Het nieuwe Formule 1-seizoen is vanochtend officieus van start gegaan met de eerste testdag op het circuit van Barcelona. De test wordt achter gesloten deuren afgewerkt, en dat betekent dat er weinig naar buitenkomt. Toch zijn de eerste foto's al gedeeld door de Formule 1.

Onder aanvoering van de teams van Mercedes en Audi ging de eerste testdag vanochtend van start in het koude Barcelona. De twee Duitse teams kregen al snel gezelschap op de baan van Alpine, Haas, Cadillac, Racing Bulls en Red Bull. Niet alle teams komen vandaag in actie, aangezien ze hebben afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen mogen gebruiken. Williams is niet aanwezig in Spanje, terwijl Ferrari en McLaren de eerste dag overslaan. Aston Martin zou net als Williams problemen hebben.

Wat gebeurde er in de ochtend op de baan?

De eerste testdag werd door de teams op verschillende manieren gebruikt. In de ochtend maakte Mercedes veel meters, terwijl het voor Red Bull de vuurdoop was van de nieuwe RB22. Met Isack Hadjar achter het stuur werden de eerste meters gemaakt, en het was duidelijk dat het niet ging om het rijden van snelle rondjes. Van de Red Bull-bolide werden er in eerste instantie geen foto's gedeeld, maar de Formule 1 liet uiteindelijk wel wat foto's los.

Wat komt er wel naar buiten?

Het is de verwachting dat er later op de dag nog meer beelden zullen worden gedeeld door de teams en de Formule 1. De teams hebben afspraken gemaakt over het aantal foto's dat ze met de buitenwereld zullen delen, en dat betekent dat er amper beelden naar buiten zullen komen. Aangezien er geen media aanwezig mag zijn bij de testdag, zullen er ook weinig quotes van de coureurs naar buitenkomen. Aan het einde van de dag zal F1 TV een aantal beelden en een paar korte interviews delen. Tot die tijd moet men het doen met de foto's die door de organisatie zijn gedeeld.