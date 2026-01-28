Het team van Red Bull Racing is op een positieve manier aan de besloten testweek in Barcelona begonnen. De tijden op maandag en dinsdag zagen er niet slecht uit, en ze liepen niet tegen noemenswaardige problemen aan. Op de achtergrond gaat het veel over het vermeende motortrucje met de compressieverhoudingen, maar Red Bull ontkent dat ze hier gebruik van maken.

Red Bull rijdt vanaf dit jaar met eigen krachtbronnen in de Formule 1. In de fabriek in Milton Keynes wordt er al maanden samen met Ford gewerkt aan deze krachtbronnen, en de eerste signalen zijn positief. Racing Bulls werkte vorige week een succesvolle shakedown af op Imola, en deze week zijn er al veel meters gemaakt in Barcelona.

Op maandag klokte Isack Hadjar in zijn Red Bull RB22 zelfs de snelste tijd van de dag, terwijl Max Verstappen zich op dinsdag ook in zijn sas leek te voelen in de auto. Hadjar crashte wel in de middagsessie, maar bij Red Bull kijken ze liever naar de positieve punten. De nieuwe krachtbron lijkt naar wens te fungeren, en Mercedes-coureur George Russell gaf al aan dat hij onder de indruk was.

De motor van Mercedes

Alle ogen waren deze week vooral op Mercedes gericht. De Duitse renstal wordt gezien als de grote favoriet, en ze zouden gebruikmaken van een slim trucje met de motor. Er wordt gewezen op een truc met de compressieverhoudingen, waardoor ze een groot voordeel zouden hebben. De andere fabrikanten zijn woest, maar de FIA heeft het vooralsnog goedgekeurd.

Gebruikt Red Bull de controversiële truc?

Volgens de geruchten zou ook Red Bull bezig zijn met dit trucje, maar deze verhalen verstomden in de afgelopen dagen. Volgens De Telegraaf klopt hier niets van, en wordt dit door insiders in alle toonaarden ontkend. Red Bull zou volgens eerdere geruchten nog niet zover zijn als Mercedes met deze truc.

Red Bull komt vandaag niet in actie tijdens de test in Barcelona. Alle teams mogen drie van de vijf testdagen gebruiken, en Red Bull heeft besloten de dag van vandaag over te slaan.