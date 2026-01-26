user icon
F1-test op slot: Beveiliging grijpt hard in en stuurt pottenkijkers weg

Het Formule 1-seizoen is vandaag officieus van start gegaan met de eerste testweek op het circuit van Barcelona. De test vindt achter gesloten deuren plaats, en zelfs voor de media blijven de poorten gesloten. De Formule 1 doet er alles aan om de test 'geheim' te houden, en beveiligers sturen mensen rondom de baan weg.

Vandaag is het nieuwe tijdperk in de Formule 1 officieel van start gegaan op het circuit van Barcelona. De baanomstandigheden zijn niet ideaal, maar toch zijn er al zeven teams op het asfalt verschenen voor de eerste echte meters van het jaar. Normaal gesproken krijgen de media de kans om aanwezig te zijn bij de testdagen, maar in Barcelona is dat niet het geval. Het circuit is hermetisch afgesloten, en pas in Bahrein mogen er weer media en fotografen de paddock in.

Beveiliging grijpt hard in

In de huidige wereld lekt er vrijwel altijd iets uit, maar de Formule 1 doet er alles aan om dit deze week tot een minimum te beperken. In de vroege ochtend verschenen er beelden van Spaanse verslaggevers online, die zich hadden opgesteld in de heuvels rondom het circuit, ze werden echter al snel opgemerkt door de beveiliging en weggestuurd.

Volgens The Race zijn er een aantal vertegenwoordigers van de media afgereisd naar het circuit van Barcelona, maar houdt de beveiliging alles streng in de gaten. Delen van het circuit zijn zichtbaar vanaf de publieke ruimte rondom de baan, maar de beveiliging zou ook hier ingrijpen. Voorafgaand aan de test zouden meerdere auto's van de security al een rondje hebben gemaakt rondom de baan, om te controleren of er ergens mensen met camera's stonden.

Wat komt er wel naar buiten?

Er zijn dan ook nog maar weinig beelden naar buitengekomen. De Formule 1 deelde vanochtend zelf een aantal foto's en video's vanaf het circuit, terwijl bij de teams alleen Haas in de vroege ochtend een foto deelde met de rest van de wereld. Het team van Mercedes zou het meest productief zijn op deze eerste dag.

Reacties (4)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.054

    Wat een onzin….

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 12:53
  • Aquarius72

    Posts: 768

    Doordat ze zo druk met controleren waren buiten het circuit kon die fotograaf onopgemerkt z'n gang gaan en mooie plaatjes schieten bij de pits uitgang.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 13:17
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.161

    Vast een boom omgekapt om die foto's te maken!

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 13:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.314

    Schijnt dat er 'n aantal ICE'rs van die oranje meneer uit Amerika daar de boel bewaken....

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 14:00

