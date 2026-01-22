Het team van Mercedes is zoals verwacht het circuit opgegaan met de nieuwe W17, waar ze vandaag de eerste renders van deelden. Mercedes is aanwezig op het circuit van Silverstone waar ze zojuist de eerste rondjes van hun shakedown afwerkten.

Het team van Mercedes trok vandaag het doek van de nieuwe W17, de bolide waar George Russell en Andrea Kimi Antonelli mee op jacht gaan naar succes. De Duitse renstal deelde slechts een paar renders, en de auto die men hier toonde, lijkt dus nog niet op de auto die ze dit seizoen gaan gebruiken. De teams doen er alles aan om hun innovaties zo lang mogelijk verborgen te houden voor de buitenwereld, maar toch lekt er soms iets uit.

Dat geldt ook voor Mercedes, dat vanochtend al liet weten dat ze vandaag een shakedown gaan uitvoeren op het circuit van Silverstone. Het zijn de eerste meters met de nieuwe bolide voordat ze afreizen naar Barcelona voor de eerste wintertest van volgende week. De eerste beelden van deze test van Mercedes zijn nu online verschenen.

Mercedes de baan op

Te zien is hoe de nieuwe wagen over een regenachtig Silverstone rijdt, en overduidelijk nog niet volgas gaat. Op de auto zijn duidelijk de nieuwe sponsorstickers van Microsoft te zien, en zijn ook de grijze strepen op de sidepod duidelijk zichtbaar. Het is niet duidelijk wie er achter het stuur is, maar normaal gesproken maken beide coureurs meters tijdens een shakedown. Dat zou dus betekenen dat Russell en Antonelli allebei aanwezig zijn op het circuit.

Waarom is Silverstone zo populair?

Silverstone is een populaire locatie voor de teams om de eerste meters te rijden met de nieuwe auto's. Het ligt in de buurt van de fabrieken, Cadillac en Aston Martin zijn zelfs vlak naast de baan gevestigd, en gisteren kwam bijvoorbeeld ook het team van Alpine hier in actie. Het is de verwachting dat er later vandaag nog meer beelden van de nieuwe Mercedes naar buitenkomen.