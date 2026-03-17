Ferrari stelt racedebuut van veelbesproken "Macarena-wing' uit

Scuderia Ferrari nam tijdens het raceweekend in China een opvallende technische innovatie mee, maar besloot uiteindelijk geen risico te nemen. De zogenaamde ‘Macarena’-achtervleugel verscheen kort op de SF-26 in de eerste vrije training, maar werd daarna meteen weer opgeborgen.

Het opvallende ontwerp is Ferrari’s eigen interpretatie van de nieuwe actieve aerodynamica voor het seizoen 2026. Toch vond de Italiaanse renstal het nog te vroeg om het onderdeel meteen een volledig raceweekend te gebruiken.

Ferrari kiest voor voorzichtigheid met ‘Macarena’-vleugel

De nieuwe F1-regels laten opnieuw actieve aerodynamica toe, waarbij voor- en achtervleugels op rechte stukken een lage-weerstandstand aannemen en in bochten weer terugschakelen naar maximale downforce. De meeste teams gebruiken een relatief klassieke oplossing, maar Ferrari kwam met een opvallende variant.

Bij het ontwerp draait de flap van de achtervleugel naar achteren om de low-drag-stand te bereiken. Door die ongebruikelijke beweging kan de luchtweerstand efficiënter worden verminderd dan bij traditionele systemen. De naam ‘Macarena’ ontstond door de opvallende rotatiebeweging, een knipoog van teambaas Frédéric Vasseur naar de beroemde dans uit de jaren negentig.

Toch bleef het bij een korte test in de eerste training. Ferrari wilde eerst meer data verzamelen om zeker te zijn dat de complexe beweging geen onverwachte gevolgen heeft voor de stabiliteit van de auto.

Ferrari wil eerst meer kilometers maken

Volgens Vasseur is het vooral een kwestie van kilometers maken voordat de vleugel definitief wordt ingezet. “We hebben simpelweg nog niet genoeg rondes gereden met deze achtervleugel”, legde hij uit na het weekend in Shanghai.

“Met het huidige reglement kunnen we alleen in de eerste vrije training testen, omdat er tussen de races geen tests zijn. Als we onderdelen willen evalueren, moeten we dat dus in FP1 doen. Dat zullen we waarschijnlijk volgende week opnieuw doen.”

Ook Lewis Hamilton gaf aan dat het onderdeel eigenlijk nog niet gepland stond voor China. “We hebben het vrij snel naar hier gebracht, terwijl het oorspronkelijk pas rond race vier of vijf op de auto zou komen”, zei hij. “Misschien waren we een beetje te vroeg. Daarom hebben we het er weer afgehaald, maar de auto voelde nog steeds goed. Zodra het klaar is, brengen we het terug.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Ferrari

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.717

    Van een Ferrari insider die in Maranello woont.

    i.ibb.co/KYqZT0m/S(...)26-03-17-173228.png

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 17:35
  • Illym3ns

    Posts: 223

    Dale a tu cuerpo alegría, Macarena
    Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena
    Dale a tu cuerpo alegría, Macarena
    Hey Macarena, ay!

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 17:42
  • hupholland

    Posts: 9.745

    je kunt je toch afvragen of dit de handigste manier is om met een dergelijke uitvinding om te gaan. Ze hebben m zelf nog niet onder controle, maar inmiddels al wel een paar keer aan de wereld laten zien. Als je echt een voordeel wil pakken tov de concurrentie dan is dit toch echt niet hoe het moet.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 18:32
    • NicoS

      Posts: 20.373

      Je zal het toch in de praktijk moeten testen, want daar weet je echt of het werkt of niet.
      Dergelijke zaken kun je nooit verbergen voor de concurrentie, al test je maar twee rondjes, de concurrentie heeft dan al een beeld hoe en wat.
      Na de eerste keer dat ze hem gebruikten in Bahrein, zijn teams al gaan onderzoeken of zoiets voor hun ook kan werken.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 19:27

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

