraag of ze deze week nog kunnen rijden, omdat ze in deze fase van het seizoen mogelijk een tekort aan reserveonderdelen hebben.

Volgens De Telegraaf hoopt Red Bull de auto te kunnen repareren voor later deze week. Het is dan de bedoeling dat Max Verstappen een volle dag voor zijn rekening kan nemen. Red Bull heeft de dagen keurig verdeeld tussen de twee coureurs. Op maandag reed Hadjar de volledige dag, terwijl Verstappen op dinsdag de ochtend voor zijn rekening nam en zijn Franse teamgenoot in de middag weer mocht rijden.

Komt McLaren vandaag in actie?

Het is de verwachting dat het team van McLaren later vandaag ook de baan opgaat. De regerend constructeurskampioen sloeg de eerste twee testdagen over, al was dat geen verrassing. Ze hadden eerder al aangekondigd dat ze zolang mogelijk zouden doorgaan met het ontwikkelen van de auto. McLaren heeft nog geen meters gemaakt met de nieuwe MCL40, en de test van vandaag geldt dan ook als een soort shakedown.

Illym3ns

Posts: 208

Checo, Liam en Yuki lachen in het vuistje.

  • 1
  • 28 jan 2026 - 11:01
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Illym3ns

    Posts: 208

    Checo, Liam en Yuki lachen in het vuistje.

    • + 1
    • 28 jan 2026 - 11:01
  • hupholland

    Posts: 9.574

    weet niet hoe het daar zit met de weersvoorspellers, maar als je dit van tevoren zou weten waarom rij je dan op dinsdag ipv een droge dag als vandaag?

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 11:43

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar