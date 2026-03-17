Scuderia Ferrari nam tijdens het raceweekend in China een opvallende technische innovatie mee, maar besloot uiteindelijk geen risico te nemen. De zogenaamde ‘Macarena’-achtervleugel verscheen kort op de SF-26 in de eerste vrije training, maar werd daarna meteen weer opgeborgen.

Het opvallende ontwerp is Ferrari’s eigen interpretatie van de nieuwe actieve aerodynamica voor het seizoen 2026. Toch vond de Italiaanse renstal het nog te vroeg om het onderdeel meteen een volledig raceweekend te gebruiken.

Ferrari kiest voor voorzichtigheid met ‘Macarena’-vleugel

De nieuwe F1-regels laten opnieuw actieve aerodynamica toe, waarbij voor- en achtervleugels op rechte stukken een lage-weerstandstand aannemen en in bochten weer terugschakelen naar maximale downforce. De meeste teams gebruiken een relatief klassieke oplossing, maar Ferrari kwam met een opvallende variant.

Bij het ontwerp draait de flap van de achtervleugel naar achteren om de low-drag-stand te bereiken. Door die ongebruikelijke beweging kan de luchtweerstand efficiënter worden verminderd dan bij traditionele systemen. De naam ‘Macarena’ ontstond door de opvallende rotatiebeweging, een knipoog van teambaas Frédéric Vasseur naar de beroemde dans uit de jaren negentig.

Toch bleef het bij een korte test in de eerste training. Ferrari wilde eerst meer data verzamelen om zeker te zijn dat de complexe beweging geen onverwachte gevolgen heeft voor de stabiliteit van de auto.

Ferrari wil eerst meer kilometers maken

Volgens Vasseur is het vooral een kwestie van kilometers maken voordat de vleugel definitief wordt ingezet. “We hebben simpelweg nog niet genoeg rondes gereden met deze achtervleugel”, legde hij uit na het weekend in Shanghai.

“Met het huidige reglement kunnen we alleen in de eerste vrije training testen, omdat er tussen de races geen tests zijn. Als we onderdelen willen evalueren, moeten we dat dus in FP1 doen. Dat zullen we waarschijnlijk volgende week opnieuw doen.”

Ook Lewis Hamilton gaf aan dat het onderdeel eigenlijk nog niet gepland stond voor China. “We hebben het vrij snel naar hier gebracht, terwijl het oorspronkelijk pas rond race vier of vijf op de auto zou komen”, zei hij. “Misschien waren we een beetje te vroeg. Daarom hebben we het er weer afgehaald, maar de auto voelde nog steeds goed. Zodra het klaar is, brengen we het terug.”