Max Verstappen is ingegaan op de geruchten over zijn mogelijke deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander die bekendstaat als echte racefanaat, zou in verband zijn gebracht met een mogelijk uitstapje middenin het komende Formule 1-seizoen. Maar zelf zegt hij dat er nog wel iets zal moeten veranderen.

Verstappen is een racer pur sang, dat bewees hij afgelopen jaar wel. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing won de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan in 2025 en tussendoor trok hij ook nog even de NSL9 naar zich toe in een GT3-wagen van Ferrari. Ook in de komende jaren wil Verstappen in andere raceklassen zijn stempel drukken, zo geeft hij zelf aan.

Verstappen vermaakte zich in winterstop

Ook tijdens de winterstop, kon Verstappen het niet laten om achter het stuur te kruipen. Zo was hij meerdere keren in Portugal te vinden om te testen. "Ik heb tijdens de feestdagen wat rust genomen, maar het was geweldig om weer aan de slag te gaan met GT3's, auto's waar ik dol op ben", zo vertelt hij in gesprek met La Gazetta Dello Sport.

"Ik heb momenteel geen specifieke doelen, want mijn focus als coureur ligt op de Formule 1, maar ik wil mijn team laten groeien en mijn passie voor langeafstandsraces behouden", voegde hij daaraan toe. Met zijn eigen team, bedoelt Verstappen Verstappen.com Racing.

Verstappen over doelen in andere klassen

In hetzelfde interview liet Verstappen zich wederom uit over zijn ambities in andere klassen. De Limburger bevestigde dat hij zeker nog het vizier gaat richten op een hele iconische race. "Ik wil absoluut de 24 uur van Le Mans en alle andere iconische langeafstandsraces rijden. Maar ik wil het stap voor stap aanpakken, zonder te overhaasten en zonder te beseffen dat de verplichtingen die ik ben aangegaan, zowel persoonlijk als met mijn team, te groot zijn om na te komen."

Hij benadrukte daarbij dat hij niet meedoet om alleen maar plezier te maken. "Als ik iets in de autosport doe, wil ik het niet doen om erbij te zijn, ik wil het doen om competitief te zijn. Altijd."

Gaat Verstappen meedoen aan de 24 uur op de Nürburgring

De afgelopen dagen gingen de geruchten rond dat Verstappen mogelijk nog een keer mee gaat doen op de Nürburgring in Duitsland. Door de samenwerking met Mercedes - die al een verzoek van deelname zouden hebben ingediend - werd hij veelvoudig in verband gebracht met een mogelijk uitstapje in 2026. Zelf kan hij daar nog niks over zeggen.

"Het is erg moeilijk om daar nu een antwoord op te geven. Ik wil me goed voorbereiden, en de voorbereidingsraces overlappen met de Formule 1. Dus alleen als er iets verandert, kan ik dit jaar racen."