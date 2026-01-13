user icon
Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Eind deze maand staat de eerste testweek op het programma in Barcelona, en voor die tijd presenteren veel teams hun auto's. Toch lijkt het erop dat een aantal teams mogelijk de start van de eerste testweek moet overslaan.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat betekent dat de elf teams voor een enorme uitdaging staan. Achter de schermen wordt er al maanden gewerkt aan de nieuwe auto's, maar het is nog maar de vraag of iedereen op tijd klaar is.

Het team van Audi voerde vorige week een shakedown uit in Barcelona, terwijl een paar andere renstallen al lieten weten dat ze hun nieuwe auto al hebben opgestart. Aan de andere kant zitten de teams die achter op schema lopen. In de Italiaanse media gingen er bijvoorbeeld geruchten rond over Ferrari, dat achter op schema zou lopen. Op 26 januari staat de eerste dag van de testweek in Barcelona op het programma, maar dat betekent niet dat alle teams dan klaar zijn.

Bijzondere testweek

De eerste testweek duurt vijf dagen, en vindt achter gesloten deuren plaats. Pers en fotografen zijn niet welkom, en de teams zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk buiten de publiciteit te houden. Daarnaast hebben de teams afgesproken dat ze allemaal drie van de vijf testdagen kunnen gebruiken. Niet alle teams zullen dus elke dag rijden.

Zijn alle teams op tijd klaar?

De teams werken hard door, maar volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zijn een aantal van hen mogelijk niet op tijd klaar. Het medium stelt dat een aantal teams enorm achter op schema lopen, en dat ze niet aanwezig zullen zijn bij de eerste testdag. 

Volgens het Italiaanse medium zullen er meerdere teams te laat komen, en kan hier ook een topteam tussen zitten. Dit is dus geen grote ramp, aangezien teams slechts op drie dagen in actie zullen komen. Het laat wel zien dat niet iedereen een vlekkeloos voorseizoen kent.

ViggenneggiV

Posts: 3.140

Ferrari heeft extra tijd nodig om al die input van Lewis te verwerken

  • 5
  • 13 jan 2026 - 09:52
F1 Nieuws

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.746

    Het artikel is geschreven door de uiterst betrouwbare Frnco Nugnes die de meeste geruchten zelf verzint voor de clicks.


    F1 | Test in Barcelona: sommige teams zullen de eerste dag overslaan omdat ze te laat zijn?
    In de paddock krijgen de geruchten dat er een paar teams zouden kunnen zijn die na 26 januari in Montmelò zouden aankomen, de startdatum van de collectieve tests. Aangezien elk team slechts drie dagen spoor van de vijf op de kalender zal kunnen gebruiken, zal het niet verwonderlijk zijn of er mensen zullen zijn die de meeste tijd thuis zullen gebruiken om de auto af te maken.
    Franco Nugnes
    Gepubliceerd: 12 jan 2026, 16:00
    Er zijn mensen die fluisteren dat er misschien een paar teams te laat zullen zijn en er kan ook een topteam zijn.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 09:42
    • Pietje Bell

      Posts: 32.746

      Automatische vertaling vanuit het Italiaans (MS).

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 09:45
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.140

    Ferrari heeft extra tijd nodig om al die input van Lewis te verwerken

    • + 4
    • 13 jan 2026 - 09:52
    • HermanInDeZon

      Posts: 571

      Stel je voor.
      En dan de eerste race dominant zijn zoals in het begin van het Mercedes tijdperk

      Dat overleeft driekwart van dit forum niet.

      • + 4
      • 13 jan 2026 - 10:12
    • snailer

      Posts: 31.380

      Ik zou zeer blij zijn aangezien ik graag een keer Leclerc kampioen zou willen zien. Duidelijk beter dan Norris (nu nog wel, weet nooit wat er nog komt van Norris) en eigenlijk alleen een race of 6 in 2022 in de buurt geweest.

      Bring it on.

      Uiteraard blijft Verstappen mijn persoonlijke favoriet en daarna gevolgd door Alonso en Leclerc.

      Ik zou persoonlijk liever zien dat Alonso de ouderdom een hak zet dan Hamilton.

      • + 1
      • 13 jan 2026 - 10:37
  • Erwinnaar

    Posts: 5.381

    Onthullen........gadverdamme weer. Dat woordje komt me toch zo de strot uit onderhand hier.

    Een auto ga je PRESENTEREN.

    Oh ja, weer een zeer suggestief stukje, straks rijdt iedereen gewoon 5 dagen daar in Barcelona. Wat een onzin allemaal weer.

    Verder prima site.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 09:57
    • misstappen

      Posts: 3.454

      maak je niet zo druk, er staat niets in het artikel, geen enkele conclusie. niets nieuws onder de zon dus...

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 10:16
    • snailer

      Posts: 31.380

      Was misstappen zegt.

      Maar inderdaad is je ontkleden voor een mooie vrouw onthullen.

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 10:39
  • shakedown

    Posts: 1.546

    Erom achterlopen en dan 1 dag missen? Eeehm nee. Alle grote teams zullen er gewoon staan. Misschien dat een team als HAAS of Alpine een dagje mist. De veld vulling teams. De grote team niet. Die zullen er gewoon staan.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 10:25
    • snailer

      Posts: 31.380

      Ik zie eerder dat aan het eind van de week een team of twee er gedwongen mee moeten kappen omdat de meegebrachte motoren op zijn. Bijvoorbeeld omdat ze tegen een issue aanlopen die op de testbank niet naar voren is gekomen.

      • + 1
      • 13 jan 2026 - 10:42
    • hupholland

      Posts: 9.548

      het gaat er hier om dat de test 5 dagen duurt en dat teams er daarvan maar 3 mogen gebruiken. Dus het is gewoon de vraag welk team welke dagen in actie komt.

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 11:05
  • Joeppp

    Posts: 8.225

    Het is wel jammer dat het achter gesloten deuren is want nu wordt het pas echt interessant.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 10:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

