Eerste beelden: Mercedes voert shakedown uit met nieuwe F1-wagen

Het team van Mercedes is zoals verwacht het circuit opgegaan met de nieuwe W17, waar ze vandaag de eerste renders van deelden. Mercedes is aanwezig op het circuit van Silverstone waar ze zojuist de eerste rondjes van hun shakedown afwerkten.

Het team van Mercedes trok vandaag het doek van de nieuwe W17, de bolide waar George Russell en Andrea Kimi Antonelli mee op jacht gaan naar succes. De Duitse renstal deelde slechts een paar renders, en de auto die men hier toonde, lijkt dus nog niet op de auto die ze dit seizoen gaan gebruiken. De teams doen er alles aan om hun innovaties zo lang mogelijk verborgen te houden voor de buitenwereld, maar toch lekt er soms iets uit.

Dat geldt ook voor Mercedes, dat vanochtend al liet weten dat ze vandaag een shakedown gaan uitvoeren op het circuit van Silverstone. Het zijn de eerste meters met de nieuwe bolide voordat ze afreizen naar Barcelona voor de eerste wintertest van volgende week. De eerste beelden van deze test van Mercedes zijn nu online verschenen.

Mercedes de baan op

Te zien is hoe de nieuwe wagen over een regenachtig Silverstone rijdt, en overduidelijk nog niet volgas gaat. Op de auto zijn duidelijk de nieuwe sponsorstickers van Microsoft te zien, en zijn ook de grijze strepen op de sidepod duidelijk zichtbaar. Het is niet duidelijk wie er achter het stuur is, maar normaal gesproken maken beide coureurs meters tijdens een shakedown. Dat zou dus betekenen dat Russell en Antonelli allebei aanwezig zijn op het circuit.

Waarom is Silverstone zo populair?

Silverstone is een populaire locatie voor de teams om de eerste meters te rijden met de nieuwe auto's. Het ligt in de buurt van de fabrieken, Cadillac en Aston Martin zijn zelfs vlak naast de baan gevestigd, en gisteren kwam bijvoorbeeld ook het team van Alpine hier in actie. Het is de verwachting dat er later vandaag nog meer beelden van de nieuwe Mercedes naar buitenkomen.

Maximo

Posts: 9.628

Potverdorie, tot nu toe zijn bij alle korte vidoe's van de verschillende wagens vet mooie geluiden te horen.

Die nieuwe motoren klinken goed!

  • 3
  • 22 jan 2026 - 13:35
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.633

    Potverdorie, tot nu toe zijn bij alle korte vidoe's van de verschillende wagens vet mooie geluiden te horen.

    Die nieuwe motoren klinken goed!

    • + 3
    • 22 jan 2026 - 13:35
    • Snork

      Posts: 22.316

      Vind ik ook. Maar ik lees elders ook reacties dat men het nog steeds ruk vindt. Er blijven altijd klagers...

      • + 0
      • 22 jan 2026 - 15:32
  • Aapnootmies

    Posts: 819

    nog steeds ruk dat geluid..

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 16:47
    • Maximo

      Posts: 9.633

      Volgens "je kent 'm wel"

      De verwachting is dat de F1-motoren vanaf het seizoen 2026 harder zullen klinken dan de huidige motoren. Hoewel de basis (de 1,6-liter V6 turbo) hetzelfde blijft, zorgen technische wijzigingen voor een rauwer en luider geluid.

      Waarom worden ze harder?
      De belangrijkste reden voor de volumetoename is het verdwijnen van de MGU-H (de eenheid die hitte uit uitlaatgassen omzet in elektriciteit).

      Minder demping: De MGU-H werkt momenteel als een soort natuurlijke geluiddemper in het uitlaatsysteem. Zonder dit onderdeel kunnen de uitlaatgassen vrijer wegstromen, wat direct resulteert in meer lawaai.

      Hogere toeren in bochten: Omdat de motoren in 2026 veel meer elektrische energie moeten opwekken (de 50/50 verdeling tussen brandstof en elektra), zullen de motoren in langzame bochten soms op hoge toeren blijven draaien om als generator te dienen. Dit creëert een agressief, constant geluid, zelfs als de auto niet voluit accelereert.

      • + 0
      • 22 jan 2026 - 17:00
  • Paddy

    Posts: 94

    Klinkt prima

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 16:51
  • Larry Perkins

    Posts: 62.677

    "Op de auto zijn duidelijk de nieuwe sponsorstickers van Microsoft te zien en zijn ook de grijze strepen op de sidepod duidelijk zichtbaar, maar het is niet duidelijk wie er achter het stuur zit."

    Ja natuurlijk...
    Lol.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 16:57

