De gezondheid van Formule 1-legende Michael Schumacher is nog altijd één van de meest besproken onderwerpen in de sport. De familie van de zevenvoudig wereldkampioen beschermt zijn privacy, maar soms komt er wat nieuws naar buiten. Zo wordt er nog gesteld dat Schumacher niet langer bedlegerig is.

Zevenvoudig wereldkampioen Schumacher geldt nog altijd als één van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport. Begin deze eeuw was hij zeer succesvol in dienst van het team van Ferrari, waarna hij in 2006 zijn helm aan de wilgen hing. In 2010 keerde hij terug in de sport bij Mercedes, maar eind 2012 ging hij definitief met racepensioen.

Schumacher raakte eind 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen. Hij liep zwaar hoofdletsel op en werd in coma gehouden. Hij ontwaakte uiteindelijk uit zijn coma, maar zijn familie heeft daarna niets meer gedeeld over zijn toestand. Ze beschermen zijn privacy zoals hij dat vroeger bij hen deed. Heel soms komt er wat informatie over zijn toestand naar buiten, zo werd er vorig jaar duidelijk wie hem nog mogen bezoeken. Verder gaf hij vorig jaar een teken van leven toen zijn handtekening verscheen op een speciale helm van Sir Jackie Stewart.

Welk verhaal gaat er rond?

De Britse tabloidkrant Daily Mail komt nu met meer informatie over de toestand van Schumacher naar buiten. De krant meldt dat bronnen die dichtbij Schumacher staan melden dat de Duitse racelegende wat stappen heeft gezet in zijn herstel. Ze stellen dat hij niet langer bedlegerig is, en dat hij kan zitten in een rolstoel.

Volgens de Daily Mail klopt er niets van dat Schumacher aan het locked-in syndroom zou lijden. De krant meldt dat Schumacher waarschijnlijk een aantal dingen begrijpt die er om hem heen gebeuren, maar dat hij niet alles zou begrijpen.

Hoe gaat het met Schumachers zoon?

Schumachers zoon Mick rijdt dit jaar in de IndyCar. De zoon van de F1-legende reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas, maar verloor daarna zijn zitje in de koningsklasse. In de afgelopen jaren was hij reservecoureur bij Mercedes en reed hij in het WEC voor het Hypercar-team van Alpine.