McLaren kondigt nieuwe megadeal aan vlak voor seizoenstart

McLaren kondigt nieuwe megadeal aan vlak voor seizoenstart

Het team van McLaren heeft voorafgaand aan het nieuwe seizoen een grote deal aangekondigd. De Britse regerend constructeurskampioen heeft met Puma een nieuwe kledingpartner gevonden voor de komende jaren. Het gaat om een grote deal, waardoor Puma ook zal samenwerken met de andere McLaren-teams.

Het personeel van McLaren verscheen in de afgelopen jaren in de paddock in teamkleding van het Britse Castore. Het bedrijf zette grote stappen in de sportwereld en sloot in de Formule 1 deals met onder meer Red Bull, Alpine en recent ook Haas. Ook McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vierden vorig jaar hun successen in de kleding van dit bedrijf, maar daar is nu een einde aan gekomen.

McLaren hintte op sociale media al op een geheimzinnige aankondiging, en leek de nieuwe teamkleding te gaan aankondigen. Dit gebeurde dan ook, al was er iets opvallends aan de hand. McLaren kondigde namelijk een nieuwe kledingsponsor aan: Puma. Het grote sportkledingbedrijf heeft een meerjarige deal gesloten met McLaren, en zal de kleding en racepakken van de coureurs en het personeel gaan verzorgen.

Wat houdt deze nieuwe deal in?

Het gaat echter om een veel grotere deal dan men van tevoren zag aankomen. In de promovideo van McLaren waren namelijk ook de coureurs van het IndyCar-team te zien, en dit was niet voor niets. Puma zal namelijk ook de teamkleding gaan verzorgen voor de teams van McLaren in de andere raceklassen.

Dat betekent dat de McLaren-coureurs in de IndyCar, de F1 Academy en van het simraceteam ook zullen worden gesteund door Puma. Ook de coureurs van het nieuwe Hypercar-team, dat in 2027 debuteert in het World Endurance Championship, zullen worden gesteund door Puma.

Op jacht naar nieuwe successen

Voor McLaren is dit een grote deal voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Er gaat dit jaar veel veranderen in de sport met de komst van de nieuwe motorische en aerodynamische regels, maar McLaren zal weer een gooi naar de titels willen doen.

