Check hier de eerste beelden van de F1-test in Barcelona!

Het nieuwe Formule 1-seizoen is vanochtend officieus van start gegaan met de eerste testdag op het circuit van Barcelona. De test wordt achter gesloten deuren afgewerkt, en dat betekent dat er weinig naar buitenkomt. Toch zijn de eerste foto's al gedeeld door de Formule 1.

Onder aanvoering van de teams van Mercedes en Audi ging de eerste testdag vanochtend van start in het koude Barcelona. De twee Duitse teams kregen al snel gezelschap op de baan van Alpine, Haas, Cadillac, Racing Bulls en Red Bull. Niet alle teams komen vandaag in actie, aangezien ze hebben afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen mogen gebruiken. Williams is niet aanwezig in Spanje, terwijl Ferrari en McLaren de eerste dag overslaan. Aston Martin zou net als Williams problemen hebben.

Wat gebeurde er in de ochtend op de baan?

De eerste testdag werd door de teams op verschillende manieren gebruikt. In de ochtend maakte Mercedes veel meters, terwijl het voor Red Bull de vuurdoop was van de nieuwe RB22. Met Isack Hadjar achter het stuur werden de eerste meters gemaakt, en het was duidelijk dat het niet ging om het rijden van snelle rondjes. Van de Red Bull-bolide werden er in eerste instantie geen foto's gedeeld, maar de Formule 1 liet uiteindelijk wel wat foto's los.

Wat komt er wel naar buiten?

Het is de verwachting dat er later op de dag nog meer beelden zullen worden gedeeld door de teams en de Formule 1. De teams hebben afspraken gemaakt over het aantal foto's dat ze met de buitenwereld zullen delen, en dat betekent dat er amper beelden naar buiten zullen komen. Aangezien er geen media aanwezig mag zijn bij de testdag, zullen er ook weinig quotes van de coureurs naar buitenkomen. Aan het einde van de dag zal F1 TV een aantal beelden en een paar korte interviews delen. Tot die tijd moet men het doen met de foto's die door de organisatie zijn gedeeld.

F1 Test Barcelona 2026

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar