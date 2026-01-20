user icon
Verstappen waarschuwt Red Bull: "Verschillen zullen dan groot zijn"

Verstappen waarschuwt Red Bull: "Verschillen zullen dan groot zijn"

Max Verstappen heeft in aanloop naar het komende Formule 1-seizoen een lichte waarschuwing uitgedeeld aan Red Bull Racing, zijn eigen werkgever. De viervoudig wereldkampioen denkt dat ze er meteen bij moeten zitten, anders kan het wellicht lastig zal worden in de komende jaren.

Komend seizoen in de F1 gaan de reglementen volledig op de schop. Hierdoor zullen er compleet nieuwe auto's verschijnen met een nieuwe motor, aerodynamica en chassis. Dit geeft teams die in het grondeffect-tijdperk niet competitief waren, de gelegenheid om weer aan te haken. 

Verstappen heeft geen idee waar Red Bull staat

Ook voor Red Bull verandert er een hoop. De Oostenrijkse renstal zal - in samenwerking met Ford - de motor zelf gaan bouwen en neemt daarmee afscheid van Honda. Spannende tijden dus voor hen en Verstappen, die zelf geen idee heeft waar zijn team staat. "Het is nog te vroeg om een ​​definitief oordeel te vellen, omdat we nog niet weten waar onze concurrenten staan ​​en wat ze tijdens de tests of de eerste race op het circuit zullen laten zien", zo liet hij weten in gesprek met La Gazetta Dello Sport

"Wat ik door de jaren heen heb geleerd, is dat je altijd stap voor stap te werk moet gaan: doe alles wat nodig is voordat de auto zijn debuut maakt, en zorg dat je er klaar voor bent als je daadwerkelijk achter het stuur kruipt."

Verstappen stipt cruciaal punt aan voor komend jaar

Verstappen benadrukte daarbij dat met name één factor in het begin, cruciaal zal zijn. Volgens de Nederlander zal de sleutel tot succes, voornamelijk in de krachtbron zitten, achterin de auto. Verstappen legde uit waarom. "Alles wat met de motor te maken heeft", antwoordde hij op de vraag welke technische aspecten hem intrigeerde. 

"Het zal voor iedereen nieuw zijn, maar vooral voor ons, aangezien we van klant naar fabrikant van de aandrijflijn zijn gegaan in samenwerking met Ford. Het is interessant geweest om de verandering binnen het team te volgen. Nu wacht ik gewoon af om de auto te rijden en te begrijpen hoe deze auto's zich op het circuit gedragen. Ik hoop dat ze leuk zullen zijn."

Red Bull gewaarschuwd door Verstappen 

De geluiden vanuit de paddock beweren dat Mercedes er voorlopig er het beste voorstaat. Dit zou ook goed nieuws betekenen voor McLaren, Williams en Alpine, die ook voorzien zullen worden door de Duitse krachtbron. Verstappen beweert dat Red Bull daarbij zal moeten zitten, willen zij echt kans maken in de komende jaren.

"In het begin zal het verschil tussen de teams erg groot zijn. Dat is altijd zo wanneer er een nieuw reglement in de Formule 1 komt. Er zullen één of twee teams zijn die veel beter van start gaan dan de rest, en na verloop van tijd zal de situatie zich stabiliseren. De hoop is dat we vrij snel een evenwichtige situatie bereiken."

  meister

    Posts: 4.200

    Ik neem aan dat ze meerdere concepten hebben om uit te testen tijdens de testdagen die ze op de monocoque kunnen schroeven en dan bepalen ze wel wat werkt en wat niet.

    20 jan 2026 - 13:19

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

