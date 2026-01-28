user icon
Het team van Red Bull Racing is op een positieve manier aan de besloten testweek in Barcelona begonnen. De tijden op maandag en dinsdag zagen er niet slecht uit, en ze liepen niet tegen noemenswaardige problemen aan. Op de achtergrond gaat het veel over het vermeende motortrucje met de compressieverhoudingen, maar Red Bull ontkent dat ze hier gebruik van maken.

Red Bull rijdt vanaf dit jaar met eigen krachtbronnen in de Formule 1. In de fabriek in Milton Keynes wordt er al maanden samen met Ford gewerkt aan deze krachtbronnen, en de eerste signalen zijn positief. Racing Bulls werkte vorige week een succesvolle shakedown af op Imola, en deze week zijn er al veel meters gemaakt in Barcelona.

Op maandag klokte Isack Hadjar in zijn Red Bull RB22 zelfs de snelste tijd van de dag, terwijl Max Verstappen zich op dinsdag ook in zijn sas leek te voelen in de auto. Hadjar crashte wel in de middagsessie, maar bij Red Bull kijken ze liever naar de positieve punten. De nieuwe krachtbron lijkt naar wens te fungeren, en Mercedes-coureur George Russell gaf al aan dat hij onder de indruk was.

De motor van Mercedes

Alle ogen waren deze week vooral op Mercedes gericht. De Duitse renstal wordt gezien als de grote favoriet, en ze zouden gebruikmaken van een slim trucje met de motor. Er wordt gewezen op een truc met de compressieverhoudingen, waardoor ze een groot voordeel zouden hebben. De andere fabrikanten zijn woest, maar de FIA heeft het vooralsnog goedgekeurd.

Gebruikt Red Bull de controversiële truc?

Volgens de geruchten zou ook Red Bull bezig zijn met dit trucje, maar deze verhalen verstomden in de afgelopen dagen. Volgens De Telegraaf klopt hier niets van, en wordt dit door insiders in alle toonaarden ontkend. Red Bull zou volgens eerdere geruchten nog niet zover zijn als Mercedes met deze truc.

Red Bull komt vandaag niet in actie tijdens de test in Barcelona. Alle teams mogen drie van de vijf testdagen gebruiken, en Red Bull heeft besloten de dag van vandaag over te slaan.

Patrace

Posts: 6.489

De FIA loopt altijd achter de teams aan qua innovatie. De FIA kan gewoon niet alle scenario’s bedenken waar de teams mee gaan komen. En als ze het bedenken, is het nog de vraag of ze het ook kunnen verifiëren.
In dit geval had de FIA kennelijk niet bedacht dat de compressieverhouding anders zo... [Lees verder]

  • 1
  • 28 jan 2026 - 13:53
Reacties (6)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.568

    Toch jammer dat de FIA klaarblijkelijk niets leert van het verleden. Begrijp gewoon niet waarom men geen meet moment heeft ingebouwd als motor op bedrijfstemperatuur is. Met de flexwings kwam men er ook achter dat meetgegevens tijdens rijden ook anders waren. Ben wel benieuwd wat dit doet met de betrouwbaarheid van de motor. Het wil nog niet zeggen dat materialen met een hoger uitzettingscoëfficiënt betrouwbaar zijn.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 13:31
    • Patrace

      Posts: 6.490

      De FIA loopt altijd achter de teams aan qua innovatie. De FIA kan gewoon niet alle scenario’s bedenken waar de teams mee gaan komen. En als ze het bedenken, is het nog de vraag of ze het ook kunnen verifiëren.
      In dit geval had de FIA kennelijk niet bedacht dat de compressieverhouding anders zou zijn bij een hogere temperatuur en dat er een team zou zijn die dat zou toepassen.
      De FIA hier de schuld geven is makkelijk, maar niet geheel terecht, vind ik. Ik hou het op slim gevonden van Mercedes.

      • + 1
      • 28 jan 2026 - 13:53
    • jd2000

      Posts: 7.568

      Iedere techneut weet dat materialen uitzetten bij hitte. Had de FIA ook kunnen bedenken

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 15:02
    • Patrace

      Posts: 6.490

      Ja, natuurlijk weet de FIA dat ook wel.
      Als je vooraf elk theoretisch denkbaar scenario in de regels wilt vangen, heb je veel meer tijd nodig om de regels op te schrijven. En heb je dus ook veel meer tijd, geld en mensen nodig om het te controleren. Je kunt niet alles in regels vastleggen en dat moet je ook niet willen, want het beperkt innovatie.

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 15:13
    • WickieDeViking

      Posts: 226

      De FIA meet de compressieverhouding als de motor stilstaat, omdat dat het enige betrouwbare en handhaafbare getal is. Als de motor draait, verandert de effectieve compressie steeds door kleptiming, turbodruk en brandstofmengsel. Dus daar kun je geen officieel “getal” van maken.

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 15:53
    • WickieDeViking

      Posts: 226

      Dus theoretisch zouden ze het kunnen meten als de motor draait en warm is, maar in de praktijk is dat bijna onmogelijk en juridisch problematisch in de F1.

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 15:55

