'Mooi nieuws over Schumacher: F1-legende zet stappen met gezondheid'

'Mooi nieuws over Schumacher: F1-legende zet stappen met gezondheid'

De gezondheid van Formule 1-legende Michael Schumacher is nog altijd één van de meest besproken onderwerpen in de sport. De familie van de zevenvoudig wereldkampioen beschermt zijn privacy, maar soms komt er wat nieuws naar buiten. Zo wordt er nog gesteld dat Schumacher niet langer bedlegerig is.

Zevenvoudig wereldkampioen Schumacher geldt nog altijd als één van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport. Begin deze eeuw was hij zeer succesvol in dienst van het team van Ferrari, waarna hij in 2006 zijn helm aan de wilgen hing. In 2010 keerde hij terug in de sport bij Mercedes, maar eind 2012 ging hij definitief met racepensioen.

Schumacher raakte eind 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen. Hij liep zwaar hoofdletsel op en werd in coma gehouden. Hij ontwaakte uiteindelijk uit zijn coma, maar zijn familie heeft daarna niets meer gedeeld over zijn toestand. Ze beschermen zijn privacy zoals hij dat vroeger bij hen deed. Heel soms komt er wat informatie over zijn toestand naar buiten, zo werd er vorig jaar duidelijk wie hem nog mogen bezoeken. Verder gaf hij vorig jaar een teken van leven toen zijn handtekening verscheen op een speciale helm van Sir Jackie Stewart.

Welk verhaal gaat er rond?

De Britse tabloidkrant Daily Mail komt nu met meer informatie over de toestand van Schumacher naar buiten. De krant meldt dat bronnen die dichtbij Schumacher staan melden dat de Duitse racelegende wat stappen heeft gezet in zijn herstel. Ze stellen dat hij niet langer bedlegerig is, en dat hij kan zitten in een rolstoel.

Volgens de Daily Mail klopt er niets van dat Schumacher aan het locked-in syndroom zou lijden. De krant meldt dat Schumacher waarschijnlijk een aantal dingen begrijpt die er om hem heen gebeuren, maar dat hij niet alles zou begrijpen.

Hoe gaat het met Schumachers zoon?

Schumachers zoon Mick rijdt dit jaar in de IndyCar. De zoon van de F1-legende reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas, maar verloor daarna zijn zitje in de koningsklasse. In de afgelopen jaren was hij reservecoureur bij Mercedes en reed hij in het WEC voor het Hypercar-team van Alpine.

MacGyver

Posts: 3.971

Laat de man met rust, geen officieel nieuws uit de familie betekent speculaties en dat is geen nieuws.

De familie kiest ervoor hem af te schermen, respecteer dat dan gewoon

  • 16
  • 26 jan 2026 - 14:39
Michael Schumacher

Reacties (8)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.088

    Samen met Max en Senna the goat van de f1. Hopelijk gaat het snel weer beter met hem.

    • + 4
    • 26 jan 2026 - 14:34
  • MacGyver

    Posts: 3.971

    Laat de man met rust, geen officieel nieuws uit de familie betekent speculaties en dat is geen nieuws.

    De familie kiest ervoor hem af te schermen, respecteer dat dan gewoon

    • + 16
    • 26 jan 2026 - 14:39
    • Maximo

      Posts: 9.673

      Er staat toch niemand bij hem aan te bellen?

      Beetje nieuws over zijn welzijn moet gewoon kunnen, daar wordt niemand mee lastig gevallen en is de prijs van een wereldster te zijn geweest. ZIjn familie leeft in grote rijkdom door zijn bekendheid als F1 coureur, dus als het 't ergste is dat er af en toe een berichtje verschijnd over hoe het met hem gaat dan lijkt mij dat geen reden tot klagen.

      • + 3
      • 26 jan 2026 - 15:59
    • Maximo

      Posts: 9.673

      Ja sorry hoor, maar wat je hier doet MacGyver is een perfect voorbeeld van “virtue signaling”.

      Bah!

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 17:32
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 769

    Wat een onzinnig bericht. Alsof Schumacher na al die jaren nog noemenswaardige progressie boekt en verbetering kan laten zien. Onmogelijk.

    • + 7
    • 26 jan 2026 - 14:41
  • koppie toe

    Posts: 5.099

    Niet op rea-geren!
    Wordt de onzin als dit ook niet meer geplaatst.
    Laat de familie lekker met rust.

    • + 2
    • 26 jan 2026 - 15:55
  • dutchiceman

    Posts: 5.541

    Ik ben blij dat Mick zijn carrière nog even benoemd wordt

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 16:51
  • Erwinnaar

    Posts: 5.422

    De instelling woont aan huis, gewoon omdat het betaald kan worden door de Schumachers. Mooi dat dat zo kan, inhoudelijk helaas geen informatie maar ook dat mag (avg) en is hun goedrecht. Hoewel ik er wel simpel van wordt. Ze hoeven en moeten niets. Zou het 1 malig zeggen, en dat is het dan.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 17:02

