Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Eind deze maand staat de eerste testweek op het programma in Barcelona, en voor die tijd presenteren veel teams hun auto's. Toch lijkt het erop dat een aantal teams mogelijk de start van de eerste testweek moet overslaan.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat betekent dat de elf teams voor een enorme uitdaging staan. Achter de schermen wordt er al maanden gewerkt aan de nieuwe auto's, maar het is nog maar de vraag of iedereen op tijd klaar is.

Het team van Audi voerde vorige week een shakedown uit in Barcelona, terwijl een paar andere renstallen al lieten weten dat ze hun nieuwe auto al hebben opgestart. Aan de andere kant zitten de teams die achter op schema lopen. In de Italiaanse media gingen er bijvoorbeeld geruchten rond over Ferrari, dat achter op schema zou lopen. Op 26 januari staat de eerste dag van de testweek in Barcelona op het programma, maar dat betekent niet dat alle teams dan klaar zijn.

Bijzondere testweek

De eerste testweek duurt vijf dagen, en vindt achter gesloten deuren plaats. Pers en fotografen zijn niet welkom, en de teams zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk buiten de publiciteit te houden. Daarnaast hebben de teams afgesproken dat ze allemaal drie van de vijf testdagen kunnen gebruiken. Niet alle teams zullen dus elke dag rijden.

Zijn alle teams op tijd klaar?

De teams werken hard door, maar volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zijn een aantal van hen mogelijk niet op tijd klaar. Het medium stelt dat een aantal teams enorm achter op schema lopen, en dat ze niet aanwezig zullen zijn bij de eerste testdag.

Volgens het Italiaanse medium zullen er meerdere teams te laat komen, en kan hier ook een topteam tussen zitten. Dit is dus geen grote ramp, aangezien teams slechts op drie dagen in actie zullen komen. Het laat wel zien dat niet iedereen een vlekkeloos voorseizoen kent.